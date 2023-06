Lulas Anwalt wird in Brasilien Richter am Obersten Gericht

Zanin hatte Lula seit 2013 in mehreren Korruptionsverfahren vertreten. Der Linkspolitiker wurde nach dem Ende seiner ersten beiden Amtszeiten 2018 wegen Korruption und Geldwäsche zu einer langen Haftstrafe verurteilt und verbrachte 580 Tage im Gefängnis. 2021 hob ein Richter am Obersten Gerichtshof das Urteil aus formalen Gründen auf. Nach dem Sieg gegen seinen rechten Vorgänger Jair Bolsonaro trat Lula Anfang des Jahres seine dritte Amtszeit an. (aeg/sda/dpa)

Der Senat in Brasília bestätigte am Mittwochabend (Ortszeit) die Berufung des Juristen Cristiano Zanin Martins zum Richter. 58 Senatoren stimmten dafür, 18 dagegen. Die Opposition warf dem Präsidenten vor, den Obersten Gerichtshof mit Gefolgsleuten zu bestücken.

Selenskyj: Offensive «langsamer als gewünscht», aber mit Fortschritten – das Nachtupdate

Wolodymyr Selenskyj gibt ein Update über den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive, der Kiewer Geheimdienst räumt eine Attacke auf sein Hauptquartier ein – hier ist das Nachtupdate ohne Bilder.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zwei Wochen nach Beginn der ukrainischen Offensive Fortschritte an der Front gelobt. «Im Süden sind wir in der Vorwärtsbewegung», sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Er räumte zwar schwere Kämpfe ein, doch überall – auch im Osten, wo die ukrainischen Truppen in der Defensive seien – werde der Feind vernichtet, meinte er. Erst kurz zuvor hatte der ukrainische Staatschef die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Offensive noch gedämpft.