Nordkorea hat einen – Zitat aus den Staatsmedien – «super-grossen» Raketenwerfer getestet

Neymar wehrt sich gegen den Vorwurf, er halte sich nicht an Corona-Regeln

Der brasilianische Fussballstar Neymar hat sich gegen den Verdacht gewehrt, er halte sich nicht an die Regeln zur Selbstisolation in der Corona-Krise. Neymar lebe in seinem Anwesen in Brasilien «völlig isoliert» und lediglich in Begleitung jener Menschen, die mit ihm aus Frankreich zurückgereist seien, versicherte das Kommunikationsteam des Fussballers.

Neymar empfange derzeit keine Besuche, hiess es in der Mitteilung. Einzige Ausnahme sei sein Sohn David Lucca, der in das Haus gekommen und dort …