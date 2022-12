Blutiger Polizeieinsatz nach Vermisstenfall in Australien: 6 Personen sterben

Die beiden Beamten hätten in einem Vermisstenfall ermittelt und seien zu einem Grundstück in der Kleinstadt Wieambilla gerufen worden, hiess es weiter.

Bei einem Polizeieinsatz in Australien sind sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Bei Ermittlungen in der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland wurde auf sie geschossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Den Kriegsparteien geht die Munition aus – so beschaffen sie Nachschub

Jeden Tag werden in der Ukraine von beiden Seiten abertausende Artilleriegranaten verschossen. Das stellt Munitionshersteller weltweit vor Probleme. Wie kommen die Kriegsparteien an neue Munition?

«Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit.» Das sagte der ukrainische Präsident Selenski am 25. Februar, nachdem ihm westliche Staaten angeboten hatten, ihn und seine Familie aufzunehmen. Nach mehr als neun Monaten Krieg trifft diese Aussage immer noch zu: In der Ukraine wird ein konventioneller Konflikt in einer Grössenordnung ausgetragen, die es in Europa seit 1945 nicht mehr gegeben hat.