Daten

Israel vertreibt 1,9 Millionen Menschen in Gaza: Das Ausmass in Karten

Fotomontage: In der Mitte sind tausende Palästinenserinnen und Palästinenser zu sehen, die in den Norden zurückkehren und eine Palästina Flagge hochhalten. Dahinter ist ein Bild einer Zeltstadt in Gaz ...
Fast zwei Millionen Menschen sind durch die israelische Invasion in Gaza vertrieben worden.Bild: watson/Ramez Habboub/Rizek Abdeljawad

Die Vertreibung in Gaza

1,9 Millionen Menschen sind durch die israelische Offensive in Gaza bereits vertrieben worden. Die «sicheren» Orte in Gaza werden durch die fortwährenden Aggressionen immer rarer – eine Übersicht.
07.09.2025, 19:5307.09.2025, 19:53
Carlo Natter
Carlo Natter
Mehr «International»

«Das israelische Militär wird sich darauf vorbereiten, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen.» Mit diesen Worten kündigte die israelische Regierung Anfang August dieses Jahres ihre Übernahmepläne für die Hauptstadt des Gazastreifens an. Diese Aussage knüpft nahtlos an die Zitate von Premierminister Benjamin Netanjahu an, der Tage vor der offiziellen Stellungnahme in einem Interview über die «vollumfängliche Übernahme von ganz Gaza» sprach.

Dass dies nicht nur leere Worte sind, zeigt die katastrophale humanitäre Lage in Gaza. Seit Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen wurden 62'895 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Durch die grossflächigen Bombardierungen und gezielten Abrissarbeiten zerstörten oder beschädigten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) 78 Prozent der Gebäude in Gaza, wie neuste Analysen der UNOSAT zeigen.

Die Zerstörung Gazas

In den letzten 23 Monaten hat Israels Militäroffensive gewaltsam über 1,9 Millionen Menschen vertrieben, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Gazas. Viele davon mussten schon mehrmals flüchten, einige sogar über 10 Mal.

Durch grossflächige Evakuierungsbefehle vertrieb Israel die Bevölkerung Gazas erst vom Norden in den Süden, bis sie schliesslich ein weiteres Mal in der von Israel als «humanitäre Zone» deklarierten Region Al-Mawasi konzentriert wurde. Eine Zone, die alles andere als «humanitär» ist.

Legende

Zone mit Evakuierungsbefehl

Zonen ohne Evakuierungsbefehl

Vorgegebene Evakuierungsrichtung

Vertreibung vom Norden in den Süden

Seit Beginn der Offensive in Gaza publizieren die Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) Evakuierungsbefehle im Gazastreifen.

Erste grosse Evakuierung

Am 13. Oktober 2023 veröffentlicht die IDF einen ersten, wagen und grossflächigen Evakuierungsbefehl. Der Befehl vertreibt die gesamte palästinensische Bevölkerung in Nordgaza nach Dair al-Balah im Süden.

Evakuierungsbefehl vom 13. Oktober 2023

IDF Evakuierungsbefehl von Nordgaza

Datum: 13.10.2023

Quelle: IDF

Die vorgegebene Route

Die Menschen sollen der zentralen Strasse Salah ad-Din in den Süden folgen. 1,1 Millionen, die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, wird in den Süden vertrieben.

Angriff auf die «sichere» Route

Noch am selben Tag bombardiert Israel die vorgegebene Evakuierungsroute. Dabei sterben mindestens 70 Zivilisten.

Videoaufnahmen zeigen die Zerstörung nach dem israelischen Angriff auf die flüchtenden Zivilisten.

Datum: 13.10.2023

Quelle: Reuters

Netzarim Korridor

Um die neue Nord-Süd-Teilung durchzusetzen, schneiden die israelischen Streitkräfte drei Kilometer nördlich des Flusses Wadi Gaza eine ost-westliche Militärroute durch den gesamten Gazastreifen.

September 2023

Im Herbst beginnt die IDF mit der Errichtung der künstlichen Grenze in Zentralgaza. Satellitenaufnahmen zeigen Gaza vor dem israelischen Angriff im Oktober 2023.

Datum: 27.09.2023

Quelle: Copernicus

6. November 2023

Anfang November gibt die IDF bekannt, sie habe einen «informellen, gewundenen Pfad» durch den Gazastreifen gezogen.

Datum: 11.11.2023

Quelle: Copernicus

Militärische Checkpoints

Am 14. November 2023 errichet Israel an der Kreuzung des neue Pfads mit der Hauptevakuierungsroute einen militärischen Checkpoint.

Menschen auf der Flucht in den Süden Gazas stehen vor dem Militär-Checkpoint. In den zwei Gebäuden wurden nach Berichten von Zeugen die Ausweise und die Gesichter der Flüchtenden gescannt. Die IDF gibt per Megafon Anweisungen aus der Ferne.

Datum: 17.11.2023

Quelle: Maxar

Die IDF setzt die provisorische Grenze mit militärischer Gewalt durch. Menschen, die einmal den Checkpoint durchqueert haben, dürfen nicht mehr in den Norden zurückkehren.

