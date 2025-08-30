freundlich17°
ESAF: Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient die Wertung «königlich»

Schwinger Fans schuen das Schwingfest im public viewing im 3. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueele ...
Wer in Mollis nicht in die Arena kann, schaut auf Grossleinwand zu.Bild: keystone
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland wird am Sonntag der Schwingerkönig erkoren. Ein Sieger steht bereits bei Halbzeit fest: Das Schweizer Fernsehen. Wie es das Sägemehl-Spektakel inszeniert, ist königlich.
30.08.2025, 21:1831.08.2025, 08:19
Ralf Meile
Ralf Meile
Mehr «Sport»

Das ESAF ist ein Sportanlass der Superlative. Im grössten Stadion des Landes kämpfen die stärksten Männer des Landes um den Königstitel in einem Land ohne Monarchie. Wer in Mollis in der riesigen Arena dabei ist, erlebt eine Atmosphäre, die er oder sie nicht so rasch vergessen wird.

Zum Liveticker:

Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig

Wer keines der begehrten Tickets ergattern konnte, ist vor dem Fernseher allerbestens aufgehoben. Und sieht erst noch viel mehr als die Besucher im Glarnerland. Denn das Schweizer Fernsehen SRF zieht alle Register und präsentiert während Stunden, wozu es in der Lage ist, wenn der Tag lang und die Vorbereitungszeit noch länger ist.

Das fängt beim Kommentator an. Stefan Hofmänner fiebert mit, freut sich mit, leidet mit – stets im der Situation angemessenen Ton. Der Berner brilliert mit Fachkenntnis, ohne lehrmeisterlich zu klingen. Und er schafft es dabei, auch jene Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen, die nicht Sonntag für Sonntag an einem Schwingfest zuschauen. Das ist hohe Kunst.

Co-Kommentator Stefan Hoefmanner, aufgenommen bei der Produktionsfuehrung der SRG, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland, ESAF, am Freitag, 29. August 2025, in Mollis. (KEYSTON ...
SRF-Reporter Stefan Hofmänner in Mollis.Bild: keystone

Hofmänner steht als Co-Kommentator einer zur Seite, der die allerhöchste Kompetenz im Schwingen ist. Jörg Abderhalden ist als dreifacher Schwingerkönig, Unspunnen- und Kilchberger-Sieger der erfolgreichste Schwinger der Neuzeit. Würde die katholische Kirche ein Eidgenössisches Vaterunser- und Hostienfest organisieren, müsste sie den Papst aufbieten, um so eine Kompetenz ans Mikrofon zu kriegen.

Hofmänner und Abderhalden kennen von jedem Schwinger Resultate, Schwingstil, Schuhgrösse und Verwandtschaft. Sie harmonieren hervorragend und dass sie – für Sportübertragungen im SRF untypisch – beide auf Schweizerdeutsch kommentieren, verleiht dem Erlebnis Authentizität. Beim urschweizerischen Schwingen ist der Dialekt die passende Sprache. Da kann einer auch mal salopp «eis an Näggel öbercho», wenn der Gegner ihn am Kopf trifft. Abderhalden spricht frei von der Leber weg.

Schwingerkoenig Joerg Abderhalden mit Lebendpreis Dobi, aufgenommen am Sonntag, 26. August 2007, beim 41. Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest im Schachen in Aarau. (KEYSTONE/Eddy Risch)
Jörg Abderhalden mit dem Siegermuni 2007.Bild: KEYSTONE

Der Toggenburger hat im Sägemehl jede Situation, die er im Ring in Mollis kommentiert, selbst erlebt. Der König von 1998, 2004 und 2007 kennt die Situation als Jäger und noch viel mehr als Gejagter, der Druck aushalten muss. Anschaulich schildert Abderhalden, was einem Schwinger alles durch den Kopf geht, was er nun machen sollte und was für ein unangenehmes Gefühl es ist, beim Einatmen eine Ladung Sägemehl zu verschlucken. Obwohl: Das kann man sich auch vorstellen, ohne in seinem Leben einmal ein König gewesen zu sein.

Doch Fernsehen ist bekanntlich nicht nur Wort, sondern vor allem auch Bild. Und in dieser Disziplin überzeugt das SRF ebenfalls auf ganzer Linie. Die Schwinger werden perfekt in Szene gesetzt. Viele Zeitlupen zeigen die Wucht und die Dynamik dieses Sports besonders gut. Ein Schwinger, den Mund weit aufgerissen, fällt ins Verderben. Sägemehl spritzt in die Höhe, sodass man jeden Span einzeln sehen kann. Und im Hintergrund hört man Alphornbläser oder Jodler.

Das Urchige kommt natürlich nicht zu kurz. Hier eine Zuschauerin, die auf einem Holzbrettli auf den Knie Speck schneidet. Dort ein Fan, der sogar einen Käsehobel für Tête de Moine mitgenommen hat. Und die Kameraleute von Regisseur Beni Giger fangen zahlreiche kreative Konstruktionen von Feldstecher-Halterungen ein, die die Arme entlasten.

Schwingerfans in der Schwingerarena im 3. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Ein Feldstecher gehört bei vielen Fans zur Grundausstattung.Bild: keystone

Ist ein Gang fertig, ordnen mit Christian Stucki und Matthias Sempach zwei weitere Schwingerkönige das Geschehen ein. Auch hier: Kompetenter geht es nicht. Es ist, wie wenn Paul McCartney und Ed Sheeran in der Jury einer Musik-Castingshow sitzen würden.

Als TV-Zuschauer ist das ESAF der pure Genuss. Note 10,0 – oder eben: königlich. Das Schweizer Fernsehen liefert Leidenschaft, Kompetenz und Bilder, die man so schnell nicht vergisst, in die Stube. Und so hat diese königliche Übertragung auch eine Dimension jenseits des Sports: Bessere Werbung gegen die Halbierungsinitiative der SVP kann das SRF kaum machen.

So geht es weiter:

Überraschungsmann Ramseier gegen Schwergewicht – das sind die Spitzenpaarungen im 5. Gang
Themen
avatar
Hoodoo
30.08.2025 21:49registriert Februar 2014
Ich verfolgte das ESAF heute den ganzen Tag und der Kommentar trifft den Nagel auf den Näggel! Super und merci!
17615
Melden
Zum Kommentar
avatar
fortyeight
30.08.2025 21:42registriert August 2016
"Würde die katholische Kirche ein Eidgenössisches Vaterunser- und Hostienfest organisieren, müsste sie den Papst aufbieten, um so eine Kompetenz ans Mikrofon zu kriegen" Made my day.
1457
Melden
Zum Kommentar
avatar
Die Gesandte Pekings
30.08.2025 21:44registriert März 2024
Ich hatte praktisch keine Vorahnung vom Schwingen und habe alles perfekt verstanden und konnte es soweit nachvollziehen.

Ein älterer Nachbar ist seit Jahren im Verein und war früher selbst aktiv und dennoch wird ihm bei der Übertragung nicht langweilig.

Ich schaue es mit ihm (leider nicht mit meiner Familie die lieber das neue Call of Duty spielen) und er hat teilweise selbst noch Anekdoten von seiner Zeit als Schwinger.

Es ist eine unglaublich schöne Tradition und gehört zu diesem Land genau wie das SRF.

Das Nein zur Halbierung stand bereits zuvor fest, nun bin ich noch überzeugter.
14222
Melden
Zum Kommentar
64
