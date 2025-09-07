Fast zwei Millionen Menschen sind durch die israelische Invasion in Gaza vertrieben worden. Bild: watson/Ramez Habboub/Rizek Abdeljawad

Die Vertreibung in Gaza



1,9 Millionen Menschen sind durch die israelische Offensive in Gaza bereits vertrieben worden. Die «sicheren» Orte in Gaza werden durch die fortwährenden Aggressionen immer rarer – eine Übersicht.

«Das israelische Militär wird sich darauf vorbereiten, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen.» Mit diesen Worten kündigte die israelische Regierung Anfang August dieses Jahres ihre Übernahmepläne für die Hauptstadt des Gazastreifens an. Diese Aussage knüpft nahtlos an die Zitate von Premierminister Benjamin Netanjahu an, der Tage vor der offiziellen Stellungnahme in einem Interview über die «vollumfängliche Übernahme von ganz Gaza» sprach.

Dass dies nicht nur leere Worte sind, zeigt die katastrophale humanitäre Lage in Gaza. Seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen wurden 62'895 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Durch die grossflächigen Bombardierungen und gezielten Abrissarbeiten zerstörten oder beschädigten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) 78 Prozent der Gebäude in Gaza, wie neuste Analysen der UNOSAT zeigen.

In den letzten 23 Monaten hat Israels Militäroffensive gewaltsam über 1,9 Millionen Menschen vertrieben, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Gazas. Viele davon mussten schon mehrmals flüchten, einige sogar über 10 Mal.

Durch grossflächige Evakuierungsbefehle vertrieb Israel die Bevölkerung Gazas erst vom Norden in den Süden, bis sie schliesslich ein weiteres Mal in der von Israel als «humanitäre Zone» deklarierten Region Al-Mawasi konzentriert wurde. Eine Zone, die alles andere als «humanitär» ist.

