Und darum, liebe Kinder: Hände weg vom Haifischbecken!

Ein Familienausflug wurde für Xiao Li zu einem schrecklichen Albtraum: Die 6-Jährige wurde von einem Haifisch an der Hand verletzt und musste umgehend operiert werden.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie das Mädchen ihre Hand ins Wasser hält. Plötzlich wird sie von einem Haifisch gebissen und kommt nicht mehr los. Erst als Umstehende eingreifen, lässt der Raubfisch von Xiao Li ab, wie NDTV berichtet.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Guiyang in der südwestlichen Provinz Guizhou. In einem Shoppingcenter wurde ein riesiges Becken mit Raubfischen offen zur Schau gestellt, darunter Haie und Zackenbarsche. Absperrungen rund um das Aquarium gab es keine, lediglich Warnschilder wiesen auf die Gefahren hin.

Xiao Li wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt Brüche an mehreren Stellen an der rechten Hand. Einige der Bisswunden waren bis zu 5 cm lang.

Gemäss NDTV behauptete die Grossmutter des Kindes, dass der Hai aus dem Wasser gesprungen sei und angegriffen hätte. Die Leitung des Shoppingcenters widerspricht: Das Kind habe die Hand ins Wasser gehalten. Das Einkaufszentrum hat jedoch zugestimmt, die Kosten für die medizinische Behandlung zu übernehmen. (vom)

Zeno Hirt, 25.6.2017

