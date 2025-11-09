bedeckt
Kantonale Wahlen Jura: SP holt die Mehrheit im Regierungsrat

KEYPIX - Les electrices et electeurs s&#039;approchent du bureau de vote le jour des elections au Gouvernement et au Parlement jurassiens, dimanche, 19 octobre 2025 a Moutier.
Bild: keystone

SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat

09.11.2025, 16:27

Die SP hat neu mit drei von fünf Sitzen die Mehrheit in der Kantonsregierung im Jura. Raphaël Ciocchi und Valentin Zuber haben zusammen mit der Bisherigen Rosalie Beuret Siess beim zweiten Wahlgang am Sonntag für den Linksrutsch gesorgt. Abgewählt ist Martial Courtet.

Der Ex-Mitte-Regierungsrat Martial Courtet, der als unabhängiger Kandidat antrat, bekam zu wenig Stimmen. Das beste Resultat machte Rosalie Beuret Siess mit 14'647 Stimmen, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Es folgt der bisherige Mitte-Regierungsrat Stéphane Theurillat mit 13'491 Stimmen.

Martial Courtet, Independant, candidat pour le Gouvernement Jurassien, donne une reaction en vue de sa nonelection le jour du deuxieme tour des elections au Gouvernement, dimanche, 9 novembre 2025 a D ...
Der unabhängige Martial Courtet wurde abgewählt.Bild: keystone

Raphaël Ciocchi, Präsident der jurassischen SP, holte 12'181 Stimmen. Sein Parteikollege Valentin Zuber, der als Gemeinderat im neuen Bezirk Moutier amtet, erreichte 10'747 Stimmen. Auf dem fünften Rang liegt Jean-Paul Lachat (10'114). Die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent.

SVP verpasst Einzug

Die SVP verpasste eine mögliche Premiere im jurassischen Regierungsrat. Fred-Henri Schnegg, Bruder des Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg, schaffte die Wahl nicht

Martial Courtet, der beim ersten Wahlgang vom 19. Oktober noch den dritten Platz belegte, hatte im zweiten Wahlgang weniger Erfolg. Nachdem ein von Courtet in Auftrag gegebener Untersuchungsbericht im August dessen Führungsstil kritisiert hatte, kandidierte er nicht mehr für die Mitte, sondern als «Wilder».

Somit teilen sich SP und Mitte die jurassische Regierungssitze. Die PCSI ist nicht mehr in der Exekutive vertreten. Ihr Bisheriger David Eray tritt nicht mehr an, und der Kandidat Damien Chappuis schaffte es nicht, den Sitz der unabhängigen christlich-sozialen Kleinpartei zu verteidigen

