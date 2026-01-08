bedeckt, etwas Schnee
DE | FR
burger
International
Deutschland

Zalando schliesst Standort in Deutschland mit 2700 Beschäftigen

Zalando schliesst Standort in Deutschland mit 2700 Beschäftigen

08.01.2026, 13:2808.01.2026, 13:28

Der deutsche Mode-Versandhändler Zalando schliesst Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2700 Beschäftigten. Das teilte der Dax-Konzern mit Hauptsitz in Berlin mit. Aktuell würden die Beschäftigten über die Pläne informiert.

epa11532690 The logo of fashion retailer Zalando at the headquarters in Berlin, Germany, 07 August 2024. German online fashion retailer Zalando announced second quarter results on 06 August, reporting ...
Zalando schliesst einen Standort in Deutschland.Bild: keystone

Grund ist nach Unternehmensangaben eine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerks nach der Übernahme des Online-Modehändlers About You im vergangenen Jahr. Die Erfurter Betreibergesellschaft des Standorts und Konzerntochter stelle demnach zum Jahresende den Betrieb ein. Bis dahin laufe die Arbeit unverändert weiter.

Das Unternehmen beginne nun Gespräche mit dem Betriebsrat des Standorts über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, um den Betroffenen eine Perspektive zu geben, so Pressesprecher Christian Schmidt.

Das Logistikzentrum Erfurt war 2012 eröffnet worden. Es ist der einzige konzerneigene Logistikstandort in dieser Grösse in Ostdeutschland, so Schmidt. Weitere grosse Logistikzentren betreibt Zalando in Giessen, in Lahr im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in sieben Ländern verbleiben. (dab/sda/awp/dpa)

Mehr aus Deutschland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Proteste im Iran eskalieren – Demonstranten bitten Trump um Hilfe
Die Proteste eskalieren, US-Präsident Donald Trump droht und Kreml-Chef Wladimir Putin bringt sich als Vermittler ins Spiel. Die Lage im Iran im Überblick.
Demonstrierende skandieren «Tod dem Diktator», regimetreue Sicherheitskräfte gehen mit Tränengas auf Menschengruppen los und rasen bewaffnet auf Motorrädern durch die Strassen: Im Iran wüten die schwersten Proteste seit Jahren. Im Herbst 2022 hatten Menschenmassen unter dem Motto «Frau, Leben, Freiheit» demonstriert. Damals hatte der Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam Massenproteste ausgelöst. Jetzt ist es die massive Wirtschaftskrise, die die Menschen auf die Strasse treibt.
Zur Story