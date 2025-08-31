Armon Orlik ist der neue Schwingekönig.Bild: keystone
Armon Orlik heisst der Schwingerkönig 2025. Der Bündner erbt beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis den Sieg nach einem gestellten Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel.
Der Thurgauer und der St. Galler waren dem Bündner für den Schlussgang vorgezogen worden. Nach sieben Gängen hatte das Trio gleich viele Punkte auf dem Konto. Im achten Gang bezwang Orlik Pirmin Reichmuth mit der Maximalnote und baute so Druck auf seine Verbandskollegen auf.
Im Schlussgang gab es nach 16 Minuten kein Resultat. Beide suchten die Entscheidung, jedoch nicht mit allerletzter Konsequenz, wobei Schlegel näher am Sieg war als Giger.
Orlik holte nach, was ihm 2016 verwehrt blieb. In Estavayer verlor der Bündner den Schlussgang gegen Matthias Glarner. Der 30-jährige Orlik ist der erste Schwingerkönig aus dem Nordostschweizer Schwingerverband seit 18 Jahren und der erste aus dem Kanton Graubünden.
Auf dem Ehrenplatz klassierte sich mit Fabian Staudenmann einer der ganz grossen Favoriten. Wie Giger machte der Berner nach einem schwachen ersten Tag am Sonntag Boden gut. Er schaffte es nach einem umstrittenen Entscheid des Kampfgerichts wegen einem Viertelpunkt nicht in den Schlussgang.
Auf Platz 3 folgt mit Michael Moser ein weiterer Berner. Der Aufsteiger der Saison zeigte einen ganz starken Wettkampf und musste sich einzig dem Schwingerkönig Joel Wicki im Anschwingen geschlagen geben.
König Wicki, der nach dem ersten Tag noch voll im Rennen gewesen war, musste sich nach drei gestellten Gängen am Sonntag mit Rang 9 begnügen. (riz/sda)
Der zweite Tag im Liveticker:
«Sehr viel Emotionen gerade. Ein bisschen Freude, aber ich war auch sehr nahe. Samuel und ich kennen uns sehr gut. Ich habe im Schlussgang nicht viel zugelassen. Ich hätte einmal ein bisschen konsequenter sein müssen.»
«Ich weiss auch nicht was ich denken soll. Zu Beginn des Schlussgangs dachte ich, es soll einer gewinnen, dann wären wir zu zweit. Es war Teamgeist durchs Band. Wir Nordostschweizer haben uns vor ein paar Jahren zusammengetan und gesagt, wir wollen uns gegenseitig stärker machen. Gang ganz herzlichen Dank. Dieser Titel ist riesig für mich. Ich danke allen Trainingspartnern, den Coaches, meinen Eltern, meiner Familie und allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Vor neun Jahren war ich so nah dran, aber der Gegner war halt stärker. Dass ich jetzt nochmals eine solche Chance gekriegt habe, ist eine riesen Sache. Ich habe meine ganze Schwingerkarriere auf diesen Moment hingearbeitet.»
«Er hatte am meisten Punkte. Wir haben das im vorhinein angeschaut und gesagt bei einem Gestellten wird Orlik zum König ernannt.»
Gänsehautmoment in Mollis. Orlik wird von Werner Schlegel und Samuel Giger auf die Schulter genommen.
Der Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel endet ohne Sieger! Armon Orlik wird sofort zum neuen Schwingerkönig ausgerufen.
Schon wieder rettet sich Giger in der letzten Sekunde. Schlegel fehlen nur wenige Zentimeter. Nur kurze Zeit später greift Schlegel erneut an. Die letzte Minute hat begonnen.
In spätestens drei Minuten ist der Schlussgang vorbei. Bisher gab es noch keinen riesigen Aufreger. Nun müssen Schlegel und Giger definitiv angreifen. Langsam läuft die Zeit davon, Giger steigert sich.
