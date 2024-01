In der Luft auseinander gebrochen: Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Brasilien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Südosten Brasiliens sind Behördenangaben zufolge am Sonntag sieben Menschen ums Leben bekommen. Die einmotorige Maschine brach nach ihrem Start in der Stadt Campinas im Bundesstaat São Paulo offenbar in der Luft auseinander.

Das Kleinflugzeug sei in der Bergbaustadt Itapeva abgestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Sieben Insassen wurden demnach tot aufgefunden.

In Onlinenetzwerken und brasilianischen Medien kursierten Bilder, die das Flugzeugwrack auf einem mit Gras und Bäumen bewachsenen Hügel zeigten. Am Morgen hatte es in der Region des Absturzes starke Regenfälle gegeben. (sda/afp)