Verurteilter Pädophiler soll hinter Fake-Hochzeit im Disneyland stecken

Die Gäste waren Statisten, die «Braut» war 9 Jahre alt. Eine inszenierte Hochzeit im Disneyland Paris rief am Wochenende die Polizei auf den Plan. Nun zeigt sich: Der Mann, der den Event organisiert haben soll, ist in Grossbritannien vorbestraft.

Im Fall rund um die inszenierte Hochzeit im Disneyland Paris am Wochenende sitzt ein 39-jähriger Brite in Haft. Der Mann soll in Grossbritannien registrierter Sexualstraftäter sein und bereits wegen pädophiler Taten vorbestraft sein, berichtet die Dailymail. Der 39-Jährige werde in seiner Heimat gesucht, weil er sich nicht an seine Auflagen gehalten habe.

Die Behörden gehen davon aus, dass er der Drahtzieher hinter der inszenierten Hochzeit ist. Sie werfen ihm unter anderem Betrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl vor. Zuvor war von einem 22-Jährigen die Rede gewesen, der hinter der Inszenierung gesteckt haben soll.

Er soll mithilfe eines weiteren Mannes den Event im Freizeitpark gebucht haben. Er sollte am Samstag frühmorgens ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden. Die Gäste, die als Statisten online angeheuert worden waren, wussten nicht, dass die Braut erst 9 Jahre alt war, gaben sie gegenüber französischen Medien an. Erst vor Ort bemerkten sie dies. Sie hatten alle angenommen, an einer echten Hochzeit teilzunehmen, die gefilmt werden sollte.

Auch die Park-Angestellten wurden misstrauisch, als sie die junge Braut sahen, der man hohe Absätze an die Füsse geklebt hatte. Sie brachen den Event schliesslich ab und informierten die Polizei. Gemäss der Staatsanwaltschaft habe das Mädchen weder Gewalt noch Zwang erlebt, sei aber verängstigt gewesen.