Legende Zone mit Evakuierungsbefehl Zonen ohne Evakuierungsbefehl ← Vorgegebene Evakuierungsrichtung Vertreibung vom Norden in den Süden Seit Beginn der Offensive in Gaza publizieren die Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) Evakuierungsbefehle im Gazastreifen. Erste grosse Evakuierung Am 13. Oktober 2023 veröffentlicht die IDF einen ersten, wagen und grossflächigen Evakuierungsbefehl. Der Befehl vertreibt die gesamte palästinensische Bevölkerung in Nordgaza nach Dair al-Balah im Süden. Evakuierungsbefehl vom 13. Oktober 2023 Datum: 13.10.2023 Quelle: IDF Die vorgegebene Route Die Menschen sollen der zentralen Strasse Salah ad-Din in den Süden folgen. 1,1 Millionen, die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, wird in den Süden vertrieben. Angriff auf die «sichere» Route Noch am selben Tag bombardiert Israel die vorgegebene Evakuierungsroute. Dabei sterben mindestens 70 Zivilisten. Videoaufnahmen zeigen die Zerstörung nach dem israelischen Angriff auf die flüchtenden Zivilisten. Datum: 13.10.2023 Quelle: Reuters Netzarim Korridor Um die neue Nord-Süd-Teilung durchzusetzen, schneiden die israelischen Streitkräfte drei Kilometer nördlich des Flusses Wadi Gaza eine ost-westliche Militärroute durch den gesamten Gazastreifen. September 2023 Im Herbst beginnt die IDF mit der Errichtung der künstlichen Grenze in Zentralgaza. Satellitenaufnahmen zeigen Gaza vor dem israelischen Angriff im Oktober 2023. Datum: 27.09.2023 Quelle: Copernicus 6. November 2023 Anfang November gibt die IDF bekannt, sie habe einen «informellen, gewundenen Pfad» durch den Gazastreifen gezogen. Datum: 11.11.2023 Quelle: Copernicus Militärische Checkpoints Am 14. November 2023 errichet Israel an der Kreuzung des neue Pfads mit der Hauptevakuierungsroute einen militärischen Checkpoint. Menschen auf der Flucht in den Süden Gazas stehen vor dem Militär-Checkpoint. In den zwei Gebäuden wurden nach Berichten von Zeugen die Ausweise und die Gesichter der Flüchtenden gescannt. Die IDF gibt per Megafon Anweisungen aus der Ferne. Datum: 17.11.2023 Quelle: Maxar Die IDF setzt die provisorische Grenze mit militärischer Gewalt durch. Menschen, die einmal den Checkpoint durchqueert haben, dürfen nicht mehr in den Norden zurückkehren. Datum: 26.11.2023 Quelle: Reuters/Screenshot Video 10. März 2024 Der «offizielle» Korridor wird im März 2024 südlich des temporären Korridors fertiggestellt und dient seither als neue Grenze zwischen Nord- und Südgaza. Datum: 10.03.2024 Quelle: Copernicus Das Blocksystem Am 1. Dezember 2023, gleich nach dem Ende der temporären Waffenruhe, veröffentlich die IDF ein neues Blocksystem, welches Gaza in 623 Blöcke aufteilt. Das Blocksystem zieht unklare Grenzen über Gaza. Datum: 01.12.2023 Quelle: IDF Evakuierungen vom 7. Oktober 2023 Das Blocksystem scheint nicht neu zu sein. Die IDF verwendete die Blocks bereits vor dem 1. Dezember 2023, ohne eine genaue Erklärung für die Grenzziehungen abzugeben. Evakuierungen vom 12. Dezember 2023 Die erste Evakuierung nach der Veröffentlichung der Populationsblöcke hält sich bereits nicht an das Blocksystem, beispielsweise in Dschabaliya. Stattdessen kommuniziert die IDF eine wage Zone, die evakuiert werden soll. Die Grenze verläuft durch einzelne Gebäude, Nachbarschaften und über Strassen. Für die palästinensische Bevölkerung ist diese Zone kaum nachvollziehbar. Die IDF hält sich in Evakuierungsbefehlen nicht an das eigene Blocksystem. Datum: 02.12.2023 Quelle: IDF 4. Dezember 2023 Die Waffenruhe endet am 1. Dezember. Am 5. Dezember startet die IDF die Invasion von Chan Yunis im Süden. 23. Januar 2024 20. Februar 2024 6. Mai 2024 Die humanitäre Zone in al-Mawasi wird geschaffen. Rafah Offensive Anfang Mai beginnt Israel mit der Offensive in Rafah. Hundertausende Palästinenserinnen und Palästinenser werden an die Küste Gazas nach al-Mawasi vertrieben. 27. Juni 2024 1. Juli 2024 22. Juli 2024 27. Juli 2024 30. August 2024 Der Evakuierungsbefehl vom 7. Oktober 2024 Datum: 07.10.2024 Quelle: IDF Neue Vertreibungen im Norden Nordgaza und Gaza-Stadt werden von der IDF in neue bislang unbekannte Zonen aufgeteilt und erhalten unabhängig vom Blocksystem Evakuierungsbefehle. Erneut werden alle Menschen im Norden in den Süden vertrieben. 23. November 2024 31. Dezember 2024 Vertreibung in die humanitäre Zone 15. Januar 2025 29. März 2025 25. April 2025 31. Mai 2025 27. Juli 2025 26. August 2025 Keine sicheren Orte mehr Ende August 2025 steht 88 Prozent von Gaza unter einem Evakuierungsbefehl. Die gesamte Bevölkerungs Gazas ist auf der Flucht.

Al-Mawasi war vor der israelischen Offensive gegen Gaza das Zuhause von nur rund 9000 Menschen, die vor allem Landwirtschaft und Fischerei betrieben. Seit Israel mit der systematischen Konzentration der Palästinenserinnen und Palästinenser im Süden von Gaza begonnen hat, zwängen sich über 425'000 Menschen in den kleinen Landstreifen am Mittelmeer. Das Resultat ist eine Bevölkerungsdichte von 47'700 Menschen pro Quadratkilometer – das entspricht viermal der Bevölkerungsdichte von New York.



Durch die grossflächigen Evakuierungsbefehle sind mindestens 88 Prozent von Gaza durch die IDF militarisiert und für die palästinensische Bevölkerung unzugänglich gemacht geworden. Die wenigen als «sicher» deklarierten Quadratkilometer, die den Palästinenserinnen und Palästinensern noch bleiben, werden immer wieder zum Ziel von Angriffen.

