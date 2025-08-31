Armon Orlik ist der neue Schwingekönig. Bild: keystone

Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig

Armon Orlik heisst der Schwingerkönig 2025. Der Bündner erbt beim Eidgenössischen Schwingfest in Mollis den Sieg nach einem gestellten Schlussgang zwischen Samuel Giger und Werner Schlegel.

Der Thurgauer und der St. Galler waren dem Bündner für den Schlussgang vorgezogen worden. Nach sieben Gängen hatte das Trio gleich viele Punkte auf dem Konto. Im achten Gang bezwang Orlik Pirmin Reichmuth mit der Maximalnote und baute so Druck auf seine Verbandskollegen auf.

Der achte Gang von Armon Orlik. Video: SRF

Im Schlussgang gab es nach 16 Minuten kein Resultat. Beide suchten die Entscheidung, jedoch nicht mit allerletzter Konsequenz, wobei Schlegel näher am Sieg war als Giger.



Orlik holte nach, was ihm 2016 verwehrt blieb. In Estavayer verlor der Bündner den Schlussgang gegen Matthias Glarner. Der 30-jährige Orlik ist der erste Schwingerkönig aus dem Nordostschweizer Schwingerverband seit 18 Jahren und der erste aus dem Kanton Graubünden.

In diesem Moment ist klar, dass Orlik der neue Schwingerkönig ist. Video: SRF

Auf dem Ehrenplatz klassierte sich mit Fabian Staudenmann einer der ganz grossen Favoriten. Wie Giger machte der Berner nach einem schwachen ersten Tag am Sonntag Boden gut. Er schaffte es nach einem umstrittenen Entscheid des Kampfgerichts wegen einem Viertelpunkt nicht in den Schlussgang.

Auf Platz 3 folgt mit Michael Moser ein weiterer Berner. Der Aufsteiger der Saison zeigte einen ganz starken Wettkampf und musste sich einzig dem Schwingerkönig Joel Wicki im Anschwingen geschlagen geben.

König Wicki, der nach dem ersten Tag noch voll im Rennen gewesen war, musste sich nach drei gestellten Gängen am Sonntag mit Rang 9 begnügen. (riz/sda)

