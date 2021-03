Du denkst, unser Saharastaub war heftig? Schau mal nach China

Rauszeit

Bald ist astronomischer Frühlingsbeginn: Diese 6 Wanderungen warten auf dich!

Am Samstag, 20. März, ist der astronomische Frühlingsanfang. Juhu! Ausser den Pollen, die im Frühjahr Hochsaison haben, kann ich am Frühling wirklich nichts aussetzen. Die Tage werden länger, die Sonne stärker, die Fauna und Flora fängt an zu erwachen und wir können endlich wieder mehr Zeit draussen verbringen und somit ordentlich Vitamin-D tanken.

Damit du dich schon mal auf die frühlingshafte Zeit einstimmen kannst, haben wir für dich sechs Wanderungen zusammengestellt, die du in diesem …