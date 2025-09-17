wechselnd bewölkt11°
International
Brasilien

Erbrechen und andauernder Hitzgi: Bolsonaro in Spital eingeliefert

Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro liegt wegen starker Beschwerden mit anhaltendem Schluckauf, Erbrechen und niedrigem Blutdruck im Krankenhaus.
17.09.2025, 05:3417.09.2025, 05:34

Er habe sich unwohl gefühlt und sei von Justizvollzugsbeamten in das Krankenhaus Hospital DF Star in der Hauptstadt Brasília gebracht worden, da es sich um einen Notfall gehandelt habe, teilte sein Sohn Flávio Bolsonaro auf X mit. Später teilte das Krankenhaus mit, dass der Ex-Präsident die Nacht in der Klinik verbringen werde, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die behandelnden Ärzte berichtete.

Former President Jair Bolsonaro, temporarily allowed out of house arrest for medical treatment, departs a hospital in Brasilia, Brazil, Sunday, Sep. 14, 2025. (AP Photo/Eraldo Peres) Brazil Bolsonaro ...
Jair Bolsonaro (Mitte) hat gesundheitliche Probleme.Bild: keystone

Ärztliche Diagnose

Nach Angaben der Ärzte leidet der 70-Jährige an Blutarmut und zeigte in einer Untersuchung noch Spuren einer kürzlich überstandenen Lungenentzündung. Er erhielt eine Eiseninfusion. «Mein Vater fühlte, dass sich das Zwerchfell verkrampfte, was ihm die Luft nahm und ihn zum Erbrechen brachte, um die Atemwege frei zu machen», sagte Flávio Bolsonaro der Presse vor dem Krankenhaus.

Bereits am Sonntag war Bolsonaro wegen auffälliger Hautstellen behandelt worden. Der frühere Staatschef musste zuletzt wiederholt wegen Spätfolgen eines Messerattentats während des Wahlkampfs 2018 medizinisch versorgt werden.

Der Ex-Präsident steht unter Hausarrest. In der vergangenen Woche wurde er zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt – wegen seiner Rolle bei einem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva. (sda/dpa)

