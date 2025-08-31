freundlich17°
ESAF: Bei aller Liebe zur Tradition muss sich der Schwingsport öffnen

Fabian Staudenmann vor dem 5. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Fabian Staudenmann wird in diesem Jahr nicht Schwingerkönig.Bild: keystone
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis bietet ganz grossen Sport. Der Wettkampf ist hochklassig, überaus spannend – aber leider auch wegen vieler fragwürdiger Entscheide dramatisch.
31.08.2025, 16:3231.08.2025, 17:07
Ralf Meile
Ralf Meile
Vor dem achten und letzten Gang des ESAF eskalierte die Lage hinter den Kulissen in Mollis. Der Berner Verband fühlte sich betrogen und legte gegen die Benotung eines Ganges laut SRF-Angaben Rekurs ein. Fabian Staudenmann hatte nur 9,75 Punkte für seinen Sieg gegen Domenic Schneider erhalten.

Die Entscheidung ab 6:20 Min.Video: SRF

Fernsehbilder zeigten, dass es wohl eher ein Sieg mit Note 10 gewesen war. Staudenmann, als Topfavorit angereist, verpasste dadurch seine Chance auf die Teilnahme am Schlussgang. Mit dem Rekurs blitzten die Berner – wie nicht anders zu erwarten – ab. Den Schwingerkönig ermitteln im Schlussgang der Thurgauer Samuel Giger und der Toggenburger Werner Schlegel.

Der Liveticker vom ESAF:

Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig

«Zu viele markante Fehlentscheide»

Es war leider eine weitere unglückliche Entscheidung an den beiden Tagen im Glarnerland. Vor Staudenmann fühlten sich auch König Joel Wicki und die Innerschweizer schlecht behandelt. Und Werner Schlegel und die Ostschweizer haderten nach einem umstrittenen Urteil im fünften Gang am Sonntagmorgen.

Das ist das Tröstliche: Es trifft querbeet alle. Doch das ist ein schwacher Trost, wenn so viel – ein Königstitel und damit Ruhm und Ehre und Geld – auf dem Spiel steht. «Es gab zu viele markante Fehlentscheide an diesen beiden Tagen», urteilte SRF-Experte Christian Stucki, der König von 2019. «Man muss sich überlegen, was man machen will. So etwas entscheidet ein Fest und die Frage ‹Schwingerkönig oder nicht›.»

Ein Tablet am Sägemehlrand?

Beim Schwingen fällen drei Kampfrichter gemeinsam die Entscheidung. Einer leitet den Kampf im Ring, zwei verfolgen ihn an einem Tisch sitzend. Was spricht dagegen, diesen ein Tablet hinzustellen, um bei umstrittenen Szenen noch einmal hinzuschauen? Von den wichtigsten Kämpfen, jenen bei denen es um den Sieg geht, gibt es Fernsehbilder.

Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑

Das Schwingen ist auch deshalb so populär, weil es ganz anders ist als alle anderen Sportarten. Man denke nur an das geniale Konzept der Einteilung. Es tut gut daran, sich gegen zu grosse Veränderungen zu wehren.

Doch wenn regelmässig Fehlentscheide die Ranglisten und den Ausgang eines Fests markant beeinflussen, steigt der Druck, etwas zu ändern. Die Funktionäre müssen nach Mollis über die Bücher.

Braucht das Schwingen eine Art Videobeweis?
An dieser Umfrage haben insgesamt 7534 Personen teilgenommen

Klaus Zaugg ist anderer Meinung:

Video-Beweis im Schwingen? Kein Thema und nicht nötig
avatar
Berner67
31.08.2025 16:48registriert Februar 2015
Ein weiteres Bsp. der 4.te Gang Michael Moser-Samuel Giger…
786
Melden
Zum Kommentar
avatar
BernerSchädel
31.08.2025 16:55registriert Dezember 2020
Es kann einfach nicht sein, wenn diverse Fehlentscheidungen der Kampfrichter den Ausgang eines ESAF‘s massgeblich beeinflussen! Da sitzen und stehen drei, angeblich gut ausgebildete Kampfrichter um den Ring und „sehen“ entscheidende Tatsachen schlicht nicht… Das geht nicht! Irren ist menschlich - aber in dieser Häufung…? Da läuft etwas ganz komisch und schadet schlussendlich in erster Linie dem Schwingsport! 😐
8216
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ehringer
31.08.2025 18:50registriert Februar 2015
Bevor der Videobeweis kommt, muss man mir erst noch etwas anderes erklären: Da sind drei Kampfrichter. Wieso sitzen zwei davon völlig apathisch am Tisch?

Ich glaube, man könnte gewisse Fehlentscheide schon regeln, wenn alle drei um den Ring verteilt sind. Dann hat man 3 Perspektiven. Einen der Kampfrichter ernennt man zum Chef. Nun muss man nur noch Zeichen vereinbaren (bspw. Hand nach oben, wenn man ein Resultat sieht, Hand nach unten wenn nicht). Sobald bei einem Wurf zwei Hände nach oben gehen, beendet der Chefkampfrichter den Kampf. Fertig. Könnte einige Fehlentscheide schon beheben.
651
Melden
Zum Kommentar
95
Basel steckt die Niederlage im Champions-League-Playoff gegen Kopenhagen gut weg. Der Meister gewinnt das Samstagabend-Spiel der 5. Super-League-Runde in Sitten 1:0.
Junior Zé traf in seinem 15. Pflichtspiel für den FCB zum ersten Mal, und sein Premieren-Tor war nicht nur sehenswert, sondern auch wertvoll. Der 19-jährige Schweizer U21-Internationale verarbeitete in der 14. Minute eine Hereingabe von Xherdan Shaqiri mit einer perfekten Ball-Mitnahme und einem satten Volley unter die Latte.
Zur Story