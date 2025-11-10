Nebel
DE | FR
burger
International
Belgien

Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden – dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen.
10.11.2025, 06:2510.11.2025, 06:25

Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Abend unter Berufung auf den Betreiber Engie. Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äussern.

epa10116304 Engie nuclear power plant in Doel, Belgium, 11 August 2022. The Doel Nuclear Power plant is one of two nuclear energy production sites, with Tihange in Belgium being the other, and contain ...
Das AKW Doel in Belgien.Bild: keystone

Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.

Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
2
Albert Rösti will neue Kernreaktoren für die Schweiz – die Sonntagsnews
3
«Die Kehrtwende des Bundesrates ist widersinnig»
4
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
5
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Shutdown-Ende: US-Senat stimmt für Übergangsfinanzierung
5
Schweizer U17 an WM sicher in Achtelfinals +++ Wolfsburg entlässt Trainer Simonis
Insgesamt 3 Tote durch Riesenwellen auf Teneriffa
Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa sind am Wochenende drei Menschen durch Riesenwellen ums Leben gekommen.
Die Vorfälle ereigneten sich nach Angaben der Rettungskräfte am Samstag an drei verschiedenen Orten der Kanaren-Insel.
Zur Story