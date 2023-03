«Es ist ein Alptraum»: Ölteppich breitet sich vor Philippinen aus

Die Strömung habe das Öl auch in Richtung Norden getrieben, hiess es. Dort bedrohe es nun die Isla-Verde-Strasse, einen der artenreichsten marinen Lebensräume überhaupt. Die Meerenge liegt zwischen den Inseln Luzon und Mindoro. (sda/dpa)

Der Tanker sei noch immer undicht, erklärte Dolor. Der Eigner arbeite daran, das Leck zu versiegeln. «Der Schaden in der Provinz ist ziemlich gross. Am stärksten betroffen sind die Fischer und ihre Familien, sowie Verkäufer von Fisch und Fanggeräten.» Viele Fische seien schon gestorben, zudem seien Seegräser, Korallen und Mangroven geschädigt.

Die Ölpest töte alles, nicht nur die Meeresökosysteme, sondern auch den Lebensunterhalt der Anwohner. «Es gibt auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Menschen» , fügte sie hinzu. Viele versuchten, das Öl mit blossen Händen abzutragen. «Aber das ist sehr gefährlich, weil dies Nieren- und Lebererkrankungen verursachen kann. So giftig ist das Öl», betonte Ramos.

Die MT Princess Empress war vor zwei Wochen mit 800'000 Litern Industrie-Öl an Bord gesunken. Seither tritt Öl aus dem Schiff aus. Langsam wird das ganze Ausmass der Umweltkatastrophe klar. «Es ist ein Alptraum» , sagte Gloria Ramos, Vizepräsidentin der Meeresschutzorganisation Oceana Philippines, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach dem Sinken eines Öltankers vor den Philippinen hat sich vor der Küste der Provinz Oriental Mindoro südlich der Hauptstadt Manila ein riesiger Ölteppich ausgebreitet. Mehr als 100'000 Menschen seien bereits von der Umweltkatastrophe betroffen, entweder weil sie ihre Lebensgrundlage verloren hätten oder mit gesundheitlichen Folgen kämpften, sagte Provinzgouverneur Humerlito Dolor am Montag.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Star-Goalie Säteri bleibt in Biel +++ Servette präsentiert Tömmernes-Nachfolger

Aus dem Tagebuch eines Verlierers: Scotts tragische Reise an den Südpol

Für 5000 Franken kannst du in diesen 1-Zimmer-Wohnungen leben – Badran fordert Verbot

So organisiert Marco Odermatt seine Millionen-Einnahmen

Kollaps der Silicon Valley Bank lässt Anleger und Banken zittern

Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 ist es der grösste Bankenzusammenbruch in den USA: Die Pleite der Silicon Valley Bank sorgt für Angst im Bankensektor.

Der Zusammenbruch des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) hat am Freitag Schockwellen durch den Bankensektor gejagt. Die Kurse der grossen Geldhäuser an der Wall Street brachen zeitweise massiv ein, da Anleger ihre Einlagen zurückzogen. «Die Silicon Valley Bank ist nur die Spitze des Eisbergs», sagte Christopher Whalen von der Finanzberatung Whalen Global Advisors gegenüber «Bloomberg». Um die grossen Firmen mache er sich keine Sorgen, doch die kleineren «werden einen schweren Schlag einstecken müssen», so Whalen.