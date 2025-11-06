wechselnd bewölkt
Australien

Mann gerät in an Flughafen in Australien Brand weil Powerbank explodiert

Mann gerät in Airport-Lounge in Brand – weil Powerbank explodierte

06.11.2025, 13:0706.11.2025, 13:07

Schreie, Rauch, Flammen: In der Business Lounge von Qantas am Flughafen im australischen Melbourne gerät ein Mann in Brand, als eine Powerbank in seiner Tasche explodiert. Lithium-Akkus gelten zunehmend als Gefahr im Luftverkehr.

Der Vorfall am Vormittag (Ortszeit) führte zur Evakuierung von rund 150 Reisenden, wie australische Medien unter Berufung auf eine Qantas-Sprecherin berichteten.

Ein modernes Gadget zum Aufladen von Geräten, eine Powerbank mit orangefarbenem USB-Griff auf einem hölzernen Hintergrund. Ein modernes Gadget zum Aufladen von Geräten, eine Powerbank mit orangefarben ...
Ob der Mann Verletzungen davontrag ist bisher nicht bekannt. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Augenzeugen schilderten, sie hätten plötzlich Schreie und eine Explosion gehört. «Seine Jacke fing Feuer. Sie haben uns evakuiert, weil Rauch und Gestank so stark waren – ich hoffe nur, dass es dem Mann gut geht», zitierte die Zeitung «Sydney Morning Herald» einen Reisenden.

Lounge-Mitarbeiter und ein weiterer Fluggast reagierten demnach geistesgegenwärtig, brachten den Mann unter eine Dusche und halfen, die Lounge zu räumen. Der etwa 50-jährige Passagier erlitt Verbrennungen an Beinen und Fingern und wurde nach Angaben der Rettungsdienste in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, hiess es.

Qantas erklärte, die Lounge sei aus Sicherheitsgründen geräumt und später wieder geöffnet worden. Die Fluggesellschaft prüfe nun ihre Regeln für den Umgang mit mobilen Ladegeräten. Auch andere Airlines, darunter Virgin Australia, haben nach Zwischenfällen die Richtlinien verschärft.

Lithium-Akkus gelten in der Luftfahrt zunehmend als Risiko: Erst im Juli hatte auf einem Virgin-Flug von Sydney nach Hobart ein Feuer in einem Gepäckfach gebrannt, und im Januar waren in Südkorea 27 Menschen verletzt worden, als eine Powerbank in einem Flugzeug in Brand geriet. (sda/dpa)

