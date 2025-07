Bekennerschreiben nach Brandanschlag auf Bahn-Kabel in Deutschland

Ein Düsseldorfer Polizeisprecher bestätigte, dass den Behörden das Schreiben auch vorliege. Die Echtheit müsse jetzt überprüft werden. Häufig gebe es in solchen Fällen auch Trittbrettfahrer. Ein Ergebnis der Prüfung sei nicht mehr am Donnerstag zu erwarten. Die Polizei geht bei dem Brand von Sabotage aus.

Nach dem Brand an einem Kabeltunnel der Bahn bei Düsseldorf ist auf der linken Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Ein «Kommando Angry Birds» reklamiert darin die Tat. «Vieles würde unendlich viel besser gehen ohne das industrielle System», heisst es in dem Schreiben. Deswegen habe die Gruppe «eine Störung verursacht».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Aubameyang zurück zu Marseille +++ Hefti in Hamburg auf dem Abstellgleis

Das Federer-Imperium hat Basel verlassen – und ist in eine Schweizer Steueroase gezogen

In diesen Gemeinden gilt ein Feuerwerksverbot – und hier kannst du es krachen lassen

Donald Trump will P. Diddy vielleicht begnadigen lassen

Anfang Juli wurde der Musiker in seinem New Yorker Sexhandel-Prozess teilweise schuldig gesprochen. Nun könnte ihm der US-Präsident höchstpersönlich zu Hilfe eilen.

Vor knapp zwei Monaten wurde der US-amerikanische Rapper P. Diddy in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen. Dies nach einem achtwöchigen Gerichtsprozess und einem Fall, der grosse mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Was genau das Strafmass beinhalten soll, wird am 3. Oktober verkündet. Diddy bleibt bis dann weiterhin inhaftiert.