Bondi Beach: Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt

17.12.2025, 08:0817.12.2025, 08:08

Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag am Bondi Beach in Sydney ist der überlebende der beiden Attentäter wegen Mordes in 15 Fällen und Terrorismus angeklagt worden. Insgesamt werden Naveed Akram 59 Tatbestände zur Last gelegt, wie die Polizei im australischen Bundesstaat New South Wales mitteilte. Demnach wird ihm auch vorgeworfen, Sprengsätze in oder nahe einem Gebäude mit der Absicht verlegt zu haben, Schaden anzurichten. Laut der Zeitung «The Sydney Morning Herald» verweigerte der schwer verletzt im Krankenhaus liegende Todesschütze die Aussage.

A woman stands at a flower tribute at Bondi Beach on Tuesday, Dec. 16, 2025, following Sunday&#039;s shooting in Sydney, Australia. (AP Photo/Mark Baker) Australia Shooting
Am Tatort, am Bondi Beach in Sydney, werden Blumen für die Opfer niedergelegt.Bild: keystone

Der von Sicherheitskräften angeschossene und danach festgenommene Terrorist war gestern aus dem Koma erwacht. Er und sein Vater hatten während des jüdischen Lichterfests Chanukka am Sonntag das Feuer auf die feiernde Menge am Strand eröffnet. Der Vater wurde von der Polizei erschossen. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass beide Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatten. Im Auto des Sohnes wurden laut Behördenangaben mehrere Sprengsätze und zwei selbstgemachte IS-Flaggen gefunden. (sda/dpa)