Daraus entstanden ist eine von Israel gewollte humanitäre Krise, mit einer durch die Grenzblockade künstlich herbeigeführten und einkalkulierten Hungersnot. Durch die Angriffe der IDF auf die verbleibenden «sicheren» Zonen und die Übernahmepläne von Gaza-Stadt droht sich die Katastrophe im Gazastreifen noch weiter zuzuspitzen.

Legende Camps Zone mit Evakuierungsbefehl Zerstörte oder beschädigte Gebäude ← Vorgegebene Evakuierungsrichtung 'humanitäre Zone' Mai 2024 'humanitäre Zone' Dezember 2023 Exkludierte Zone 'humanitäre Zone' Mai 2024 Militarisierte Zone Zonen ohne Evakuierungsbefehl 'humanitäre Zone' Mai 2024 Zerstörte oder beschädigte Gebäude Militärkorridore Zonen ohne Evakuierungsbefehl Zone mit Evakuierungsbefehl 'humanitäre Zone' Mai 2024 ← Vorgegebene Evakuierungsrichtung Flüchtlingslager in Gaza Aktuell gibt es acht offizielle Camps in Gaza. 2023 waren mehr als 1,2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser bei den Flüchtlingslagern registriert. Die Lager werden immer wieder zum Ziel von israelischen Angriffen. Flüchtlingslager in Dschabaliya Rund 120'000 Menschen sind in Dschabaliya registriert. Das Flüchtlingslager wurde mehrere Male von Israel attackiert. Massaker vom 31. Oktober 2023 Bei Luftangriffen der IDF auf das Flüchtlingscamp sterben über 120 Menschen, mehrheitlich Frauen und Kinder. Über 750 Personen werden verletzt. Krater nach dem israelischen Angriff Datum: 31.10.2023 Quelle: Anas Jamal/Imago Al-Shati-Flüchtlingslager Fast 100'000 Menschen sind in Al-Shati in Gaza-Stadt registriert. Bei einem Angriff der IDF auf eine Schule in Al-Shati im Oktober 2024 sterben neun Menschen. Datum: 28.10.2024 Quelle: Omar El Qattaa/Anadolu Flüchtlingslager Nuseirat Über 88'000 Menschen sind in Nuseirat in Zentralgaza registriert. Der Luftangriff auf die Al-Sardi-Schule im Nuseirat-Camp tötet mindestens 35 Menschen. Datum: 06.06.2024 Quelle: Saeed Jaras/imago Evakuierungsbefehle Die IDF veröffentlicht seit Dezember 2023 Evakuierungsbefehle über ein Gridsystem. Dieses unterteilt Gaza in 623 Blöcke. Verwirrung und Ungenauigkeit Die Evakuierungsgrenzen sind auf dem Boden kaum nachvollziehbar und werden vom israelischen Militär auch nicht eingehalten, wie die Angriffe auf die Al-Nazla-Schule in Gaza-Stadt zeigen. Evakuierungsbefehl vom 11. Mai 2024 Datum: 11.05.2024 Quelle: IDF Al-Nazla-Schule Die Schule liegt im Block 975, gleich ausserhalb der Evakuierungsbefehle vom 11. Mai 2024. Angriff auf Al-Nazla am 25. Mai 2024 Dennoch trifft ein Drohnenangriff der IDF die Schule ohne Warnung. Es sterben fünf Kinder und fünf Frauen. Die Menschen in der Schule suchten keinen Schutz, da sie dachten, bereits in einer sicheren Zone zu sein. Evakuierung in zerstörte Orte Die angeordneten Evakuierungsrichtungen bringen die flüchtende Bevölkerung oft in bereits zerstörte Gebiete. So auch im Beispiel von Dschabaliya. Evakuierungsrichtung gemäss der IDF-Karte Grosse Teile von Gaza-Stadt sind zum Zeitpunkt der Evakuierung zerstört. Unsichere Evakuierungsorte Palästinensische Zivilisten werden oft in Gebiete gelenkt, die bereits unter Beschuss stehen oder unmittelbar davon bedroht sind. Zeitoun-Evakuierung vom 20. Februar 2024 Die Nachbarschaft Zeitoun südlich von Gaza-Stadt wird im Februar 2024 in Richtung der «humanitären Zone» Al-Mawasi im Süden evakuiert. Angriff auf Al-Mawasi Nur Stunden später schiesst ein IDF-Panzer auf ein Haus von «Ärzte ohne Grenzen» in der humanitären Zone Al-Mawasi. Zwei Mitarbeitende der Hilfsorganisation kommen beim Angriff ums Leben. Die humanitäre Zone Israel erklärt im Verlauf der Invasion in den Gazastreifen verschiedene Gebiete zur «humanitären Zone». Alte humanitäre Zone Am 6. Dezember 2023 deklariert Israel diese Zone an der Küste Gazas als «sicher» für die flüchtende Bevölkerung. Expandierte humanitäre Zone Am 6. Mai 2024 wird die Zone weiter in den Norden rund um Dair al-Balah ausgeweitet. Exkludierte humanitäre Zone Während die Zone im Norden grösser wird, wird aber auch ein Gebiet im Süden exkludiert. Das israelische Militär hat dies nie spezifisch kommuniziert. Ab sofort ein Kriegsgebiet Die Nachbarschaft Tel al-Sultan in Rafah ist in der neuen humanitären Zone nicht mehr enthalten. Rund um eine Lagerhalle der UN finden Geflüchtete in Zelten zuflucht. Zu diesem Zeitpunkt im Frühling 2024 sind rund 1 Million Geflüchtete in Rafah registriert, fast die Hälfte der Bevölkerung Gazas. 13. Oktober 2023 Die Nachbarschaft Tel al-Sultan bevor sie zum Zufluchtsort für Hundertausende wurde. Datum: 13.10.2023 Quelle: Planetlabs 14. Januar 2024 Tel al-Sultan ist übersät von Zelten. Datum: 14.01.2024 Quelle: Planetlabs 8. Mai 2024 Zwei Tage nach der Auflösung der humanitären Zone sind immer noch hunderte Zelte sichtbar. Offensichtlich können viele noch nicht flüchten oder sie wissen nicht, dass sie sich nicht mehr in einer sicheren Zone befinden. Datum: 08.05.2024 Quelle: Planetlabs Unklare Kommunikation Die IDF veröffentlicht am 21. Mai ein Video auf Social Media, das die neue humanitäre Zone definiert. Im Video ist zu lesen: «Die Schutzzone wurde ausgeweitet – von Deir al-Balah im Norden bis zu den Blöcken 2360, 2371 und 2373 im Süden.» Es wird nicht spezifiert, ob diese Blöcke sicher sind oder nicht. Datum: 21.05.2024 Quelle: IDF/x Zusätzlich sind die Zonen, die im Video gezeigt werden, fast decklungsgleich im Süden. Was suggeriert, dass Menschen in Tel al-Sultan weiterhin in der humanitären Zone sind. Datum: 21.05.2024 Quelle: IDF/x Angriff vom 26. Mai 2024 Fünf Tage später greift die IDF die Zeltstadt an. Durch die Explosion entsteht ein Flächenbrand in der Zeltstadt. Mindestens 50 Menschen verlieren ihr Leben, mehr als 200 werden verletzt. Tel al-Sultan nach dem israelischen Angriff Datum: 27.05.2024 Quelle: Hani Alshaer/Anadolu Al-Mawasi am 15. Oktober 2023 Vor der Invasion zählte Al-Mawasi nur etwas mehr als 9000 Einwohnerinnen und Einwohner. Datum: 15.10.2023 Quelle: Planetlabs 8. Mai 2024 Heute leben an Gazas Küste 47'700 Menschen auf einem Quadratkilometer. In der Schweiz sind es 223 Menschen pro Quadratkilometer. Datum: 08.05.2024 Quelle: Planetlabs Angriffe auf die neue humanitäre Zone Trotz der hohen Bevölkerungsdichte greift Israel die eigens als «sicher» bezeichnete humanitäre Zone weiterhin an. Die IDF erschiesst Zivilisten mit weisser Fahne, die sich innerhalb der humanitären Zone neben der Al-Aqsa-Universität aufhalten. Datum: 22.01.2024 Quelle: ITV/Video screenshots Der palästinensische Zivilist Ramzi Abu Sahloul wird durch einen israelischen Scharfschützen getroffen und stirbt. Kameraleute der ITV-Crew vor Ort berichteten von IDF-Fahrzeugen auf einem gegenüberliegenden Hügel. Eine akustisch-ballistische Analyse lässt darauf schliessen, dass die Schützen rund 330 Meter weit entfernt positioniert waren. Am 22. Januar 2024 weitet die IDF ihre Bodeninvasion auf einen Teil der humanitären Zone aus. Von dort eröffnet sie das Feuer auf Personen, die sich klar als Zivilisten gekennzeichnet haben. Die Militäroffensive in die humanitären Zone wird von Israel vorgängig nicht kommuniziert. Luftangriffe auf die humanitäre Zone Die IDF greift die deklarierte humanitäre Zone auch aus der Luft an. Beispielsweise im Mai 2024 in Chan Yunis. Eine Rakete schlägt in einer Zeltstadt bei Asdaa bei Chan Yunis ein. Datum: 24.05.2024 Quelle: Telegram / https://t.me/hpress/318144 Weitreichende Zerstörung Die Analyse von Satellitenbildern zeigt, dass die humanitäre Zone breitflächig bombardiert wurde. Evakuierung der humanitären Zone Der Grossteil der Zone steht auch unter einem Evakuierungsbefehl. Einzig die Zonen an der Küste und rund um Dair al-Balah sind noch als «sicher» kategorisiert. Konzentration der Bevölkerung Die israelischen Angriffe und Evakuierungsbefehle sowie die systematische Zerstörung von Wohngebäuden lassen der palästinensischen Bevölkerung immer weniger Platz. Militärische Eindämmung Um die militärische Kontrolle im Süden bis an die Küste auszuweiten und Gaza aufzuteilen, baut die IDF neue Korridore im Süden. 