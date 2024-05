Autobahn-Einsturz in China: Zahl der Todesopfer steigt weiter

Chinas Präsident Xi Jinping habe nach dem Erdrutsch «wichtige Anweisungen» für die Rettungs- und Katastrophenhilfe gegeben, berichtete Xinhua am Donnerstag. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Menschen vor Ort zu retten. Ausserdem ordnete Xi an, Überwachung und Frühwarnung zu verstärken und Notfallpläne zu verbessern. (sda/dpa)

Bei dem Unglück in der Provinz Guangdong war die Fahrbahn am Mittwoch auf einer Länge von rund 18 Metern einen Hang hinuntergestürzt. Möglicherweise hatten die starken Regenfälle der vergangenen Tage die Strasse unterspült. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Nach dem Einsturz einer Fahrbahn auf einer Autobahn in Südchina ist die Zahl der Todesopfer auf 48 gestiegen. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag.

16-jährige Aktivistin von iranischen Sicherheitskräften sexuell misshandelt und getötet

Kurz nach dem Tod von Mahsa Amini wurde auch die 16-jährige Nika Shakarami tot aufgefunden – iranische Behörden sagten, es sei Suizid gewesen. Ein nun aufgetauchter Bericht zeichnet ein anderes Bild.

Im Iran kämpfen die Frauen seit rund zwei Jahren für mehr Freiheit. Neben Mahsa Amini, die in Polizeigewahrsam gestorben ist, nachdem sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen hatte, steht wohl niemand so sehr für die Massenproteste wie die 16-jährige Nika Shakarami. Sie schloss sich kurz nach Aminis Tod der «Frau, Leben, Freiheit»-Bewegung an. Nach einer Demonstration kehrte sie jedoch nicht zurück. Neun Tage später fand ihre Familie die Leiche des Teenagers in der Leichenhalle.