epa12634066 Visitors pose for pictures on ice sculptures at the Harbin Ice and Snow Festival in Harbin, Heilongjiang province, China, 07 January 2026. Every winter, Harbin holds the Harbin Ice and Sno ...
Dieses Schloss wurde komplett aus Eis gebaut.Bild: keystone

Die besten Bilder des grössten Schnee- und Eisfestival der Welt

13.01.2026, 09:3913.01.2026, 09:39
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Seit 27 Jahren findet in der chinesischen Grossstadt Harbin das grösste Schnee- und Eisfestival der Welt statt. Offiziell startet das Festival eigentlich am 5. Januar und dauert einen Monat. In vergangenen Jahren begann das Festival aber schon um Weihnachten herum und endete, sofern das Wetter es zuliess, erst Ende Februar.

A winter swimmer climbs out a pool after jumping into icy water in Harbin in China&#039;s Heilongjiang province on Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) China Ice and Snow Festival
Dieser Mann nahm an einem Eisbad am Schnee- und Eisfestival in Harbin teil.Bild: keystone

Am Festival gibt es Dutzende Attraktionen, die Tausende Menschen aus der ganzen Welt anlocken. Dazu gehören unter anderem: Eis- und Schneewelten, Schneeskulpturenausstellungen, Skifahren, Winterschwimmen, Hundeschlittenfahren, Schneemobilfahren oder die Beobachtung Sibirischer Tiger und anderer arktischer Tiere.

Couples brace sub zero temperatures for a mass wedding during the annual Ice and Snow Festival held in Harbin in northeastern China&#039;s Heilongjiang province, Tuesday, Jan. 6, 2026. (AP Photo/Ng Ha ...
Das Eisfestival ist auch eine beliebte Kulisse für Hochzeiten. Hier findet eine Massenhochzeit statt.Bild: keystone

Das Eisfest entstand laut der offiziellen Webseite des Festivals durch die alte Tradition der Eislaternen. Diese dienten früher den Fischern auf dem Songhua-Fluss zur nächtlichen Beleuchtung. Über die Zeit entwickelten sich die Laternen zum Markenzeichen von Harbin und wurden so zu einer Kunstform. Heute werden ganze Gebäude aus Eis für das Festival gebaut.

Fireworks are set off during the opening ceremony for the annual Ice and Snow Festival in Harbin, northeastern China&#039;s Heilongjiang province on Monday, Jan. 5, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) China ...
Am 5. Januar 2026 wurden Feuerwerke zur offiziellen Eröffnung des Eisfestivals gezündet. Dabei werden die riesigen Eisskulpturen ebenfalls beleuchtet.Bild: keystone

Ein weiteres Highlight des Festivals sind die Eisskulpturen, die extra für den Anlass erbaut werden.

Competitors put the final touches on their piece for the ice sculpture competition at the annual Ice and Snow Festival held in Harbin in China&#039;s Heilongjiang province on Sunday, Jan. 4, 2026. (AP ...
Die Eisskulpturen am Festival sind mehrere Meter hoch.Bild: keystone

Aus Schnee werden zudem riesige Kunstwerke geschnitzt.

Harbin Ice-Festival
Aus Schnee werden Schneefiguren und Kunstwerke geschnitzt.Bild: icefestivalharbin.com

Für viele Menschen ist das Festival der Anlass, um sich und ihren Körper ans Limit zu bringen – zumindest was das Aushalten von Kälte anbelangt. Am Montag, 12. Januar, beträgt die Temperatur in Harbin zwischen minus 12 bis zu minus 25 Grad.

A winter swimmer lies on snow before taking to the water in Harbin in China&#039;s Heilongjiang province on Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) China Ice and Snow Festival
Ein Mann sonnt sich in BadehosenBild: keystone

... doch es sind nicht nur Menschen am Anlass unterwegs.

A robotic dog gallops through snow at the annual Ice and Snow Festival held in Harbin in China&#039;s Heilongjiang province on Sunday, Jan. 4, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) China Ice and Snow Festival
Auch dieser Roboter-Hund trotz der Kälte in Harbin.Bild: keystone

Das Eisfestival verlangt für seine Ausstellungen und Attraktionen Eintritt. Ein Tagesticket kostet für eine Person 100 Renminbi Yuan. Das sind umgerechnet etwa 11 Schweizer Franken. Für Seniorinnen und Senioren sowie für Kinder unter 120 Zentimetern ist der Eintritt gratis.

