Terrorangriff in Sydney: Noch 21 Verletzte im Spital

Sydney-Attentäter soll heute erstmals vernommen werden – noch 21 Verletzte im Spital

Drei Tage nach dem Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Sydney werden weiterhin 21 Verletzte im Krankenhaus behandelt.
17.12.2025, 05:4317.12.2025, 05:58

Fünf von ihnen befinden sich mit Stand Mittwochmittag (Ortszeit) in kritischem Zustand, vier davon sind stabil, wie die Gesundheitsbehörden des australischen Bundesstaats New South Wales bekanntgaben. Unklar blieb, ob der jüngere der beiden Attentäter eingerechnet wurde, der mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden war und inzwischen ausser Lebensgefahr sein soll.

epa12596290 A mourner lights a candle at makeshift memorial at Bondi Beach in Sydney, New South Wales, Australia, 16 December 2025. Australia is in mourning following an attack on the Jewish community ...
Kerzen für die Opfer am Bondi Beach in Sydney.Bild: keystone

Bei dem Anschlag am berühmten Strand Bondi Beach hatten die zwei Angreifer am Sonntag 15 Menschen getötet. Rund 40 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, manche starben später an ihren Schusswunden.

Bei den Angreifern handelte es sich um einen 50 Jahre alten Mann und seinen 24-jährigen Sohn. Der Vater wurde von Sicherheitskräften am Tatort erschossen, sein Sohn festgenommen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Noch heute soll er laut dem australischen Rundfunksender ABC von der Polizei vernommen werden. Er habe seit langem Verbindungen zu Mitgliedern eines australischen Netzwerks von Unterstützern der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehabt. (sda/dpa)

Mehr zum Attentat in Sydney:
