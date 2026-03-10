sonnig
VW streicht in Deutschland 50'000 Stellen

Nach Gewinneinbruch: VW streicht in Deutschland 50'000 Stellen

10.03.2026, 09:1310.03.2026, 10:04

Der VW-Konzern hat das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. «In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50'000 Stellen in Deutschland wegfallen», heisst es im Geschäftsbericht des Konzerns.

Das Ziel hatte das deutsche Unternehmen bereits ab Ende 2024 in Tarifeinigungen bei den einzelnen Marken genannt.

35'000 Stellen fallen allein bei der Kernmarke Volkswagen weg. Weitere kommen bei Audi und Porsche hinzu: Bei Audi sollen bis 2029 bis zu 7500 Stellen wegfallen, bei Porsche bisherigen Plänen zufolge 3900 Stellen inklusive Leiharbeitern. Der Abbau soll vor allem über Altersteilzeit und Abfindungen erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen. (dab/awp/sda/dpa)

