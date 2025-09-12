wechselnd bewölkt16°
Belgien

Belgiens Premier kritisiert Absage für israelischen Dirigenten Shani

epa12323925 Belgian Prime Minister Bart De Wever speaks during a press conference with German Chancellor Friedrich Merz (not pictured) at the Federal Chancellery in Berlin, 26 August 2025. EPA/ANDREAS ...
Belgiens Premierminister Bart De Wever kritisiert den Entscheid des Festivals scharf.Bild: keystone

«Antisemitisch»: Belgiens Premier kritisiert Absage für israelischen Dirigenten

12.09.2025, 14:1612.09.2025, 14:16
Belgiens Premierminister Bart De Wever kritisiert die Entscheidung eines Festivals in Gent, den Münchner Philharmonikern und ihrem israelischen Dirigenten Lahav Shani abzusagen.

Die Entscheidung sei zu Recht als antisemitisch bezeichnet worden und habe dem Ansehen Belgiens schweren Schaden zugefügt, schrieb der Regierungschef auf X.

«Jemandem allein aufgrund seiner Herkunft ein Berufsverbot aufzuerlegen, ist sowohl leichtsinnig als auch unverantwortlich.»
Bart De Wever
epa12355398 Israeli conductor Lahav Shani (L) performs with the Rotterdam Philharmonic Orchestra the Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55, Eroica, of Ludwig van Beethoven, on stage at the Romanian A ...
Lahav Shani dirigiert das Rotterdam Philharmonic Orchestra.Bild: keystone

Das Flanders Festival Gent hatte die kurzfristige Absage des für den 18. September geplanten Konzertes damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist.

«Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen», heisst es in einer Erklärung auf der Homepage des Festivals.

Die rechtsreligiöse Regierung um Benjamin Netanjahu wird zwar auch im eigenen Land teilweise scharf kritisiert. Sie ist aber vor drei Jahren demokratisch gewählt worden. Ausserdem sitzt die israelische Regierung nicht in der Küstenstadt und Wirtschaftsmetropole Tel Aviv, sondern in Jerusalem. (rbu/sda/dpa)

Darum geht's:

«Schande für Europa»: Entsetzen nach Festival-Ausladung von israelischem Dirigenten
