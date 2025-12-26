freundlich
DE | FR
burger
International
Israel

Als erste Regierung überhaupt: Israel erkennt Somaliland an

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will die Annexion der jüdischen Siedlungsgebiete im besetzten Westjordanland vorantreiben. (Archivbild)
Am Freitag unterzeichnete Israels Premierminister Benjamin Netanjahu die Anerkennung.Bild: AP Pool Reuters

Als erste Regierung überhaupt: Israel erkennt Somaliland an

26.12.2025, 16:0426.12.2025, 16:15
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Republik Somaliland offiziell als unabhängigen und souveränen Staat anerkannt. Israel ist damit weltweit das erste Land, das diesen Weg geht.

Die Entscheidung wurde durch eine gemeinsame Erklärung mit dem Präsidenten Somalilands, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, besiegelt. Die beiden telefonierten, während Netanjahu sein Dokument unterzeichnete.

Sie stehe laut offiziellen Angaben im Geist der Abraham-Abkommen – einer Reihe von Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten aus dem Jahr 2020. Vermittelt wurden sie durch Donald Trump in seiner ersten Amtszeit.

epa12143841 Somaliland President Abdirahman Mohamed Abdullahi looks on during the inauguration of the new Somaliland Diplomatic Mission premises in Runda, Nairobi, Kenya, 29 May 2025. Somaliland unila ...
Somalilands Präsident Abdirahman Mohamed Abdullahi.Bild: keystone

Der Präsident von Somaliland habe sich für die Erklärung bei Netanjahu bedankt, schreibt dieser auf X: «Er würdigte meine Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus und für den Frieden in der Region.» Der israelische Premierminister hat ausserdem zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen.

Strategische Allianz und Flüchtlingsfrage

Somaliland, das sich bereits 1991 von Somalia lossagte, agiert seither als stabiler De-facto-Staat mit eigener Regierung, Währung und Armee, blieb völkerrechtlich jedoch bislang weitestgehend isoliert.

Die neue Partnerschaft mit Israel könnte auch eine humanitäre Dimension haben: Berichten zufolge gibt es Überlegungen, wonach Somaliland palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen könnte.

Mehr internationale News:

«Berlin ist kaputt»: Dieser schwule Schweizer zieht nach 30 Jahren wieder nach Luzern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Egal, wie dekadent deine Geschenke waren, Trumps waren dekadenter
Ich hoffe, du hast besinnliche Weihnachtstage verbracht – und unter Umständen sogar das eine oder andere Geschenk erhalten. Vielleicht war dein grösstes Geschenk die gemütliche Zeit mit deinen Liebsten, der Ausstieg aus dem Hamsterrad, die sanfte Verstopfung nach einem halben Kilo moitié-moitié.
Zur Story