Berichte über Schüsse: Flughafen Canberra evakuiert

Der Flughafen in der australischen Hauptstadt Canberra ist wegen mutmasslicher Schüsse im Terminal evakuiert worden. Zeugen hätten mindestens drei Schüsse in der Nähe der Check-in-Schalter gehört, berichteten australische Medien am Sonntag. Ein Mann sei von der Polizei festgenommen worden.

Ein Polizist im Einsatz am Flughafen Canberra. Bild: keystone

Wegen des Vorfalls sassen etliche Passagiere zunächst in Flugzeugen auf dem Rollfeld fest. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden. Laut den Berichten wurde der Flughafen noch durchsucht. (sda/dpa)