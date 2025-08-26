Nebelfelder13°
Testflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben

A helicopter passes SpaceX&#039;s mega rocket Starship as it is prepared for a test flight from Starbase, Texas, Monday, Aug. 25, 2025. (AP Photo/Eric Gay) SpaceX Starship Launch
Hängt weiter am Boden fest: Die Starship-Rakete in Texas.Bild: keystone

Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte Starship ist erneut kurz vor dem Start verschoben worden.
26.08.2025, 02:5526.08.2025, 02:55
Mehr «International»

Das Wetter habe einen Test der unbemannten Rakete verhindert, teilte SpaceX kurz vor dem geplanten Start mit. Das zuständige Team prüfe die bestmögliche nächste Startmöglichkeit, hiess es von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, weiter.

Der Testflug war eigentlich bereits für den Sonntag (Ortszeit) geplant gewesen, war dann aber um einen Tag verschoben worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship soll vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen.

Das Starship soll eines Tages zum Mars

Das Raketensystem ist grösser als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der – ebenfalls Starship genannten – oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronautinnen und Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden – und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. (sda/dpa)

