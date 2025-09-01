Im fast königlichen Saal im Falken Wiedikon wird auch dieses Jahr wieder um den grössten Pokal der Schweiz gejasst. Bild: Reto Fehr

Gewinne beim watson-Jassturnier den GRÖSSTEN Pokal der Schweiz

Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr gibt es nun eine Fortsetzung: Am 24. Oktober 2025 findet das dritte watson-Jassturnier in der Geschichte der Menschheit statt! Wieder geht es beim Schieber um nicht weniger als den GRÖSSTEN Pokal der Schweiz.

Sieben lange Jahre vergingen zwischen der Erstauflage und dem zweiten watson-Jassturnier. Im letzten Herbst ging es dann endlich wieder um den grössten Pokal der Schweiz. Die Frauen dominierten nach Belieben und am Ende siegte Tara vor Corina und Eleanor.

Wir wissen nicht, ob Tara den Pokal so lieb hat oder ob er einfach zu schwer ist. Bild: Tara W.

Der Pokal steht noch immer bei Tara. Er sei auch noch ganz, liess sie verlauten. Aber jetzt muss er zurück. Denn am 24. Oktober 2025 ist wieder High Noon in der Jasswelt.

Wir haben auch ein wenig am Zeitplan und dem KI-Prompt geschraubt, sodass dieses Mal wirklich niemand mehr zweimal mit dem gleichen Partner spielen darf. Oder muss. Vielleicht.

Item. Auch du hast die Möglichkeit, einen der unfassbar beliebten Plätze zu ergattern. Aber sei gewarnt: Tara dürfte wieder mit am Start sein und ihren riesigen Goldschatz verteidigen wollen.

Der Pokal

«Jemand meinte, der würde noch eine schöne Lampe abgeben.» Tara, watson-Jassturnier-Siegerin 2024

«Geil, ein iPad gewonnen, aber was soll ich mit dem riesigen Pokal?» Jeanne, erste watson-Jassturnier-Siegerin im Jahr 2017 (damals war der Pokal noch kleiner)

Stolze 109 Zentimeter materialisierter Ruhm und Ehre suchen jetzt eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Zumindest für ein Jahr. Denn der Pokal ist ein Wanderpokal. Viele Jahre fristete er ein unwürdiges Darben im watson-Keller. Angeblich wurde er dabei sogar gequält, als Mini-Pingpong-Spieler an ihm ihren Frust ausliessen.

Aber zwei handwerklich talentierte watson-Mitarbeiter flickten das mit Patina überzogene Ungetüm liebevoll und schleppten es für das Fotoshooting ins Tram:

Mathias Seger hat den Beliebteren, Sergio den Grösseren (Pokal). Aber unseren kannst du gewinnen. Bild: Reto Fehr

Während der letzten zwölf Monate verschönerte der Pokal Taras Büro, jetzt sucht er ein neues Zuhause. Und wer will nicht mal angeben können, er oder sie besitze den grössten Pokal der Welt. Eben.

Einmal im Leben so durch die Stadt stolzieren: Ungefähr so kann der watson-Jassturnier-Sieger dann auf den Heimweg. Video: watson

Wie du zu dem Riesending kommst? Wir sagen mal so: Glück gehört sicherlich mit dazu. Und anmelden musst du dich natürlich. Also los!

Organisation und Ort

Was: Schieber-Jassturnier für maximal 100 Personen inklusive Nachtessen. Es gibt nur beides oder nichts. Weil jeder weiss: Jassen kann man nur gestärkt.

Wer: Alle, die Lust haben und im Jassen keine blutigen Anfänger sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt. Es gilt: First come, first served. Beachte, dass die letzte Jassrunde wohl erst gegen 23 Uhr fertig sein wird. Vorher abschleichen geht nicht! Das hat Verachtung und eine lebenslange Sperre zur Folge.

Wann: 24. Oktober 2025.

Wo: Gasthof Falken, Birmensdorferstrasse 150, 8003 Zürich.

