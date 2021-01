International

Belarus

SRF-Journalistin Luzia Tschirky nach Festnahme in Minsk wieder frei



SRF-Journalistin Luzia Tschirky ist wieder auf freiem Fuss. Dies berichtet sie auf ihrem Twitter-Account.

Ich bin vor wenigen Minuten hier aus der Polizeistation freigekommen. Ich war unterwegs um mit einer Bekannten Kaffee zu trinken, als an einer Ampel ein Minibus anhielt. Männer in Masken zogen uns in den Minibus ohne Erklärung. Meine Bekannte und ihr Mann hält man weiter fest. pic.twitter.com/NRRejrUiO8 — Luzia Tschirky (@LuziaTschirky) January 31, 2021

Gute Nachricht aus #Minsk: Korrespondentin @LuziaTschirky ist wieder auf freiem Fuss. Weitere Infos folgen. — SRF News (@srfnews) January 31, 2021

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat am Sonntag erleichtert auf die Freilassung der zuvor in der Hauptstadt Minsk festgenommenen TV-Journalistin reagiert. «Ich bin erleichtert und danke allen, die sich für eine rasche Lösung eingesetzt haben», teilte Cassis im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Schweizer Journalistin ist nach Festnahme in #Minsk wieder frei. Sie befindet sich in der Schweizer Botschaft. Ich bin erleichtert und danke allen, die sich für eine rasche Lösung eingesetzt haben. — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) January 31, 2021

SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky befand sich nach ihrer Freilassung in der Schweizer Botschaft in Minsk, wie Cassis weiter ausführte. Die Journalistin war am Sonntag nach Angaben eines EDA-Sprechers während rund drei Stunden festgehalten worden. Laut Angaben von Tschirky selbst werden eine Bekannte sowie deren Mann weiter festgehalten. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

SRF verurteilt vorübergehende Festnahme von TV-Korrespondentin

Das Schweizer Fernsehen SRF hat die mehrstündige Festnahme seiner Russland-Korrespondentin am Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk heftig kritisiert.

«Wir sind befremdet, dass unsere Korrespondentin auf offener Strasse und ohne Grund verhaftet worden ist und verurteilen dieses Vorgehen der Behörden von Belarus aufs Schärfste», liess sich der Leiter der SRF-TV-Auslandredaktion, Reto Gerber, in einer Stellungnahme auf der SRF-Internetseite am Sonntag zitieren. Man sei indes sehr erfreut, dass Tschirky nach einer Intervention durch die Schweizer Botschaft in Belarus wieder freigelassen worden sei.

Luzia Tschirky ist seit Frühjahr 2019 Korrespondentin von Fernsehen SRF in Russland. Am Sonntag vor ihrer Festnahme hatte sie aus der belarussischen Hauptstadt Minsk über die Anti-Regierungsdemonstrationen in den russischen Städten Moskau und St. Petersburg berichtet. Die Hintergründe dr Festnahme waren zunächst unklar.

Amnesty «sehr beunruhigt» über Verhaftung von SRF-Journalistin

Der Schweizer Ableger der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat «sehr besorgt» auf die Verhaftung von SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky reagiert. Die Polizei in Belarus gehe rücksichtslos vor gegen Journalisten und Journanlistinnen, die über die Massenproteste berichteten, schrieb Amnesty am Sonntag auf Twitter.

Die Nachrichten über die angebliche Verhaftung der #srf Korrespondentin @LuziaTschirky in Minsk sind sehr beunruhigend. Die Polizei in #Belarus geht auch gegen JournalistInnen, welche über die Massenproteste berichten, rücksichtlos vor. @viasna96 https://t.co/4eASl20zim — Amnesty Schweiz (@Amnesty_Schweiz) January 31, 2021

Tschirky hatte am Sonntag vor ihrer Verhaftung von Minsk aus über die Anti-Regierungsdemonstrationen in Russland berichtet. Dabei äusserte sie auch Kritik an der belarussischen Regierung unter Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko.

«Hier schaut man heute genau nach Russland und wie die Sondereinheiten mit Demonstranten umgehen», erklärte Tschirky im Kurznachrichtendienst Twitter. «Das Absperren der Moskauer Innenstadt: Ein Zeichen, dass der Kreml Strategien von Lukaschenko übernimmt. Dessen Strategie kennt nur eine Richtung: Repression.»

Die Schweiz hatte Mitte Dezember wegen der Gewalt nach den umstrittenen Präsidentenwahlen in Belarus Sanktionen gegenüber Lukaschenko erlassen. Für ihn und 14 weitere Personen gelten seitdem Finanzsanktionen und ein Einreiseverbot. Der Bundesrat folgte mit dem Entscheid den von der Europäischen Union am 6. November erlassenen Beschlüssen.