15. März 2025 Datum: 15.03.2025 Quelle: Copernicus 19. April 2025 Datum: 19.04.2025 Quelle: Copernicus Korridore So wie der Netzarim-Korridor im Norden Gaza-Stadt von Rest-Gaza abschneidet, soll auch der neue Morag-Korridor im Süden die Bevölkerung an gewisse Orte leiten. Humanitäre Stadt Die vom israelischen Verteidigungsminister Israel Katz vorgeschlagene «Humanitäre Stadt» soll die gesamte verbleibende Bevölkerung Gazas im Süden zwischen der Grenze zu Ägypten und dem neuen Morag-Korridor in den Ruinen von Rafah konzentrieren. Die nächste Phase Im August 2025 beginnt Israel mit der Invasion von Gaza-Stadt. Eine Million Menschen Inzwischen lebt rund eine Million Menschen in und um Gaza-Stadt. Knapp die Hälfte der Bevölkerung Gazas. Auf engstem Raum Gaza-Stadt ist voller Zelte der geflüchteten Bevölkerung, die zwischen den Ruinen Schutz sucht, wie Aufnahmen aus einem jordanischen Flugzeug zeigen. Durch die rot markierten Gebäude kann der genaue Standort der Aufnahme festgestellt werden. Datum: 07.08.2025 Quelle: Keystone Es ist klar ersichtlich, wo die aufgestellten Zelte stehen. Datum: 07.08.2025 Quelle: Keystone Neuste Evakuierungsbefehle Ab dem 6. August 2025 gibt Israel neue Evakuierungsbefehle bekannt. Das Ziel: Die Bevölkerung aus Gaza-Stadt zu vertreiben. Erneut wir der palästinensischen Bevölkerung befohlen, sich in den Süden zu begeben. Erneutes unsicheres Ziel Die Bevölkerung in Gaza-Stadt soll nach Dair al-Balah evakuieren. Der Ort wird von der IDF als «sicher» deklariert. Raketenangriff vom 21. August 2025 Nur wenige Tage, nachdem die Bevölkerung aufgefordert worden ist, nach Dair al-Balah zu evakuieren, feuert das israelische Militär eine Rakete auf das Gebiet rund um das Al-Aqsa-Spital ab. 10 Menschen werden dabei getötet. Eine Rakete schlägt in der Nähe des Al-Aqsa-Spitals in Dair al-Balah ein. Datum: 21.08.2025 Quelle: Reuters Evakuierungen in Chan Yunis In Chan Yunis werden am 7. August zwei weitere Blöcke evakuiert. Wenige Tage später schlägt eine Rakete unmittelbar neben der evakuierten Blöcke ein. Raketenangriff vom 25. August Ein israelischer Raketenangriff trifft das Nasser-Spital in Chan Yunis, ein Reuters-Journalist wird dabei getötet. Wenige Minuten später trifft ein zweiter Angriff das Spital und tötet mindestens 20 weitere Menschen, die zu Hilfe geeilt sind. Der zweite Raketenangriff trifft Hilfskräfte. Datum: 25.08.2025 Quelle: Reuters Mit den Luftangriffen in Chan Yunis und Dair al-Balah setzt Israel die Angriffe auf die verbleibenden Zufluchtsorte der palästinensischen Bevölkerung fort. Vorbereitung auf die Bodenoffensive in Gaza-Stadt Während in weiten Teilen des Gazastreifens vor allem Luftangriffe verübt werden, bereitet sich die IDF mit einem neuen Truppenaufgebot von 60'000 Reservisten auf die Bodenoffensive in Gaza-Stadt vor. Ende Juni 2025 Der Grenzübergang Karni bei Gaza-Stadt. Datum: 06.2025 Quelle: Planetlabs 8. August 2025 Israelische Bodentruppen sind beim Grenzübergang positioniert. Datum: 08.08.2025 Quelle: Planetlabs Annexion von Gaza-Stadt Durch die Bodenoffensive in Gaza-Stadt droht die Vertreibung von einer Million Menschen und ultimativ die israelische Besetzung von Nordgaza.