Wie: Die Platzzahl ist auf 100 beschränkt. Die Anmeldung gilt als fix, wenn du eine Teilnahmebestätigung von uns erhalten hast. Du musst nur das Anmeldeformular ganz unten in diesem Artikel ausfüllen.

Jassturnier im Gasthof Falken Der Gasthof Falken in Wiedikon ist der Austragungsort des dritten watson-Jassturniers. Das Nachtessen und das Turnier finden im grossen Saal im ersten Stock statt. Du wirst es finden.

Regeln

Gespielt wird ein Schieber mit Deutschschweizer Karten.

Die Partner werden für jedes Spiel neu zugelost.

Es werden vier Spiele mit je acht Runden ausgetragen.

Sechs Trumpfarten: Rose, Eichel, Schelle, Schilte, Obeabe, Uneufe.

Zu Beginn gilt: «Höher gibt, Ass befiehlt.»

Alle Trumpfarten zählen einfach.

Weise und Stöck gelten nicht.

Ein «Match» gibt 50 Extrapunkte.

Ohne Essen keine Teilnahme.

Essen

Das Essen ist inklusive. Nur ans Jassturnier zu kommen, geht nicht. Es stehen zwei Menüs zur Auswahl:

Fleischesser:

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

– Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets)

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing – Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets) Veganer/Vegetarier:

– kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

– Penne mit Tomaten-Gemüse-Sauce und schwarzen Oliven​

Bei der Anmeldung musst du angeben, welches Menü du haben möchtest, damit wir das mit dem Restaurant ungefähr planen können.

Ungefährer Zeitplan

ab 17 Uhr: Eintreffen im Gasthof Falken

17.45 Uhr: Plätze einnehmen

18 Uhr: Essen

spätestens 19 Uhr: Start 1. Runde

spätestens 20 Uhr: Start 2. Runde

spätestens 21 Uhr: Start 3. Runde

spätestens 22 Uhr: Start 4. Runde

spätestens 23 Uhr: Siegerehrung

Anmeldegebühr

Die Teilnahme kostet 50 Franken. Das Geld wird in das Essen und in die Preise investiert. Getränke sind nicht inbegriffen.

Die Anmeldegebühr wird am Abend direkt beim Check-in nach der Ankunft in bar, per Karte oder Twint eingezogen.

Preise

Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Zudem gibt es Preise für die Bestklassierten.

Sie versucht in diesem Jahr, hoffentlich ihren zweitletzten Rang vom ersten Turnier zu überbieten: unsere Andrea. bild: watson

1. Rang

Zu gewinnen gibt es nicht weniger als den grössten Pokal der Schweiz. Den riesigen Wanderpokal haben wir bei trophies.ch besorgt. Diese bieten schweizweit die grösste Auswahl an Pokalen und Medaillen für Sport- und Ehrenpreise.

Das ist er, der grösste Pokal der Schweiz mit sagenhaften 109 Zentimetern Höhe. bild: trophies.ch

2. bis 10. Rang

Wir wollen nicht zu viel versprechen, aber es gibt einen kleinen Gabentempel.

Anmeldeformular

Wichtig: Die Anmeldung gilt erst als definitiv, wenn du die Teilnahmebestätigung per Mail erhalten hast.

watson-Jassturnier 2025 Anmeldung für das 3. watson-Jassturnier am 24. Oktober 2025. Zeit: 17 bis ca. 23 Uhr Ort: Gasthof Falken, Birmensdorferstrasse 150, Zürich Anmeldegebühr: 50 Franken (Teilnahme inkl. Nachtessen, ohne Getränke) Vorname Nachname Email Telefonnummer Menü* Fleisch vegetarisch Abschicken

Der grösste Pokal

Du kannst einen noch grösseren Pokal besorgen? Dann schreib an watson-Jasschef reto.fehr@watson.ch und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben. 109 Zentimeter misst unser Siegerpokal für das Jassturnier. Ist er damit wirklich der grösste der Schweiz? Ja – zumindest wenn man sich aus dem aktuellen Angebot aller grossen Pokalanbieter bedient.und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben.