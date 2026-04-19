Ein Auto wird betankt (Symbolbild): Ein Millionär hat Berlinern mehrere tausend Liter Benzin spendiert. Bild: keystone

Schweizer WC-Papier-Millionär bezahlt Berliner Familien das Tanken

Der Iran-Krieg wirkt sich auch auf die Tank-Preise in Deutschland aus. Ein Schweizer Millionär startet eine grosse Aktion.

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In einer grossangelegten Werbeaktion hat der Schweizer WC-Papier-Millionär Beat Mörker 152 Familien aus Berlin am Samstag das Tanken finanziert. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, gab es für die Familien zudem noch ein kleines Extra dazu: rosafarbene WC-Papierrollen von Mörkers Unternehmen.

Die Familien freuen sich laut «Bild» über die Aktion. Eine der Beschenkten erklärte: «Ein voller Tank hilft, mit den Kindern mehr zu machen. Da kann man mal wieder etwas unternehmen.»

Die Total-Tankstelle in Berlin-Charlottenburg wurde für die Aktion extra geschmückt. Die Tankstelle wurde mit rosafarbenen Ballons geschmückt, auch die Mitarbeiter trugen rosafarbene Warnwesten.

Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, wurden am Samstag insgesamt 4'788 Liter Gratis-Sprit vertankt. Das Benzin soll Mörker etwa 10'000 Euro gekostet haben. Auch der Besitzer der Aktions-Tankstelle beteiligte sich: Laut Bericht spendierte er den Kunden Bratwürstchen und Lakritz.

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