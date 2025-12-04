wechselnd bewölkt
International
Australien

Meta startet mit Ausschluss von unter 16-Jährigen in Australien

Meta startet mit Ausschluss von unter 16-Jährigen in Australien

Vor dem kommende Woche in Kraft tretenden Verbot von sozialen Medien für Kinder und Jugendliche hat Meta damit begonnen, unter 16-Jährige auszuschliessen.
04.12.2025, 03:5904.12.2025, 03:59

«Die Einhaltung der Gesetze wird jedoch ein fortlaufender Prozess sein», sagte ein Meta-Sprecher. «Wir arbeiten intensiv daran, alle Nutzer, von denen wir wissen, dass sie jünger als 16 Jahre sind, bis zum 10. Dezember zu entfernen», sagte der Sprecher der Facebook- und Instagram-Mutter Meta am Donnerstag.

FILE - A young girl uses her phone while sitting on a bench in Sydney, on Nov. 8, 2024. (AP Photo/Rick Rycroft, File) Australia Social Media
Australien greift beim Social-Media-Konsum von Minderjährigen durch. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Meta-Sprecher sagte weiter, dass junge Nutzerinnen und Nutzer ihre Historie speichern könnten. «Bevor Sie 16 werden, werden wir Sie darüber informieren, dass Sie bald wieder Zugang zu diesen Plattformen erhalten und Ihre Inhalte genau so wiederhergestellt werden, wie Sie sie hinterlassen haben», fuhr der Sprecher fort.

Weltweiter Vorreiter

Das Social-Media-Verbot für Minderjährige in Australien tritt am Mittwoch kommender Woche in Kraft. Die Unternehmen werden durch das Gesetz verpflichtet, die Konten von Nutzerinnen und Nutzern unter 16 Jahren zu entfernen. Bei Verstoss droht ihnen eine Strafe in Höhe von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar. Bislang ist allerdings offen, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden soll.

Australien ist mit dem scharf formulierten Gesetz ein weltweiter Vorreiter. Es wird erwartet, dass Hunderttausende von Jugendlichen von dem Verbot betroffen sein werden. Allein Instagram soll etwa 350'000 australische Nutzerinnen und Nutzer im Alter von 13 bis 15 Jahren haben.

Betroffen sind neben Facebook und Instagram etwa auch Snapchat und Tiktok. Die Messengerdienste Whatsapp und Discord sowie die Spieleplattform Roblox sind bisher ausgenommen. (sda/afp)

