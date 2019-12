International

Vom Feuer umzingelt: Dramatische Lage in australischem Küstenort – 7 Menschen vermisst

In dem australischen Küstenort Mallacoota suchen Tausende Touristen und Bewohner in Geschäften und am Strand Schutz vor den die Stadt umzingelnden Buschfeuern. Robert Phillips, Miteigentümer eines lokalen Supermarktes, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, er beherberge etwa 45 Menschen in seinem Laden, während andere zum Hafen der Stadt geflohen seien.

«Überall gibt es Brände - überall weht Glut in den Strassen», sagte Phillips der Nachrichtenagentur Reuters telefonisch. «Es gibt hier viele Kinder, die nicht richtig atmen können.» Die Stadt sei von der Aussenwelt abgeschnitten.

A frightening day ahead for the Victorian holiday town of Mallacoota.



Thousands of people have gathered on the beach and are preparing to enter the water to avoid an approaching bushfire.



Live coverage: https://t.co/wItgBOkjit#9News pic.twitter.com/6rSDfaYrDj — Nine News Australia (@9NewsAUS) December 31, 2019

Auf Social-Media-Beiträgen von noch in der Stadt eingeschlossen Menschen sieht man blutroten, Rauch verhangenen Himmel und Touristen, die Schulter an Schulter am Strand liegen, einige tragen Atemschutzmasken.

Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates Victoria, Andrew Crisp, sagte, rund 4'000 Menschen würden am Strand vor den Flammen Schutz suchen. Unter ihnen ist Bewohner Mark Tregellas, ein pensionierter Polizist, der seine wertvollsten Besitztümer in sein Wohnmobil verpackt hatte, um sich beim überfüllten Bootsrampenparkplatz in Sicherheit zu bringen.

Tregellas sagte, das Ausmass der Bedrohung sei unfassbar, die Evakuierungsmassnahmen beispiellos. Er habe etwa ein Dutzend Gasflaschen den ganzen Morgen über explodieren gehört. In Australien wird Gas aus an den Aussenwänden von Häusern montierte Flaschen zum Kochen und zur Warmwasserbereitung genutzt. «Das ist katastrophal,» sagte er am Telefon zu Reuters.

HAPPENING NOW: Unbelievable scenes coming from coastal Victoria, with around 4000 people stranded on a beach at Mallacoota, with a bushfire heading towards them.

They have been told they'll have to enter the water as the fire approaches



LIVE COVERAGE: https://t.co/l3QZ29xKOl pic.twitter.com/s4Oev6sOQV — Nine News Australia (@9NewsAUS) December 31, 2019

Die lokale Radiomoderatorin Francesca Winterson, die in einem Gebäude an der Hauptstrasse der Stadt Zuflucht fand, sagte dem australischen Sender ABC, dass Sirenen von Lautsprecherdurchsagen in der ganzen Stadt begleitet werden würden, die die Menschen warnten, unverzüglich Unterschlupf zu suchen. «Es ist im Moment absolut schrecklich», sagte Winterson zu ABC. «Wir haben stürmische Winde, wir sind umgeben von rotem Himmel und Staub, beissender Rauch und Glut fallen auf die Stadt und wir sind völlig isoliert.»

Sieben Menschen vermisst

Im Südosten Australiens fürchten die Rettungskräfte angesichts der gewaltigen Buschbrände um das Leben sieben verschollener Menschen. Vier von ihnen wurden in Victoria vermisst gemeldet, drei weitere nebenan in New South Wales, wie die Feuerwehrbehörden beider Bundesstaaten am Dienstag mitteilten.

Zuvor war die offizielle Zahl der Todesopfer bereits auf zehn gestiegen, nachdem ein Feuerwehrmann unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen war: Ein von den Flammen ausgelöster Feuer-Tornado hatte sein zwölf Tonnen schweres Einsatzfahrzeug in die Höhe gerissen, das anschliessend zu Boden krachte und auf dem Dach zum liegen kam. Der Fahrer starb, zwei seiner Kollegen wurden verletzt. (mim/sda/dpa/reu)

