Dieses schöne Städtli beherbergt einen wunderbaren Weihnachtsmarkt. Bild: Tourismus Dinkelsbühl/Ingrid Wenzel

Diese zauberhaften Weihnachtsmärkte im nahen Ausland lohnen einen Besuch

Nicht nur in der Schweiz, auch im nahen Ausland locken in den kommenden Wochen unzählige Weihnachtsmärkte. Wir haben dir hier einige zusammengestellt, die sich für einen Wochenendausflug lohnen.

In der Schweiz trugen wir kürzlich über 350 Weihnachtsmärkte zusammen, die du in dieser Adventszeit besuchen kannst. Das können grössere Veranstaltungen sein oder auch nur Eintages-Events irgendwo in einem Dorf. Doch auch im (nahen) Ausland locken unzählige Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Lichtern.

Bekannt sind die grossen in Colmar, Mulhouse, Meran, Innsbruck oder auch Stuttgart und Heidelberg. Wir haben dir hier einige zusammengestellt, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind – aber dich ebenso verzaubern werden. Einige sind dabei – je nach deinem Wohnort in der Schweiz – gut als Tagesausflug auch mit dem ÖV erreichbar. Für andere empfehle ich eher ein Wochenende oder vielleicht sogar schon eine Anreise am Freitagabend.

🇩🇪 Deutschland

Bad Wimpfen

Datum: 29. November bis 15. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



In Bad Wimpfen findet alljährlich einer der ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands statt. die Kulisse mit dem historischen Stadtkern überzeugt beim altdeutschen Weihnachtsmarkt nördlich von Stuttgart ebenfalls.

Bild: Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Dinkelsbühl

Datum: 28. November bis 22. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



In der mittelalterlichen Stadt fühlst du dich in der Zeit zurückversetzt. Neben der Stadtmauer mit den 20 Türmen und vier Stadttoren weiss hier auch der Weihnachtsmarkt mit seinem Charme zu überzeugen. Das Magazin Focus kürte den Ort zur schönsten Altstadt Deutschlands. Von Zürich aus bist du mit dem Auto in vier Stunden da.

Bild: Tourismus Dinkelsbühl/Ingrid Wenzel

Freudenstadt

Datum: 5. bis 15. Dezember 2024 (jeweils Do bis So)

Hier gibt es mehr Informationen.



Hast du gewusst, dass Freudenstadt den grössten Marktplatz Deutschlands besitzt? Der rund 200 Meter lange und breite Platz wird im Dezember zum Schauplatz eines wunderbaren Weihnachtsmarktes, gesäumt von den stilvollen Arkadengängen. Handgefertigtes Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten warten hier auf die Besucher.

Willkommen auf dem grössten Martkplatz Deutschlands. Bild: Jürgen Schmitt/Stadt Freudenstadt

Hohenzollern

Datum: 22. November bis 6. Januar 2025

Hier gibt es mehr Informationen.



Die Burg Hohenzollern ist ein wahres Märchenschloss. In der Adventszeit findet hier der Winterzauber statt. Dies ist kein typischer Weihnachtsmarkt, sondern «eine sehr aufwändig gestaltete Sonderausstellung im Innen- und Aussenbereich der Burg. Statt Buden-Charme und Gedränge bietet er weihnachtliche Atmosphäre in historischem Ambiente», schreiben die Veranstalter. Du brauchst ein Ticket für den Anlass südlich von Stuttgart.

Bild: Roland Beck/Burg Hohenzollern

Lindau

Datum: 28. November bis 22. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Wir kommen wieder ganz in die Nähe. Nach Lindau kannst du gar mit dem Schiff anreisen. Die Lindauer Hafenweihnacht gehört zu einem der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten der Region. Dekorierte Holzbuden, Weihnachtsmusik, Nachtwächter-Rundgänge – das musst du mal erlebt haben.

Bild: Lindau Bodensee/Wolfgang Schneider

Ravennaschlucht

Datum: 22. November bis 15. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht südöstlich von Freiburg überzeugt mit dem ganz speziellen Setting unter dem 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn. Rund 40 Holzhütten sorgen für ein kleines Weihnachtsmarktdorf im Schwarzwald. Hier braucht's du allerdings eine Eintrittskarte und diese sind für 2024 bereits alle vergriffen. Darum merk dir den Tipp für 2025.

Bild: Baden-Württemberg Tourismus

Rothenburg ob der Tauber

Datum: 29. November bis 23. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Wir schweifen nochmals nördlicher, und zwar nach Rothenburg ob der Tauber. Die Stadtmauern in dieser so wunderschönen mittelalterlichen Stadt bilden den Rahmen. Und dank des ganzjährigen Weihnachtsdorfes von Käthe Wohlfahrt kannst du hier jeden Tag Weihnachten fühlen. Fraglos lohnt sich hier in der Adventszeit auch der Weihnachtsmarkt – mit einer Stimmung, die so wohl unvergleichlich ist.

Bild: Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Vogtsburg-Burkheim

Datum: 29. November bis 1. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Der romantische Stadtkern von Vogtsburg-Burkheim am Kaiserstuhl verwandelt sich während drei Tagen in einen Weihnachtsmarkt mit über 100 Ausstellern. Musikalische Darbietungen und der Besuch des Nikolauses sorgen für die Adventsstimmung. Sehr zu empfehlen ist der mittelalterliche Markt im Schloss und Schlossgarten.



