Kim Jong-un ordnet Militärmanöver für «richtigen Krieg» an

Von einem gemeinsamen Militärmanöver Südkoreas mit den USA fühlt sich Nordkoreas Diktator provoziert. Er ordnet Übungen für einen «richtigen Krieg» an.

Inmitten zunehmender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Militärmanöver für einen «richtigen Krieg» angeordnet. Kim habe zusammen mit seiner Tochter ein Manöver beaufsichtigt, berichtete am Freitag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Auf zugleich veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie bei dem Manöver am Donnerstag mehrere Raketen abgefeuert werden.

Kim habe den an der Übung beteiligten Soldaten gesagt, dass sie «verschiedene Simulationsübungen für einen richtigen Krieg» ausführen und diese ständig intensivieren sollten, berichtete KCNA weiter. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ist seit einigen Wochen wieder virulenter. Nordkorea warf den USA kürzlich vor, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea «absichtlich» anzuheizen. Seoul und Washington wollen am Montag ein zehntägiges gemeinsames Militärmanöver starten – es ist die grösste gemeinsame Übung seit fünf Jahren.

Nordkorea hatte im Februar innerhalb weniger Tage drei Raketentests ausgeführt, unter anderem mit einer Interkontinentalrakete. Im November hatte Kim angekündigt, sein Land zur «stärksten Atommacht der Welt» machen zu wollen.