Nur noch sechs Minuten bleiben im Schlussgang. Sollte es keinen Sieger geben, ist Orlik alleiniger Festsieger, doch nicht klar ob er dann auch ein König ist. Die Unklarheit wäre so gross wie die aktuelle Anspannung.
Es sind bereits acht Minuten vergangen. Noch immer ist Schlegel der aktivere, doch Giger weiss sich zu wehren. Die Spannung ist kaum auszuhalten.
Schon wieder liegt Samuel Giger im Sagmehl, doch der Thurgauer kann sich erneut retten. Schlegel macht bisher den besseren Eindruck in diesem Schlussgang.
Nach vier von möglichen 16 Minuten ist es abgesehen vom ersten Angriff von Schlegel ein Abtasten. Niemand möchte bisher das nötige Risiko eingehen. Das gesamte Team der Nordostschweizer verfolgt den Schlussgang.
Die ersten zwei Minuten sind vergangen. Noch ist keine Entscheidung gefallen. In der grössten mobilen Arena der Welt ist eine riesige Anspannung zu spüren.
Bereits nach 15 Sekunden versucht Schlegel ein Zeichen zu setzen. Giger kann den Angriff abwehren.
Jetzt ist der Schlussgang gestartet. Wer wird König? Samuel Giger oder Werner Schlegel oder doch Armon Orlik? In spätestens 16 Minuten wissen wir es.
Jetzt geht es gleich los: Samuel Giger uns Werner Schlegel marschieren unter Applaus der Teamkollgen in die riesige Arena. Alle Augen sind auf diese beiden Männer gerichtet.
Das Direktduell vor dem Schlussgang spricht ganz klar für Samuel Giger. In bisher 14 Aufeinandertreffen gewann Giger achtmal und sechsmal gab es einen Gestellten. Schlegel konnte den Unspunnensieger noch nie bodigen. Zuletzt trafen die beiden Nordostschweizer auf der Schwägalp im Schlussgangn aufeinander. Damals gab es einen Gestellten. In drei Duellen in diesem Jahr gewann Giger einmal gegen seinen Verbandskollegen. Gewinnt Schlegel ausgerechnet auf der grösstmöglichen Bühne gegen Giger?
Armon Orlik hat den Festsieg auf sicher. Gegen Pirmin Reichmuth ist es zunächst ein Abtasten und der Bündner kann keinen gefährlichen Angriff starten. Nach fünf Minuten hat Orlik das nötige Mittel gefunden und nach dem Bodenkampf hebt Orlik seinen Gegner in die Luft und schmettert ihn ins Sägemehl, damit er auch die Bestnote erhält. Somit kann der Sieger vom Schlussgang nur noch mit dem Nordostschweizer gleichziehen. Trotzdem wäre der Sieger im Schlussgang der neue König und Orlik wäre der Erstgekrönte.
Wird Fabian Staudenmann doch noch König? Im achten Gang gewinnt der Mitfavorit gegen Sven Schurtenberger und sollte es im Schlussgang einen Gestellten geben und Orlik nicht gegen Pirmin Reichmuth gewinnen, hätte Staudenmann schlussendlich die meisten Punkte auf dem Konto. Doch es ist unklar, ob der Berner dann auch zum Schwingerkönig ernannt wird.
Michael Moser muss im letzten Gang nochmals alles geben. Erst in der letzten Minute gewinnt der junge Berner gegen Lars Voggensperger. Jetzt sind wir dem Schlussgang ganz nah.
Im achten Gang hat es Sinisha Lüscher erwischt und der 19-Jährige verliert zum ersten Mal an diesem Fest. Adrian Walther ist zu stark für den Nordwestschweizer. Trotzdem darf Lüscher sehr zufrieden sein mit seiner Leistung und sich auf seinen ersten Kranz freuen.
Auch das Duell zwischen Marius Frank und Matthias Herger endet ohne Sieger. Beide haben damit einen Kranz auf sicher und dürfen sich auf das Eichenlaub freuen. Die Entscheidung naht langsam aber sicher.
