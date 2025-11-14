freundlich
DE | FR
burger
International
China

China bestellt Japans Botschafter ein

Wegen Taiwan-Aussage: China bestellt Japans Botschafter ein

14.11.2025, 07:0614.11.2025, 07:06

China hat im Streit um Aussagen der neuen japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan Japans Botschafter einbestellt. Die Äusserungen der Regierungschefin seien offen provokativ und äussert gefährlich gewesen, teilte das chinesische Aussenministerium in Peking mit. Taiwan sei ein Teil Chinas, und die Taiwan-Frage sei eine «unantastbare rote Linie», hiess es.

epa12496840 Japanese Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference for the South Korea Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum in Gyeongju, South Korea, 01 November 2025. South ...
Sanae Takaichi ist seit Oktober 2025 im Amt.Bild: keystone

Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge hatte Takaichi vergangene Woche im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf das unabhängig von Peking regierte Taiwan eine «Existenz bedrohende Situation» darstelle, die dazu führen könnte, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe. Bei der Einbestellung von Botschafter Kenji Kanasugi habe China nun verlangt, dass die als chinakritisch geltende Takaichi ihre Aussagen zurücknehme.

Ärger in China

Die Aussagen zu einem möglichen militärischen Eingreifen Japans hatten in China für grossen Zorn gesorgt und zu harschen Kommentaren auch von chinesischen Diplomaten geführt. China zählt Taiwan zu seinem Territorium, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und drohte bereits mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege funktionieren.

Taiwan, das bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges lange eine japanische Kolonie war, wird international kaum anerkannt. Selbst Unterstützer der Verteidigung des Inselstaates wie die USA unterhalten nach dem Ein-China-Prinzip offiziell diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China und nicht der Republik China – Taiwans offizieller Name.

Neue Militärausrüstung für Taiwan?

Immer wieder verärgern Peking Verkäufe von US-Waffen und Ausrüstung an Taiwan. Ein weiterer und damit der erste unter der Präsidentschaft von Donald Trump könnte nun bevorstehen. Wie aus einer Mitteilung des Pentagons hervorging, gab Washington grünes Licht für einen möglichen Verkauf von Ersatzteilen an Taiwan.

Der geplante Verkauf werde die Fähigkeit des Empfängers verbessern, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen, indem die Einsatzbereitschaft seiner Flotte von F-16-, C-130- und IDF-Flugzeugen aufrechterhalten werde, hiess es in der Mitteilung. Der Wert der Ausrüstung würde demnach geschätzt 330 Millionen US-Dollar (derzeit knapp 283,5 Millionen Euro) betragen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Adventskalender 2025
1 / 12
Adventskalender 2025

Ob Beauty, Alkohol oder Spiele: bei den Adventskalendern 2025 ist für jeden etwas dabei.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Steve Merson im Zukunfstag-Interview
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Haus mit Gewinn verkauft: Der Staat kassiert mit – ein Kanton besonders
4
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
5
Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – der versagt brutal, Solowjow schäumt
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – mehrere Verletzte gemeldet
3
MLS passt Spielkalender Europa an +++ Vergé-Déprés starten WM mit Sieg
4
Mitbegründer der Biscuitfabrik «Kägi» Alfred Kägi ist tot
Unbemannte Mars-Mission der Nasa – Blue-Origin-Rakete von Jeff Bezos gestartet
Eine unbemannte Nasa-Mission ist auf dem Weg zum Mars: Vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida hob am Donnerstag eine Rakete des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ab.
Zur Story