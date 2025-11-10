Hochnebel
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie

Ein neugeborenes Maedchen liegt neben seiner Mutter nach einer Kaiserschnittgeburt, aufgenommen am 19. Juni 2020 in der Privatklinik Bethanien in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Ein neugeborenes Mädchen liegt neben seiner Mutter. Bild: KEYSTONE

10.11.2025, 09:2410.11.2025, 09:24

Frauen bekommen in der Schweiz immer weniger Kinder. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau erreichte 2024 mit 1,29 ihren niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.

In den letzten Jahren seien vor allem die Geburten von dritten Kindern zurückgegangen, teilte das Bundesamt für Statistik am Montag mit. Sie nahmen um 13,6 Prozent ab. Erstgeburten gingen zwischen 2019 und 2024 ebenfalls zurück, nämlich um 8,5 Prozent und Zweitgeburten um 9 Prozent.

Bei Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren habe in den letzten Jahren auch der Kinderwunsch deutlich abgenommen, hiess es weiter. 2023 wollten 17 Prozent der Menschen kinderlos bleiben. 2013 waren es noch 6 Prozent und 2018 knapp 8 Prozent. Nach wie vor am meisten verbreitet sei der Wunsch nach zwei Kindern. (sda)

