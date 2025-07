Belgien gibt gestohlenen Sarkophag an Ägypten zurück

Der Sarkophag war 2015 von der Polizei entdeckt worden. (Symbolbild) Bild: keystone

Belgien hat einen jahrtausendealten gestohlenen Sarkophag an Ägypten zurückgegeben. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden der kunstvoll gestaltete Holzsarg sowie ein Bruchstück eines antiken hölzernen Bartes bei einer feierlichen Zeremonie in Brüssel dem ägyptischen Botschafter übergeben.

Die belgische Polizei hatte den Sarkophag im Jahr 2015 beschlagnahmt, nachdem die Polizeibehörde Interpol auf Antrag eines ägyptischen Gerichts nach dem Artefakt gefahndet hatte.

Seither war der Sarkophag im Königlichen Museum für Kunst und Geschichte in Brüssel aufbewahrt worden. Der belgische Staatsanwalt Julien Moinil bezeichnete die Rückgabe an Ägypten am Freitag als «Akt der Gerechtigkeit».

Der Sarkophag dürfte Forschern zufolge aus dem vierten oder dritten Jahrhundert vor Christus stammen. Einer Erklärung zufolge deuten Verarbeitung und Material darauf hin, dass sich in ihm die Mumie eines Mitglieds der Oberschicht befand. (sda/afp)