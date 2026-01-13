Die besten Bilder des grössten Schnee- und Eisfestival der Welt
Seit 27 Jahren findet in der chinesischen Grossstadt Harbin das grösste Schnee- und Eisfestival der Welt statt. Offiziell startet das Festival eigentlich am 5. Januar und dauert einen Monat. In vergangenen Jahren begann das Festival aber schon um Weihnachten herum und endete, sofern das Wetter es zuliess, erst Ende Februar.
Am Festival gibt es Dutzende Attraktionen, die Tausende Menschen aus der ganzen Welt anlocken. Dazu gehören unter anderem: Eis- und Schneewelten, Schneeskulpturenausstellungen, Skifahren, Winterschwimmen, Hundeschlittenfahren, Schneemobilfahren oder die Beobachtung Sibirischer Tiger und anderer arktischer Tiere.
Das Eisfest entstand laut der offiziellen Webseite des Festivals durch die alte Tradition der Eislaternen. Diese dienten früher den Fischern auf dem Songhua-Fluss zur nächtlichen Beleuchtung. Über die Zeit entwickelten sich die Laternen zum Markenzeichen von Harbin und wurden so zu einer Kunstform. Heute werden ganze Gebäude aus Eis für das Festival gebaut.
Ein weiteres Highlight des Festivals sind die Eisskulpturen, die extra für den Anlass erbaut werden.
Aus Schnee werden zudem riesige Kunstwerke geschnitzt.
Für viele Menschen ist das Festival der Anlass, um sich und ihren Körper ans Limit zu bringen – zumindest was das Aushalten von Kälte anbelangt. Am Montag, 12. Januar, beträgt die Temperatur in Harbin zwischen minus 12 bis zu minus 25 Grad.
... doch es sind nicht nur Menschen am Anlass unterwegs.
Das Eisfestival verlangt für seine Ausstellungen und Attraktionen Eintritt. Ein Tagesticket kostet für eine Person 100 Renminbi Yuan. Das sind umgerechnet etwa 11 Schweizer Franken. Für Seniorinnen und Senioren sowie für Kinder unter 120 Zentimetern ist der Eintritt gratis.