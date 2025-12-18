Nebel
Australiens Premier räumt Mängel im Kampf gegen Antisemitismus ein

Australiens Premier räumt Mängel im Kampf gegen Antisemitismus ein

Der australische Regierungschef Anthony Albanese hat vier Tage nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney Versäumnisse im Kampf gegen Antisemitismus eingeräumt.
«Jeder in dieser Position würde bedauern, nicht mehr getan zu haben», sagte Albanese vor dem Parlament in Canberra. Nun müsse man in die Zukunft schauen und handeln.

Australiens Premierminister Anthony Albanese.Bild: keystone

Albanese kündigte schärfere Gesetze gegen Hassprediger und Hetze verschiedenster Art an. Auch was das Aufenthaltsrecht angehe, werde man härter gegen all jene vorgehen, die «Hass und Spaltung» verbreiten, sagte der Premierminister.

Harsche Kritik an Albanese – auch aus Israel

Innerhalb der jüdischen Gemeinde in Australien, seitens der Opposition und auch aus dem Ausland gab es teils scharfe Kritik an Albanese. So wurde ihm vorgeworfen, im Zuge des zunehmenden Antisemitismus im Land nicht genug für den Schutz von Juden getan zu haben. Israels rechtskonservativer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beschuldigte Albanese, mit seiner Nahostpolitik «Öl ins antisemitische Feuer» gegossen zu haben. Im September hatte Australien Palästina formell als Staat anerkannt – so wie die weitaus meisten der 193 UN-Mitgliedstaaten.

Bei dem Anschlag in Sydney am Sonntag hatten zwei Attentäter während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menschenmenge am Bondi Beach eröffnet. Sie töteten 15 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Die Todesopfer und Verletzten sind grösstenteils jüdischen Glaubens. (sda/dpa)

