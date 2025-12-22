wechselnd bewölkt-1°
Mindestens 16 Tote bei Busunfall in Indonesien

22.12.2025, 09:1122.12.2025, 09:11

Ein Unfall mit einem Passagierbus hat am frühen Morgen auf der indonesischen Insel Java mindestens 16 Menschen das Leben gekostet.

251222 -- SEMARANG, Dec. 22, 2025 -- This photo provided by Indonesia s National Search And Rescue Agency Semarang region shows rescuers transferring an injured passenger after a bus crash in Semarang ...
In Indonesien kam es zu einem schweren Busunglück.Bild: www.imago-images.de

Der Bus war über Nacht von der Hauptstadt Jakarta nach Yogyakarta unterwegs, als er an einer Autobahnausfahrt mit Mautstation nahe der Stadt Semarang umkippte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer überlebte demnach und wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen zur Unfallursache befragt.

Dutzende Fahrgäste wurden verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Tödliche Verkehrsunfälle sind in Indonesien ein wiederkehrendes Problem, insbesondere auf den wichtigen Fernstrecken Javas, wo Nachtbusfahrten üblich sind. (dab/sda/dpa)

