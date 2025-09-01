In China gibt es jetzt unbemannte selbstschliessende Polizeiautos

Während in der Schweiz die ersten selbstfahrenden Roboter Essen ausliefern, wird man in den USA selbstfahrende Taxis von A nach B gebracht. Und in China wurde nun das erste selbstfahrende und selbst schiessende Polizeiauto vorgestellt. Dies berichtet die «Frankfurter Allgemeine».
Das kleine Polizeiauto wirkt sehr freundlich. Mit runden Scheinwerfern und einer schwarzen Frontscheibe. Doch hinter dieser Frontscheibe sitzt niemand, das Auto ist selbstfahrend. In der chinesischen Stadt Tianjin fährt es bereits Patrouillen.
Laut einer Pressemitteilung der chinesischen Polizei ist das Auto mit Überwachungstechnik und einem Schusssystem ausgerüstet. Dies soll die Reichweite und Präzision der Polizei erhöhen und Polizisten unterstützen.
Was nicht klar ist, ist, ob das Schusssystem des Autos von einem menschlichen Polizisten ausgelöst werden muss oder ob dies automatisch geschieht. (nib)
Also weiss mans gar nicht wirklich, schreibt es aber im Titel trotzdem so hin als würden die Autos von selbst schiessen?
Tönt für mich eher wie ein Roboter.
Macht das ganze trotzdem nicht viel sympathischer.