Matthias Aeschbacher gewinnt gegen Fabian Kindlimann und hat nach dem achten Gang 76 Punkte auf seinem Konto. Beide haben einen Kranz auf sicher. Aeschbacher stand vor drei Jahren in Pratteln im Schlussgang.
Das Eidgenössische 2025 wird Joel Wicki nicht in guter Erinnerung behalten. Der Sieger vor drei Jahren gewinnt auch im achten Gang nicht und hat nach zwei Tagen nur vier Siege auf seinem Konto. Lukas Tschumi verteidigt geschickt gegen den Titelverteidiger und holt sich wohl einen Kranz.
Gemäss dem Programm sollte der Schlussgang um 16.45 Uhr stattfinden. Doch dieser wird sich ein wenig verzögern, da es vor allem auf dem Fernsehplatz aktuell nicht sehr rasant vorwärtsgeht.
Zum Abschied darf Florian Gnägi nochmals auf dem Fernsehplatz antreten, bevor er seine Karriere beendet. Gegen Florian Ulrich kommt es zu einem überschaubaren Gestellten. Den Kranz verpasst Gnägi deutlich.
Es ist amtlich: Den Schlussgang werden Samuel Giger und Werner Schlegel bestreiten. Der Kampf soll ungefähr um 16.45 Uhr beginnen. Armon Orlik welcher gleich viele Punkte wie Giger und Schlegel hat, trifft im achten Gang auf Pirmin Reichmuth, welcher seine Karriere nach diesem Fest beenden wird. Damit erhält Giger die Chance, nach dem Unspunnen- und Kilchberg-Sieg auch König zu werden.
Der Berner Curdin Orlik findet gegen Silvan Appert kein Mittel und beendet das Fest mit einem Gestellten. Obwohl es keinen Sieger gibt, können sich beide über einen Kranz freuen. Für Appert ist es der Erste an einem eidgenössischen Schwingfest. Nach dem Gang fällt der Innerschweizer auf die Knie.
Domenic Schneider lässt gegen Valentin Steffen nichts anbrennen und gewinnt nach wenigen Sekunden. Damit hat der Nordostschweizer den Kranz ebenfalls auf sicher.
Das Einteilungsbüro hat entschieden das Fabian Staudenmann im 8. Gang auf Sven Schurtenberger trifft. Der Schlussgang ist noch nicht bekannt.
Dominic Zangger ist ein Eidgenoss! Der Innerschweizer gewinnt nach einem Kniestich gegen Romain Collaud. Mal wieder ein umstrittener Entscheid, aber der Kranz hat Zannger definitiv auf sicher. Collaud verpasst diesen wohl knapp
Tim Roth ist der nächste, welcher wohl zum ersten Mal einen eidgenössischen Kranz gewinnt. Zwar gewinnt der Nordwestschweizer in seinem achten Gang nicht, doch ein Gestellter gegen Dario Bühler sollte für das begehrte Eichenlaub reichen. Dario Bühler hätte für den Kranz wahrscheinlich einen Sieg gebraucht.
Wieder fliessen Freudentränen: Fritz Ramseier – gewann am Samstag viermal – gewinnt zum ersten Mal am heutigen Tag und krönt sich zum Eidgenoss. Der 31-Jährige schlägt im achten Gang Roman Wittenwiler. Der Berner darf sich nun feiern lassen.
Während noch über den Schlussgang diskutiert wird, beginnt bereits der 8. Gang. Auf dem Fernsehplatz sichert sich Lukas Bissig mit dem Sieg gegen Shane Dändliker seinen ersten eidgenössischen Kranz. Der Innerschweizer freut sich ausgelassen über den Erfolg und hat Tränen in den Augen.
