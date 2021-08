Ein Arbeiter in einem Schutzanzug und mit Desinfektionsausrüstung vor dem Zentralkrankenhaus von Wuhan, in dem Li Wenliang, der Arzt und Whistleblower arbeitete, der in den ersten Tagen der Pandemie Alarm schlug. Bis heute ist der Ursprung der Pandemie ungeklärt.

archivbild: keystone