In China gibt es jetzt unbemannte selbstschliessende Polizeiautos

In China gibt es jetzt unbemannte, selbst schiessende Polizeiautos

Während in der Schweiz die ersten selbstfahrenden Roboter Essen ausliefern, wird man in den USA selbstfahrende Taxis von A nach B gebracht. Und in China wurde nun das erste selbstfahrende und selbst schiessende Polizeiauto vorgestellt. Dies berichtet die «Frankfurter Allgemeine».

Die ersten unbemannten Polizeiautos waren im Januar 2024 auf Patrouille. Bild: Visual China Group

Das kleine Polizeiauto wirkt sehr freundlich. Mit runden Scheinwerfern und einer schwarzen Frontscheibe. Doch hinter dieser Frontscheibe sitzt niemand, das Auto ist selbstfahrend. In der chinesischen Stadt Tianjin fährt es bereits Patrouillen.

Laut einer Pressemitteilung der chinesischen Polizei ist das Auto mit Überwachungstechnik und einem Schusssystem ausgerüstet. Dies soll die Reichweite und Präzision der Polizei erhöhen und Polizisten unterstützen.

Was nicht klar ist, ist, ob das Schusssystem des Autos von einem menschlichen Polizisten ausgelöst werden muss oder ob dies automatisch geschieht. (nib)