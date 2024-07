Mindestens 16 Tote bei Hochhausbrand in China

Bei einem Hochhausbrand in China kommen mindestens 16 Menschen ums Leben.

Mehr «International»

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, brach das Feuer am Mittwochabend (Ortszeit) in einem 14-stöckigen Gebäude in der südwestchinesischen Stadt Zigong (Provinz Sichuan) aus. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer in einem Kaufhaus in einem Teil des Gebäudes durch Bauarbeiten ausgelöst.

Auf Videoaufnahmen, die das chinesische Internetportal «The Paper» veröffentlichte, war ein Gebäude zu sehen, das von dichtem Rauch umgeben war. Auf dem Dach warteten Menschen auf Rettung. Wie Xinhua weiter berichtete, sind die Rettungsarbeiten bereits abgeschlossen. Es gebe keine Eingeschlossenen mehr. (sda/dpa)