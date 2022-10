Im Nordosten Thailands ist es am Donnerstag zu einem Angriff auf einen Kindergarten in der Provinz Nong Bua Lamphu gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und die BBC übereinstimmend berichten, kamen dabei 31 Menschen ums Leben – darunter auch Kinder .

Mindestens 18 Tote bei Schiffsunglücken mit Migranten in der Ägäis

Bei zwei Schiffsunglücken sind in Griechenland in der Nacht zum Donnerstag mindestens 18 Migranten ums Leben gekommen. Vor der Ostküste der Insel Lesbos in der Ägäis sank bei starkem Wind ein Boot mit rund 40 Menschen an Bord. Bei den Insassen soll es sich ausschliesslich um Frauen gehandelt haben, bis zum Morgen wurden 16 von ihnen tot geborgen, wie die griechische Küstenwache mitteilte. Neun wurden gerettet, nach mindestens 15 weiteren Frauen wurde mit Booten und Hubschraubern gesucht.