Noch immer ist unklar, welche zwei Giganten im Schlussgang aufeinandertreffen. Wie beim Schweizer Fernseher berichtet wird, laufen die Diskussionen auf Hochtouren. Steht am Schluss tatsächlich noch Fabian Staudenmann im Schlussgang? Es herrscht grosse Unklarheit in Mollis
Drama in Mollis: Die Berner legen Rekurs ein, weil Fabian Staudenmann im 7. Gang gegen Domenic Schneider keine Bestnote erhalten hat. Wegen dieser Entscheidung ist Staudenmann 0,25 Punkte hinter dem Spitzentrio klassiert. «Ich verstehe nicht, warum das die Berner machen», sagt Schwingkönig Matthias Sempach gegenüber SRF. Allerdings wird auf den Rekurs nicht eingegangen, aber es wird im Einteilungsbüro darüber diskutiert, erklärt Sascha Ruefer. Riesige Spannung schon vor dem Schlussgang.
Im Steinstossen mit dem Unspunnenstein setzte es am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis eine faustdicke Überraschung ab. Urs Hutmacher, der am Vortag mit 4,16 Metern in der Qualifikation einen neuen Rekord aufgestellt hatte, musste mit Platz 2 Vorlieb nehmen.
Im Final übertrat der Zürcher im zweiten Versuch. Der Sieg ging an Mauro Betschart, der mit 3,98 Metern den legendären Stein drei Zentimeter weiter stiess als Hutmacher. Betschart begann erst in diesem Jahr mit dem Steinstossen und darf sich nun bereits Eidgenössischer Sieger mit dem Unspunnenstein nennen. (sda)
Am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis kommt es zu einem Schlussgang mit zwei Nordostschweizern. Das Einteilungsgremium muss zwischen Armon Orlik, Samuel Giger und Werner Schlegel auswählen.
Die drei Schwinger aus dem Nordostschweizerischen Verband liegen nach sieben Gängen punktgleich an der Spitze. Orlik und Schlegel verteidigten ihre Spitzenposition durch gestellte Kämpfe gegen Michael Moser und Joel Wicki. Giger schloss mit der Maximalnote gegen den Südwestschweizer Romain Collaud zum Duo auf.
Schwingerkönig Wicki verpasste es, mit einer Maximalnote ebenfalls auf 67,00 Punkte zu kommen. Der Innerschweizer war bei seinem ersten Zug gegen Schlegel nahe am Resultat. Danach konnte er den Toggenburger nicht mehr in Bedrängnis bringen.
Pech bekundete Fabian Staudenmann. Der Berner Topfavorit bodigte das Nordostschweizer Schwergewicht Domenic Schneider nach spektakulärem Kampf, erhielt von den Kampfrichtern jedoch nicht die Maximalnote. Ein umstrittener Entscheid, der ihn um die Schlussgangteilnahme brachte.
Gemeinsam mit Staudenmann liegen die Nordwestschweizer Lars Voggensperger und Sinisha Lüscher einen Viertelpunkt hinter dem Führungsduo. Wicki fiel durch den dritten Gestellten in den 6. Rang zurück. (riz/sda)
Sinisha Lüscher (NWSV) 9,75 s. Marcel Räbsamen (NOSV) 8,50.
Pirmin Reichmuth (ISV) 10,00 s. Etienne Burger (BKSV) 8,50.
Matthias Aeschbacher (BKSV) 9,75 s. Tim Roth (NWSV) 8,50.
Samuel Giger (NOSV) 10,00 s. Romain Collaud (SWSV) 8,50.
Lukas Bissig (ISV) 8,75 - Curdin Orlik (BKSV) 8,75 gestellt.
Fabian Staudenmann (BKSV) 9,75 s. Domenic Schneider (NOSV) 8,50.
Michael Moser (BKSV) 9,00 - Armon Orlik (NOSV) 8,75 gestellt.
Werner Schlegel (NOSV) 8,75 - Joel Wicki (ISV) 8,75 gestellt.