Weihnachtsmarkt in Vogtsburg-Burkheim. Bild: Paul Scheffel

🇫🇷 Frankreich

Eguisheim

Datum: 29. November bis 12. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Eguisheim wird gerne als eines der schönsten Dörfer Frankreichs bezeichnet. Und wenn dann noch der Weihnachtsmarkt stattfindet – mit typischen elsässischen Bräuchen und Traditionen – dann lohnt sich ein Besuch definitiv.

Ein Dorf wie aus dem Märchen. Bild: Shutterstock

Ribeauvillé

Datum: 7. & 8., 14. & 15. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in der Stadt der Minnesänger. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Hier gibt es auch Wildschwein am Spiess und diverse Vorführungen und Veranstaltungen.

Gedränge in den engen Gassen von Ribeauvillé. Bild: Shutterstock

Soultz Haut Rhin

Datum: 7. & 8., 14. & 15. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Noch so ein kleinerer Weihnachtsmarkt in der Nähe der bekannten Grössen wie Colmar oder Mulhouse. Wenn hier auf dem Place de la République und im Park des Schlosses Bucheneck der Weihnachtsmarkt stattfindet, werden viele lokale Produkte angeboten und Handwerker zeigen ihre Künste. Und das alles keine 45 Minuten von Basel entfernt.

Bild: noel.alsace

🇮🇹 Italien

Algrund

Datum: 29. November bis 1. Januar 2025

Hier gibt es mehr Informationen.



Umgeben von den Bergen wirkt der Weihnachtsmarkt in Algrund einfach immer speziell. Immer von Freitag bis Sonntag und einigen weiteren Tagen wie Weihnachten oder Neujahr wird dir hier etwas geboten.

Bild: weihnachtsmaerkte.it

Glurns

Datum: 6. bis 8. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Im Gegensatz zu fast allen anderen Weihnachtsmärkten hier in der Liste findet dieser nur an einem Wochenende statt. Die mittelalterlichen Stadtmauern tragen ihren Teil zur speziellen Stimmung an diesem kleinen und stillen Weihnachtsmarkt bei.

Ein Besuch in Glurns lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Bild: Shutterstock

Santa Maria Maggiore

Datum: 6. bis 8. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Der letzte Tipp aus Italien kommt aus dem Piemont. Santa Maria Maggiore im Valle Vigezzo ist ein kleines Nest zwischen Domodossola und dem Schweizer Centovalli. Wir sind hier beim grössten Weihnachtsmarkt der Region und eigentlich auch einem der grössten in Italien. Über 200 Schausteller bieten hier ihre Waren rund um die Piazza Risorgimento an. Das Kunsthandwerk steht dabei im Zentrum.

Bild: googlemaps

🇦🇹 Österreich

Feldkirch

Datum: 29. November bis 24. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Die Innenstadt Feldkirchs mit seinen denkmalgeschützten Häuserfassaden sorgt während des Weihnachtsmarkts für das passende Ambiente. Lohnenswert auch immer wieder die musikalischen Darbietungen auf der Weihnachtsbühne.

Weihnachtsmarkt in den Gassen von Feldkirch. Bild: bodensee-vorarlberg.com

Hohenems

Datum: 22. November bis 26. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Und noch ein Tipp grad «ennet der Grenze» in Vorarlberg: der Hohenemser Zauberwald. Wobei, es handelt sich hier nicht um einen Weihnachtsmarkt, sondern eben um einen Zauberwald. Weihnachtsgeschichten werden erzählt, Lichtspiele und Erlebniswege warten auf dich. Und nicht vergessen: der Wunschbriefkasten des Christkinds steht da auch.

Staunen im Zauberwald. Bild: bodensee-vorarlberg.com

Kufstein

Datum: 22. November bis 22. Dezember 2024

Hier gibt es mehr Informationen.



Kufstein ist ein schönes Städtchen in Österreich. Da kannst du gut und gerne mal ein Weekend verbringen. Vielleicht ja gerade während des Weihnachtsmarkts? Ganz besonders dabei: Auf der Festung Kufstein bist du zwar draussen, aber der Weihnachtsmarkt ist überdeckt.

Der Weihnachtsmarkt ist draussen, aber überdeckt. Bild: tirol.at

Pertisau

Datum: 29. November bis 6. Januar 2025

Hier gibt es mehr Informationen.



Zum Abschluss nochmals etwas Spezielles: die Seeweihnacht am Achensee. Auch hier gilt: Als Tagesausflug machst du das von der Schweiz aus eher nicht. Aber ein (verlängertes) Wochenende wird dir hier gefallen. Der Standort direkt bei der Anlagestelle Pertisau ist einmalig und es wird auch hier viel geboten für Gross und Klein.

Was für eine Lage: Pertisau am Achensee. Bild: Shutterstock

Welches ist dein liebster Weihnachtsmarkt im Ausland? Schreib ihn uns in die Kommentare.

🇨🇭Doch lieber die Schweiz

