Esel angemalt: Chinesischer Zoo wirbt mit falschem Zebra

Ein chinesischer Zoo wirbt mit einem Zebra. Doch wer genau hinschaut, sieht, dass es sich um ein ganz anderes Huftier handelt.

Ein Freizeitpark in der chinesischen Stadt Zibo in der Provinz Shandong hat einen Esel mit schwarz-weissen Streifen bemalt und als Zebra präsentiert. Die Aktion sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen.

Der Freizeitpark bestätigte laut der chineischen staatstreuen Nachrichtenseite Global Times, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Esel handelt. Die Bemalung sei Teil einer unterhaltsamen Marketingstrategie, um die Aufmerksamkeit der Besucher zu gewinnen. Man habe nicht die Absicht gehabt, jemanden in die Irre zu führen.

Der angemalte Esel im Zoo von Zibo. Video: watson

in Mitarbeiter des Parks bestätigte nach Rücksprache mit der Parkleitung, dass es sich bei dem so genannten Zebra tatsächlich um einen Esel handelte, der durch ein Schild eindeutig als Esel gekennzeichnet war. «Der Besitzer hat das nur zum Spass gemacht», sagte der Mitarbeiter.

Viele Nutzer kritisierten auf der Plattform Weibo den Park, während andere es als harmlosen Werbegag ansahen.

Die Mitarbeiterin wies darauf hin, dass ein örtlicher Zoo zuvor Aufmerksamkeit erregt hatte, indem er einen Hund als Panda verkleidete, und dass dies ein Versuch war, diese Werbestrategie zu wiederholen. Trotz der Popularität des Videos blieb die tatsächliche Besucherzahl des Parks gering, so der Mitarbeiter.

