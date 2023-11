US-Erdbebenwarte: Beben der Stärke 6,1 erschüttert Insel Timor

Einem AFP-Journalisten zufolge war das Beben in Kupang stark zu spüren, Opfer wurden jedoch keine gemeldet. Demnach wurden Gebäude beschädigt, einige Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Insel im Südosten des indonesischen Archipels ist in zwei geteilt: das zu Indonesien gehörende Gebiet im Westen und den eigenständigen Inselstaat Osttimor.

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Donnerstag nach US-Angaben die indonesische Insel Timor erschüttert. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 36,1 Kilometern im Westen der Insel nahe der Stadt Kupang, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte. Demnach rannten die Einwohner aus ihren Häusern ins Freie. Die indonesische Behörde für Geophysik gab das Beben mit einer Stärke von 6,6 auf der Richterskala an.

Zum ersten Mal überhaupt: Papst wird an Weltklimakonferenz teilnehmen

Papst Franziskus will in diesem Jahr zum ersten Mal an einer Weltklimakonferenz teilnehmen. Dies kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwochabend im italienischen Fernsehsender Rai an. Der 86-Jährige gab bekannt, dass er vom 1. bis 3. Dezember zu dem Gipfeltreffen COP28 ins arabische Emirat Dubai reisen werde. «Ja, ich werde nach Dubai fahren», sagte der Argentinier.