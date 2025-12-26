Als erste Regierung überhaupt: Israel erkennt Somaliland an
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Republik Somaliland offiziell als unabhängigen und souveränen Staat anerkannt. Israel ist damit weltweit das erste Land, das diesen Weg geht.
Die Entscheidung wurde durch eine gemeinsame Erklärung mit dem Präsidenten Somalilands, Dr. Abdirahman Mohamed Abdallah, besiegelt. Die beiden telefonierten, während Netanjahu sein Dokument unterzeichnete.
The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025
Sie stehe laut offiziellen Angaben im Geist der Abraham-Abkommen – einer Reihe von Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten aus dem Jahr 2020. Vermittelt wurden sie durch Donald Trump in seiner ersten Amtszeit.
Der Präsident von Somaliland habe sich für die Erklärung bei Netanjahu bedankt, schreibt dieser auf X: «Er würdigte meine Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus und für den Frieden in der Region.» Der israelische Premierminister hat ausserdem zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen.
I announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 26, 2025
Strategische Allianz und Flüchtlingsfrage
Somaliland, das sich bereits 1991 von Somalia lossagte, agiert seither als stabiler De-facto-Staat mit eigener Regierung, Währung und Armee, blieb völkerrechtlich jedoch bislang weitestgehend isoliert.
Die neue Partnerschaft mit Israel könnte auch eine humanitäre Dimension haben: Berichten zufolge gibt es Überlegungen, wonach Somaliland palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen könnte.