Video: youtube/cgtn

Grösstes Containerschiff der Welt in Betrieb – Evergreen stellt neuen Rekord auf

Dreieinhalb Fussballfelder – so gross ist die Deckfläche des nun grössten Containerschiffs der Welt.

Ever Alot – das grösste Containerschiff der Welt wurde in Betrieb genommen. Der Mega-Frachter misst rund 400 Meter und kann etwa 24'000 Standardcontainer gleichzeitig transportieren. Die Deckfläche entspricht dreieinhalb Fussballfeldern (!).

Der Mega-Frachter Ever Alot hat Platz für 24'000 übereinander gestapelte Container. bild: cgnt

Verzögerung wegen Lockdown

Die Tiefe des Frachtraums beträgt 33 Meter und kann 240'000 Tonnen Fracht transportieren. Das Schiff wird künftig Ostasien und Europa bedienen. Dies berichtet der chinesische Fernsehsender CGTN. Die Inbetriebnahme hätte eigentlich längst stattfinden sollen. Doch durch die jüngste Abriegelung in Shanghai kam es zu Verzögerungen.

bild: vesselfinder

Nun ist der Frachter fertig gebaut und an den Eigentümer Evergreen, eine der grössten Containerschiff-Reedereien der Welt mit Sitz in Taiwan, ausgeliefert worden. Derzeit befindet sich der Koloss am Hafen von Yangsha, in Shanghai.

Das Schiff aus (fast) allen Perspektiven: Video: youtube/cgtn

Knapper Rekord

Der Mega-Frachter löst das Schwesterschiff Ever Ace als grösstes Containerschiff der Welt ab. Die Ever Ace ist zwar ebenfalls 400 Meter lang – hat aber «nur »Platz für 23'000 Standardcontainer. (cst)