IDF Panzer in der nähe des Netzarim Militär Checkpoints

Datum: 26.11.2023

Quelle: Reuters/Screenshot Video

10. März 2024

Der «offizielle» Korridor wird im März 2024 südlich des temporären Korridors fertiggestellt und dient seither als neue Grenze zwischen Nord- und Südgaza.

Datum: 10.03.2024

Quelle: Copernicus

Das Blocksystem

Am 1. Dezember 2023, gleich nach dem Ende der temporären Waffenruhe, veröffentlich die IDF ein neues Blocksystem, welches Gaza in 623 Blöcke aufteilt.

Das Blocksystem zieht unklare Grenzen über Gaza.

IDF Blocksystem

Datum: 01.12.2023

Quelle: IDF

Evakuierungen vom 7. Oktober 2023

Das Blocksystem scheint nicht neu zu sein. Die IDF verwendete die Blocks bereits vor dem 1. Dezember 2023, ohne eine genaue Erklärung für die Grenzziehungen abzugeben.

Evakuierungen vom 12. Dezember 2023

Die erste Evakuierung nach der Veröffentlichung der Populationsblöcke hält sich bereits nicht an das Blocksystem, beispielsweise in Dschabaliya. Stattdessen kommuniziert die IDF eine wage Zone, die evakuiert werden soll. Die Grenze verläuft durch einzelne Gebäude, Nachbarschaften und über Strassen. Für die palästinensische Bevölkerung ist diese Zone kaum nachvollziehbar.

Die IDF hält sich in Evakuierungsbefehlen nicht an das eigene Blocksystem.

IDF Evakuierungsbefehl für Dschabaliya zeigt einen wagen Kreis über dem Blocksystem

Datum: 02.12.2023

Quelle: IDF

4. Dezember 2023

Die Waffenruhe endet am 1. Dezember. Am 5. Dezember startet die IDF die Invasion von Chan Yunis im Süden.

23. Januar 2024

20. Februar 2024

6. Mai 2024

Die humanitäre Zone in al-Mawasi wird geschaffen.

Rafah Offensive

Anfang Mai beginnt Israel mit der Offensive in Rafah. Hundertausende Palästinenserinnen und Palästinenser werden an die Küste Gazas nach al-Mawasi vertrieben.

27. Juni 2024

1. Juli 2024

22. Juli 2024

27. Juli 2024

30. August 2024

Der Evakuierungsbefehl vom 7. Oktober 2024

IDF Evakuierungsbefehl von Nordgaza

Datum: 07.10.2024

Quelle: IDF

Neue Vertreibungen im Norden

Nordgaza und Gaza-Stadt werden von der IDF in neue bislang unbekannte Zonen aufgeteilt und erhalten unabhängig vom Blocksystem Evakuierungsbefehle. Erneut werden alle Menschen im Norden in den Süden vertrieben.

23. November 2024

31. Dezember 2024

Vertreibung in die humanitäre Zone

15. Januar 2025

29. März 2025

25. April 2025

31. Mai 2025

27. Juli 2025

26. August 2025

Keine sicheren Orte mehr

Ende August 2025 steht 88 Prozent von Gaza unter einem Evakuierungsbefehl. Die gesamte Bevölkerungs Gazas ist auf der Flucht.

Al-Mawasi war vor der israelischen Offensive gegen Gaza das Zuhause von nur rund 9000 Menschen, die vor allem Landwirtschaft und Fischerei betrieben. Seit Israel mit der systematischen Konzentration der Palästinenserinnen und Palästinenser im Süden von Gaza begonnen hat, zwängen sich über 425'000 Menschen in den kleinen Landstreifen am Mittelmeer. Das Resultat ist eine Bevölkerungsdichte von 47'700 Menschen pro Quadratkilometer – das entspricht viermal der Bevölkerungsdichte von New York.

Durch die grossflächigen Evakuierungsbefehle sind mindestens 88 Prozent von Gaza durch die IDF militarisiert und für die palästinensische Bevölkerung unzugänglich gemacht geworden. Die wenigen als «sicher» deklarierten Quadratkilometer, die den Palästinenserinnen und Palästinensern noch bleiben, werden immer wieder zum Ziel von Angriffen.

Die Hungersnot in Gaza

Daraus entstanden ist eine von Israel gewollte humanitäre Krise, mit einer durch die Grenzblockade künstlich herbeigeführten und einkalkulierten Hungersnot. Durch die Angriffe der IDF auf die verbleibenden «sicheren» Zonen und die Übernahmepläne von Gaza-Stadt droht sich die Katastrophe im Gazastreifen noch weiter zuzuspitzen.

Legende

Flüchtlingslager in Gaza

Aktuell gibt es acht offizielle Camps in Gaza. 2023 waren mehr als 1,2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser bei den Flüchtlingslagern registriert. Die Lager werden immer wieder zum Ziel von israelischen Angriffen.

Flüchtlingslager in Dschabaliya

Rund 120'000 Menschen sind in Dschabaliya registriert. Das Flüchtlingslager wurde mehrere Male von Israel attackiert.

