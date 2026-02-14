Karneval Rio 2026 gestartet

Der legendäre Karneval von Rio ist eröffnet. Bild: keystone

Samba! Karneval in Rio ist gestartet

Heisse Rhythmen, Tausende Kostümierte und lautstarke Samba-Klänge: In Rio de Janeiro hat der weltberühmte Karneval mit Umzügen im Sambodrom begonnen. Mehrere Sambaschulen zogen unter sternenklarem Nachthimmel bei knapp 30 Grad mit bunten Wagen und Konfetti durch die von Tribünen gesäumte Strasse.

Diese Schulen aus der zweiten Liga bewerben sich um den Einzug in die Eliteklasse im nächsten Jahr. Den Auftakt machte die Schule «Unidos do Jacarezinho»: Sie ehrte den brasilianischen Sänger und Komponisten Xande de Pilares, einen der wichtigsten Namen des Samba und Subgenres Pagode.

Der Karneval von Rio ist die grösste Party der Welt. Bild: keystone

Zuvor hatte Bürgermeister Eduardo Paes mit der Übergabe der Stadtschlüssel an «König Momo», die Symbolfigur des Karnevals, das bunte Treiben am Zuckerhut offiziell eingeläutet. «Rio de Janeiro ist ein Lebensgefühl, eine Stimmung, und nichts repräsentiert den Geist dieser Stadt besser als der Karneval von Rio. Habt Spass, aber seid verantwortungsbewusst», sagte Paes.

Die Eliteklasse bestehend aus den zwölf Top-Schulen tritt dann am Sonntag, Montag und Dienstag auf. Die Schulen werden von einer Jury bewertet, die schliesslich einen Gewinner kürt.

Die Tanzschulen ziehen ab heute durch den legendären Sambodromo. Bild: EPA EFE

Zehntausende auf der Zuschauertribüne sowie Millionen vor den Fernsehern in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen für gewöhnlich die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg Sambodrom, den der berühmte brasilianische Architekt Oscar Niemeyer 1984 entworfen hatte.

Der Karneval von Rio gilt als grösste Party der Welt, die Stadtverwaltung rechnet mit insgesamt acht Millionen Menschen in der Stadt. Es wird geschätzt, dass der Karneval einen wirtschaftlichen Umsatz von 5,9 Milliarden Reais (etwa 950 Millionen Euro) generiert. Hunderte «Blocos» – das sind Samba- und andere Musikgruppen – sollen in den kommenden Tagen durch die Strassen Rios ziehen. (sda/dpa)

