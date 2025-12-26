Am Freitag unterzeichnete Israels Premierminister Benjamin Netanjahu die Anerkennung. Bild: AP Pool Reuters

Als erste Regierung überhaupt: Israel erkennt Somaliland an

Valentin Grünig Folge mir

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Republik Somaliland offiziell als unabhängigen und souveränen Staat anerkannt. Israel ist damit weltweit das erste Land, das diesen Weg geht.

Die Entscheidung wurde durch eine gemeinsame Erklärung mit dem Präsidenten Somalilands, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, besiegelt. Die beiden telefonierten, während Netanjahu sein Dokument unterzeichnete.

Sie stehe laut offiziellen Angaben im Geist der Abraham-Abkommen – einer Reihe von Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten aus dem Jahr 2020. Vermittelt wurden sie durch Donald Trump in seiner ersten Amtszeit.

Somalilands Präsident Abdirahman Mohamed Abdullahi. Bild: keystone

Der Präsident von Somaliland habe sich für die Erklärung bei Netanjahu bedankt, schreibt dieser auf X: «Er würdigte meine Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus und für den Frieden in der Region.» Der israelische Premierminister hat ausserdem zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen.

Strategische Allianz und Flüchtlingsfrage

Somaliland, das sich bereits 1991 von Somalia lossagte, agiert seither als stabiler De-facto-Staat mit eigener Regierung, Währung und Armee, blieb völkerrechtlich jedoch bislang weitestgehend isoliert.

Die neue Partnerschaft mit Israel könnte auch eine humanitäre Dimension haben: Berichten zufolge gibt es Überlegungen, wonach Somaliland palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen könnte.

