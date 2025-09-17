recht sonnig19°
DE | FR
burger
International
Dänemark

Dänemark strebt erstmals weitreichende Präzisionswaffen an

Dänemark strebt erstmals weitreichende Präzisionswaffen an

17.09.2025, 15:2217.09.2025, 15:22
A camouflaged convoy of Dutch military trucks carrying two batteries of Patriot missiles is lined up for a media opportunity before departing De Peel Air Base in Vreedepeel, southern Netherlands, Mond ...
Ein niederländisches Patriot-System.Bild: AP

Zur Abschreckung Russlands will das NATO-Land Dänemark zum ersten Mal überhaupt Präzisionswaffen mit grosser Reichweite besorgen. Dazu hat die Regierung in Kopenhagen eine Grundsatzentscheidung getroffen.

Das gaben Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und Aussenminister Lars Løkke Rasmussen bekannt. Genauere Angaben etwa zum Typ der Waffen, zum Zeithorizont und zu den erwarteten Kosten machten sie nicht.

Es handele sich um «einen Paradigmenwechsel in der dänischen Verteidigungspolitik», betonte Frederiksen jedoch. Ziel sei es, eine glaubwürdige Abschreckung vor Angriffen auf Dänemark und die NATO insgesamt gewährleisten zu können.

Es bestehe nach Bewertung der Geheimdienste kein unmittelbares Risiko eines militärischen Angriffs auf Dänemark, sagte die Regierungschefin. Russland stelle zwar eine reale Gefahr für die NATO dar, aber die Däninnen und Dänen müssten sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor einem solchen Angriff fürchten.

Dänemark rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seit geraumer Zeit kräftig auf. Frederiksen hat dazu vor längerem die Devise «Kaufen, kaufen, kaufen!» ausgegeben. Auf Basis der Grundsatzentscheidung soll die zuständige Beschaffungsbehörde nun den Markt nach den Präzisionswaffen untersuchen, die für den dänischen Bedarf am besten geeignet sind. Dabei könne es sich zum Beispiel um Raketen oder Drohnen handeln, die Bedrohungen auf feindlichem Territorium wie etwa Raketenabschussrampen bekämpfen könnten, sagte Lund. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
FCSG holt weiteren Stürmer +++ Mourinho bald neuer Benfica-Trainer?
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen
5
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
Meistgeteilt
1
Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
4
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
5
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
Nach Gespräch mit Trump: Von der Leyen will Blitz-Stopp für russisches Öl und Gas
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland angekündigt. Russlands Kriegswirtschaft finanziere das Blutvergiessen in der Ukraine und werde durch die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe aufrechterhalten, schrieb die deutsche Politikerin in sozialen Netzwerken. Um dem ein Ende zu setzen, werde die EU-Kommission vorschlagen, den Ausstieg aus russischen fossilen Importen zu beschleunigen.
Zur Story