Die Kommunikation des israelischen Militärs, welche Blöcke als «sicher» gelten oder wo sich die humanitären Zonen befinden, ist seit Beginn der Invasion unklar und immer wieder widersprüchlich. Dazu kommt ein verwirrendes Blocksystem, welches für die Bevölkerung Gazas nicht einfach nachvollziehbar ist. Zwar stellt die IDF eine interaktive Karte zur Verfügung, doch bleiben diese Online-Ressourcen wegen der erheblich eingeschränkten Internetverbindung und regelmässigen Stromausfällen oft unzugänglich.

Links: Ein Evakuierungsbefehl von Anfang Mai zeigt den Weg nach Chan Yunis als «sichere» Zone. Rechts: Ende Juli wird genau diese vormals als sicher bezeichnete Zone evakuiert. Bild: Rahim Khatib/Anadolu

Der vorsätzliche Effort Israels, der Zivilbevölkerung Gazas lebenswichtige Informationen mitzuteilen, wirkt in Anbetracht der ungenauen Karten, der niedrigen Auflösung und des unverständlichen Blocksystems eher performativ und ist letztlich nicht effektiv genug, die Bevölkerung im Gazastreifen zu schützen.

Heute droht die Bodenoffensive in Gaza-Stadt mehr als eine Million Menschen erneut in den Süden Gazas zu vertreiben. Wo genau die vertriebene Bevölkerung Nordgazas leben soll, bleibt unklar. Ende August publizierte die IDF eine Karte auf Social Media, auf der «leere» Zonen zu finden sind, die von der palästinensischen Bevölkerung aus dem Norden als Zufluchtsorte genutzt werden sollen.

Bei den «weiten menschenleeren Gebieten», von denen die IDF spricht, handelt es sich um knapp 7,1 Quadratkilometer Land. Der grösste Teil davon, rund 6 Quadratkilometer, liegt zusätzlich in militarisierten Zonen und ist dementsprechend von der palästinensischen Bevölkerung evakuiert worden.