Drei Nordostschweizer führen nach dem 7. Gang. Samuel Giger, Armon Orlik und Werner Schlegel haben 67 Punkte auf dem Konto. Welche zwei dürfen den Schlussgang bestreiten? Schlegel hat im Gegensatz zu Orlik und Giger eine Niederlage auf dem Notenblatt.
Pirmin Reichmuth wird seine Karriere beenden. Dies bestätigte Reichmuth im Interview mit SRF. Im achten Gang wird er zum letzten Mal in den Ring steigen. Einen Kranz hat der 29-Jährige quasi auf sicher. Immer wieder kämpfte Reichmuth in seiner Karriere mit Knieverletzungen.
Joel Wicki muss im 7. Gang gegen Werner Schlegel gewinnen und startet mutig. Nach wenigen Sekunden scheint der Gang entschieden zu sein, doch Schlegel kann sich noch retten. Danach geschieht für einige Minuten fast gar nichts. Bis zum Schluss gibt es keinen Sieger und somit wird Wicki seinen Titel definitiv nicht verteidigen können.
Umkämpfter 7. Gang zwischen Armon Orlik und Michael Moser. Die beiden Schlussgang-Kandidaten schenken sich nichts und nach acht Minuten heisst es «Gestellt». Orlik erhält die Note 8,75 und zieht mit Samuel Giger gleich in der Tabelle. Beide haben aktuell 67 Punkte auf dem Konto. Es wird kein Berner im Schlussgang vertreten sein.
Publikumsliebling Domenic Schneider verliert zum ersten Mal an diesem Fest. Fabian Staudenmann setzt den Nordostschweizer früh unter Druck und sichert sich nach ewig langem Bodenkampf, erhält aber nicht die Besnote. Somit liegt der Berner hinter Giger. Es kommt im 7. Gang noch zu zwei Spitzenpaarungen.
Lukas Bissig und Curdin Orlik schenken sich zunächst nichts und lassen es langsam angehen. Nach der Hälfte des Ganges kam es noch zu keiner gefährlichen Situation. Auch die zweiten vier Minuten in diesem Duell sind alles andere als spektakulär, erst in der letzten Minute setzt Orlik zum Schlungg an, doch Bissig verteidigt sich. Somit hat Curdin Orlik keine Chance mehr auf den Schlussgang.
Samuel Giger lässt Romain Collaud keine Chance und gewinnt zum fünften Mal an diesem Fest. Gegen den überraschenden Südwestschweizer muss Giger im Bodenkampf ein wenig korrigieren und sichert sich nach einem kurzen Kraftakt das 10i.
Tim Roth ging als drittplatzierter in den Mittag, nachdem der Nordwestschweizer gegen Michael Gwerder gewinnen konnte. Gegen Eidgenosse Matthias Aeschbacher hat Roth aber keine Chance und verliert gegen den Berner.
Nach einem enttäuschenden ersten Tag feiert Pirmin Reichmuth den dritten Sieg in Serie und sichert sich wohl den vierten eidgenössischen Kranz. Im 7. Gang setzt sich der Innerschweizer gegen Etienne Burger durch und jubelt daraufhin mit seinem Teamkollegen Matthias Herger.
Sinisha Lüscher besiegt im 7. Gang den Eidgenossen Marcel Räbsamen und hat den Kranz wohl ebenfalls auf sicher. Ein riesiger Erfolg für den 19-jährigen Nordwestschweizer. Seine Bilanz nach sieben Gängen: 5 Siege und zweimal gestellt.
Sinisha Lüscher (NWSV) - Marcel Räbsamen (NOSV).
Etienne Burger (BKSV) - Pirmin Reichmuth (ISV).
Matthias Aeschbacher (BKSV) - Tim Roth (NWSV).
Romain Collaud (SWSV) - Samuel Giger (NOSV).
Lukas Bissig (ISV) - Curdin Orlik (BKSV).
Domenic Schneider (NOSV) - Fabian Staudenmann (BKSV).
Michael Moser (BKSV) - Armon Orlik (NOSV).
