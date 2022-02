In der kanadischen Hauptstadt Ottawa blockieren aufgebrachte Trucker Durchgangsstrassen. bild: imago

Kanadas Anti-Impf-Trucker blockieren immer noch Ottawa – und erhalten Unterstützung

Nach einer tagelangen Fahrt von der Westküste Kanadas ist ein Konvoi aus Hunderten Lastwagen am Wochenende in der Hauptstadt Ottawa eingetroffen. Seither demonstrieren dort tausende aufgebrachte Lastwagen-Chauffeure gegen die Corona-Massnahmen der Trudeau-Regierung.

Der Premierminister und seine Familie wurden an einen aus Sicherheitsgründen nicht genannten Ort gebracht. Unterstützung erhielten die Schwurbler-Trucker von ex-US-Präsident Donald Trump. Und die Idee ist bereits auf Europa übergeschwappt.

Worum geht's eigentlich?

Organisiert wurde die Demonstration von einer losen Allianz aus Lastwagenfahrern und rechten Politikern. Eigentlicher Auslöser war die Ankündigung der Regierung von Premierminister Justin Trudeau, wonach sämtliche Trucker, die Güter zwischen Kanada und dem südlichen Nachbar USA transportieren, nun gegen Covid-19 geimpft sein müssten – ansonsten droht eine Quarantäne.

Der Freedom Convoy versammelt sich vor dem Parlamentsgebäude in Ottawa. Bild: keystone

Branchenbeobachter sagen zwar, von diesem Impfzwang sei nur eine kleine Gruppe von Chauffeuren betroffen. Fast 90 Prozent der Fernfahrer sind bereits geimpft. Im Westen des Landes formierte sich dennoch ein «Freedom Convoy» von aufgebrachten Truckern und Aktivisten, die nach fast zwei Pandemie-Jahren mit der Politik der Regierung Trudeau unzufrieden sind.

Wie reagiert die Regierung?

Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, die Präsenz hoch. Trudeau und seine Familie seien vorsorglich an einen geheimen Ort in der Hauptstadt gebracht worden. Die Demonstranten blockieren Teile der Innenstadt und Durchgangsstrassen.

Am Montag sprach Premierminister Trudeau erstmals wieder nach seiner Corona-Infektion. Bild: keystone

Die Proteste seien zunächst zwar lautstark gewesen, aber grösstenteils friedlich. Gemäss neuen Polizeiberichten gäbe jedoch Anzeichen dafür, dass die Trucker aber auch Waffen dabei haben könnten: «Wir haben einen Hinweis erhalten, dass Schusswaffen zum Einsatz kommen könnten», so Polizeichef Peter Sloly.

Die Deutschen wollen mitmachen

Auf Facebook und Telegram wird derzeit zur Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen in Berlin nach kanadischem Vorbild per Lkw und Pkw aufgerufen.

Deutsche Handwerker und Kleinunternehmer wollen mit ihren Lastwagen und Pkws in die Hauptstadt ziehen, um gegen die Corona-Massnahmen zu protestieren. Wie aus einer Telegram-Gruppe hervorgeht, wollen die Organisatoren 100'000 Fahrzeuge mobilisieren und vor den Reichstag rollen.

Lob von prominenter Stelle

Dieser publikumsträchtige «Konvoi der Freiheit» sorgte auch im südlichen Nachbarland im Rechtsaussen-Spektrum für Schlagzeilen; so sprach der abgewählte US-Präsident Donald Trump den Truckern am Samstag Mut zu.

«Diese tapferen kanadischen Trucker tun weit mehr, um die amerikanische Freiheit zu verteidigen, als unsere eigenen politischen Führer» Donald Trump