Legende Zonen ohne Evakuierungsbefehl Zone mit Evakuierungsbefehl 'leere' Zonen «Leere Zonen» Das israelische Militär veröffentlicht am 27. August 2025 ein Video auf Social Media, welches «leere Zonen» in Gaza zeigt. Es soll der palästinensischen Bevölkerung zeigen, wo noch weitere Zeltstädte errichtet werden können. Social-Media-Post der IDF zeigt die «leeren Zonen». Datum: 27.08.2025 Quelle: IDF/AvichayAdraee/x Aber vor allem will die IDF damit gegen die «falschen Gerüchte» vorgehen, dass es im Süden von Gaza keinen freien Platz für Geflüchtete aus Nordgaza und Gaza-Stadt gebe. Wenige Quadratkilometer Dafür hat das israelische Militär per Satellitenaufnahmen Gebiete eingezeichnet, die momentan «leer» sind. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 7,1 Quadratkilometern. Allerdings liegen 6 Quadratkilometer dieser Fläche in Gebieten, die unter einem Evakuierungsbefehl stehen. Die IDF ruft die Bevölkerung trotzdem dazu auf, in diese Zonen zu evakuieren. Hamad City Rund um den von Katar gebauten Apartmentkomplex Hamad City liegt die grösste «leere» Zone. Luftaufnahmen von Hamad-Stadt direkt nach der Fertigstellung 2020. Die «leere» Zone befindet sich rechts im Bild. Datum: 2020 Quelle: Mahmud Hams/getty 12. August 2024 Vor dem Evakuierungsbefehl ist die Zone voller Zelte. Datum: 12.08.2025 Quelle: Copernicus Evakuierungsbefehl vom 16. August 2024 Datum: 16.08.2024 Quelle: IDF Bombardierung von Hamad City Noch bevor die Menschen flüchten können, bombardiert Israel unmittelbar nach dem Evakuierungsbefehl am 16. August Hamad City. Zelte von Vertriebenen gleich vor Hamad City während des israelischen Angriffs. Diese Zone wird heute von der IDF als «leer» und «sicher» bezeichnet. Datum: 16.08.2024 Quelle: Doaa Albaz/Anadolu 27. August 2024 Nach dem Evakuierungsbefehl und dem israelischen Angriff sind viele Zelte verschwunden. Datum: 27.08.2024 Quelle: Copernicus Wieder sicher? Noch im gleichen Monat, am 30. August 2024, wird die Zone rund um Block 89 vom IDF wieder als «sicher» bezeichnet. 9. Januar 2025 Erst im Januar kehren die Menschen nach Hamad City zurück. Hunderte Zelte stehen in der «leeren» Zone. Datum: 09.01.2025 Quelle: Copernicus Erneute Evakuierung Am 1. Juli 2025 wird über den Block 89 erneut ein Evakuierungsbefehl verhängt. 18. Juli 2025 Mitte Juli sind bereits fast keine Zelte mehr zu sehen. Datum: 18.07.2025 Quelle: Copernicus Die Zone im Block 89, die von der IDF als «leer» und «sicher» bezeichnet wird, steht jedoch unter einem Evakuierungsbefehl. In die Zone zu flüchten ist für Palästinenserinnen und Palästinenser lebensgefährlich. Extreme Bevölkerungsdichte Doch selbst wenn alle «leeren Zonen» von Vertriebenen als Zufluchtsort genutzt werden könnten, müssten sich rund 1 Million Menschen, die zurzeit in Nordgaza und Gaza-Stadt leben, auf 7,1 Quadratkilometer zwängen. Die daraus entstehende Bevölkerungsdichte von 140'845 Menschen pro Quadratkilometer würde unvermeindlich eine weitere humanitäre Katastrophe auslösen und die ethnische Säuberung von Gaza weiter vorantreiben.

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich liess vor ein paar Tagen verlauten, dass die Übernahme von Nord- und Zentralgaza «in nur drei bis vier Monaten erreicht werden kann», sollte die Hamas den bewaffneten Widerstand nicht aufgeben. Die IDF bereitet sich indes mit der Rekrutierung von 60'000 Reservisten auf die Offensive in Gaza-Stadt vor und IDF-Sprecher Avichay Adraee warnte vor wenigen Tagen, dass sich die Angriffe in Gaza-Stadt bald ausweiten werden.