Werner Schlegel (NOSV) - Joel Wicki (ISV).
Der Kampf von Marius Frank und Patrick Betschart ist nach einer Minute vorbei. Frank bodigt seinen Gegner aus der Innerschweiz nach einer Minute und kurzem Kampf am Boden. Somit kommt Frank seinem ersten eidgenössischen Kranz näher.
Das ging nun ganz schnell: Der Südwestschweizer Benjamin Gapany macht kurzen Prozess mit Fredi Bruhin und wirft seinen Gegner ins Sagmehl. Das gibt die Bestnote für Gapany
Bittere Niederlage für Thomas Burkhalter im Kampf um den eidgenössischen Kranz. Der Sohn von Stefan Burkhalter (gewann in seiner Karriere 111 Kränze) verliert im 7. Gang gegen Adrian Odermatt, welcher ihn im Bodenkampf besiegt.
Zum ersten Mal am diesjährigen eidgenössischen Schwingfest treffen auf dem Fernsehplatz zwei Turnerschwinger aufeinander. Matthias Herger ist im Duell mit This Kolb der Favorit und wird dieser Rolle nach drei Minuten auch gerecht und siegt gegen den Nordostschweizer nach kurzem Bodenkampf. Damit hat Herger den Kranz aller Voraussicht nach auf sicher.
Gestern war der grosse Tag für Fritz Ramseier. Vier Siege in vier Gängen sicherte sich der 31-jährige Berner. Nach Niederlagen gegen Domenic Schneider und Werner Schlegel reicht es für Ramseier auch gegen Jonas Troxler nicht zum Sieg. Der Gang endet gestellt. Den ersten eidgenössischen Kranz in seiner Karriere hat Ramseier noch nicht auf sicher.
Die Mittagspause ist langsam aber sicher vorbei. Auf dem Fernsehplatz kommt es zu Beginn zum Duell zwischen Fritz Ramseier und Jonas Troxler. Neuerdings geht ein Gang maximal acht Minuten.
Der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki trifft auf den Führenden Werner Schlegel. Armon Orlik, welcher aktuell gleich viele Punkte wie Schlegel auf dem Konto hat, trifft auf Youngster Michael Moser. Auch Domenic Schneider bekommt es beim Duell mit Fabian Staudenmann mit einem Berner zu tun.
Nach sechs Gängen beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis führen Armon Orlik und Werner Schlegel die Rangliste an. 0,75 Punkte dahinter positionieren sich Domenic Schneider und Michael Moser.
Armon Orlik bodigte den Innerschweizer Eidgenossen Matthias Herger platt, Schlegel gewann mit der Maximalnote gegen Fritz Ramseier und fügte dem bisherigen Überraschungsmann die zweite Niederlage in Folge zu.
Hinter dem Nordostschweizer Duo liegen der Berner Michael Moser und der Thurgauer Domenic Schneider in Lauerstellung. Moser bezwang im Duell der beiden jungen Teilverbandskranzer den Nordwestschweizer Marius Frank platt.
Schneider traf als Führender nach fünf Gängen auf Curdin Orlik. Wie in letzten drei Gängen zwischen diesen beiden Kontrahenten gab es keinen Sieger, wobei Orlik näher am Resultat war. Der Berner liegt neu auf Position 3, hat mit einem Punkt Rückstand aber nach wie vor Chancen auf eine Schlussgangteilnahme.
Ebenfalls noch nicht ganz abgeschrieben im Kampf um die Endausmarchung sind die Schwinger mit illustren Namen im 4. Rang: König Joel Wicki, Fabian Staudenmann und Samuel Giger gewannen im sechsten Gang, jedoch mussten sie sich alle mit der Note 9,75 zufrieden geben. Das Trio liegt 1,25 Punkte hinter dem Führungsduo.
