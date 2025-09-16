wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
Asien

Erdbeben der Stärke 6 erschüttert Papua-Neuguinea

Erdbeben der Stärke 6 erschüttert Papua-Neuguinea

16.09.2025, 23:0216.09.2025, 23:02
FILE - Children draw crosses on a sandy beach in Vanimo, Papua New Guinea, Sunday, Sept. 8, 2024. (AP Photo/Gregorio Borgia, File) Papua New Guinea Climate
Ein Strand in Papua-Neuguinea. (Smybolbild)Bild: keystone

Ein Erdbeben hat Papua-Neuguinea im südwestlichen Pazifik erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6 in einer Tiefe von zehn Kilometern. Auch das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam gab die Stärke mit 6 an.

Das Zentrum des Bebens, das sich am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ereignete, lag den Angaben zufolge im Pazifischen Ozean rund 200 Kilometer südöstlich der Stadt Kokopo. Zunächst lagen keine Berichte über Schäden oder Opfer vor.

Der Inselstaat mit zehn Millionen Einwohnern liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer der seismisch aktivsten Gegenden der Erde. Erdbeben sind dort keine Seltenheit: Im April dieses Jahres erschütterte ein Beben der Stärke 6,9 die Insel Neubritannien nördlich von Australien. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Rouiller verlängert bei Servette +++ Toma wechselt in die zweite polnische Liga
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
4
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
5
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
5
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni fast Tausend Menschen ums Leben gekommen.
Zur Story