Weiter geht es in Mollis um 13.30 Uhr nach der Mittagspause. En Guete (riz/sda)
«Jetzt konnte ich einen strengen Gegner bezwingen. Leider nicht mit der Maximalnote. Aber eineinhalb Minuten vor dem Schluss dachte ich jetzt muss ich fertig machen.»
«Hatte nach dem ersten Gang heute Morgen gute Betreuung. Ich wusste, ich muss im sechsten Gang gewinnen, damit ich vorne bleiben kann. Ich freue mich auf die nächsten zwei Gänge, ich weiss, dass ich keinen einfachen Gegner erhalten werde.»
Domenic Schneider und Curdin Orlik standen vor dem sechsten Gang auf den Positionen eins und zwei. Im direkten Duell kommt es nun zu keinem Sieger und somit fallen beide Eidgenossen zurück. Curdin Orlik machte insgesamt den besseren Eindruck, konnte Schneider aber nicht entscheidend auf den Boden bringen. Trotzdem erhalten beide nur die Note 8,75.
Auch Armon Orlik jubelt über den fünften Sieg an diesem Fest. In einem spektakulären Bodenkampf gegen Matthias Herger gewinnt der Bündner. Orlik kann weiterhin vom zweiten Schlussgang an einem Eidgenössischen träumen.
Sven Schurtenberger und Lars Voggensperger zeigten bisher ein starkes Fest und stehen nach fünf Gängen auf dem vierten Rang. Zunächst passiert im Duell zwischen den beiden Eidgenossen wenig bis gar nichts. Erst in den letzten zwei Minuten kommt Schurtenberger dem Sieg nahe, doch es reicht nicht. Schlussendlich kommt es zum Gestellten.
Joel Wicki scheint sich vom Gestellten gegen Romain Collaud gut erholt zu haben. Patrick Gobeli liegt nach zehn Sekunden gegen den amtierenden König am Boden. Der Titelverteidiger erhält 9,75 Punkte und wahrt seine Chancen auf den Titel.
Nach Fabian Staudenmann und Samuel Giger gewinnt auch Michael Moser seinen sechsten Gang und steht nun bei vier Siegen. Im Duell der Nicht-Eidgenossen gewann Moser gegen Frank mit einem glatten 10i. Die Berner jubeln lautstark
Auch für Fabian Staudenmann verlief der erste Tag enttäuschend und wie Giger steht der Berner nach fünf Gängen nur auf Rang sechs. Gegen Adrian Odermatt zeigt Staudenmann die bessere Leistung, doch der Nordwestschweizer wehrt sich mit allem, was er hat. Genau zwei Minuten vor dem Ende liegt Odermatt im Sagmehl. Somit hat Staudenmann weiterhin Chancen auf den Schlussgang.
Samuel Giger und Adrian Walther gehörten vor dem Eidgenössischen zu den Favoriten. Doch nach dem fünften Gang stehen beide nur auf dem sechsten Rang. Giger und Walther greifen immer wieder an und es wird den Zuschauern etwas geboten. Mit dem Wyberhaken setzt Walther immer wieder starke Akzente, doch Giger kann sich wehren. Der Thurgauer selbst braucht nicht viele Chancen. Zwei Minuten vor dem Ablauf der Zeit legt Giger seinen Kontrahenten auf den Boden. Es ist der vierte Sieg für den Unspunnensieger.
Das Duell zwischen Benjamin Gapany und Marcel Räbsamen endet ohne Sieger. Mehrmals treffen sich die beiden Bösen am Boden, doch auf dem Rücken landet keiner. Räbsamen erhält die Note 9 für seine attraktive Schwingweise. Beide bleiben im Kampf um die Kränze dabei.
Im fünften Gang traf Romain Collaud auf Schwingerkönig Joel Wicki und nun steht ihm im sechsten der Nicht-Eidgenosse Roger Bürli gegenüber. Zu Beginn hat der Südwestschweizer mühe gegen den Aussenseiter. In der letzten Minute gelingt Collaud mit einem Haken der entscheidende Zug und er sichert sich zehn Punkte.