Massaker vom 31. Oktober 2023

Bei Luftangriffen der IDF auf das Flüchtlingscamp sterben über 120 Menschen, mehrheitlich Frauen und Kinder. Über 750 Personen werden verletzt.

Krater nach dem israelischen Angriff

Krater nach israelischem Angriff auf Dschabaliya

Datum: 31.10.2023

Quelle: Anas Jamal/Imago

Al-Shati-Flüchtlingslager

Fast 100'000 Menschen sind in Al-Shati in Gaza-Stadt registriert.

Bei einem Angriff der IDF auf eine Schule in Al-Shati im Oktober 2024 sterben neun Menschen.

Schule im Al-Shati Camp nach einem israelischen Angriff

Datum: 28.10.2024

Quelle: Omar El Qattaa/Anadolu

Flüchtlingslager Nuseirat

Über 88'000 Menschen sind in Nuseirat in Zentralgaza registriert.

Der Luftangriff auf die Al-Sardi-Schule im Nuseirat-Camp tötet mindestens 35 Menschen.

Schule im Nuseirat Camp nach einem israelischen Angriff

Datum: 06.06.2024

Quelle: Saeed Jaras/imago

Evakuierungsbefehle

Die IDF veröffentlicht seit Dezember 2023 Evakuierungsbefehle über ein Gridsystem. Dieses unterteilt Gaza in 623 Blöcke.

Verwirrung und Ungenauigkeit

Die Evakuierungsgrenzen sind auf dem Boden kaum nachvollziehbar und werden vom israelischen Militär auch nicht eingehalten, wie die Angriffe auf die Al-Nazla-Schule in Gaza-Stadt zeigen.

Evakuierungsbefehl vom 11. Mai 2024

IDF-Evakuierungsbefehl vom 11. Mai 2024

Datum: 11.05.2024

Quelle: IDF

Al-Nazla-Schule

Die Schule liegt im Block 975, gleich ausserhalb der Evakuierungsbefehle vom 11. Mai 2024.

Angriff auf Al-Nazla am 25. Mai 2024

Dennoch trifft ein Drohnenangriff der IDF die Schule ohne Warnung. Es sterben fünf Kinder und fünf Frauen. Die Menschen in der Schule suchten keinen Schutz, da sie dachten, bereits in einer sicheren Zone zu sein.

Evakuierung in zerstörte Orte

Die angeordneten Evakuierungsrichtungen bringen die flüchtende Bevölkerung oft in bereits zerstörte Gebiete. So auch im Beispiel von Dschabaliya.

Evakuierungsrichtung gemäss der IDF-Karte

Grosse Teile von Gaza-Stadt sind zum Zeitpunkt der Evakuierung zerstört.

Unsichere Evakuierungsorte

Palästinensische Zivilisten werden oft in Gebiete gelenkt, die bereits unter Beschuss stehen oder unmittelbar davon bedroht sind.

Zeitoun-Evakuierung vom 20. Februar 2024

Die Nachbarschaft Zeitoun südlich von Gaza-Stadt wird im Februar 2024 in Richtung der «humanitären Zone» Al-Mawasi im Süden evakuiert.

Angriff auf Al-Mawasi

Nur Stunden später schiesst ein IDF-Panzer auf ein Haus von «Ärzte ohne Grenzen» in der humanitären Zone Al-Mawasi. Zwei Mitarbeitende der Hilfsorganisation kommen beim Angriff ums Leben.

Die humanitäre Zone

Israel erklärt im Verlauf der Invasion in den Gazastreifen verschiedene Gebiete zur «humanitären Zone».

Alte humanitäre Zone

Am 6. Dezember 2023 deklariert Israel diese Zone an der Küste Gazas als «sicher» für die flüchtende Bevölkerung.

Expandierte humanitäre Zone

Am 6. Mai 2024 wird die Zone weiter in den Norden rund um Dair al-Balah ausgeweitet.

Exkludierte humanitäre Zone

Während die Zone im Norden grösser wird, wird aber auch ein Gebiet im Süden exkludiert. Das israelische Militär hat dies nie spezifisch kommuniziert.

Ab sofort ein Kriegsgebiet

Die Nachbarschaft Tel al-Sultan in Rafah ist in der neuen humanitären Zone nicht mehr enthalten. Rund um eine Lagerhalle der UN finden Geflüchtete in Zelten zuflucht. Zu diesem Zeitpunkt im Frühling 2024 sind rund 1 Million Geflüchtete in Rafah registriert, fast die Hälfte der Bevölkerung Gazas.

13. Oktober 2023

Die Nachbarschaft Tel al-Sultan bevor sie zum Zufluchtsort für Hundertausende wurde.

Datum: 13.10.2023

Quelle: Planetlabs

14. Januar 2024

Tel al-Sultan ist übersät von Zelten.

Datum: 14.01.2024

Quelle: Planetlabs

8. Mai 2024

Zwei Tage nach der Auflösung der humanitären Zone sind immer noch hunderte Zelte sichtbar. Offensichtlich können viele noch nicht flüchten oder sie wissen nicht, dass sie sich nicht mehr in einer sicheren Zone befinden.

Datum: 08.05.2024

Quelle: Planetlabs

Unklare Kommunikation

Die IDF veröffentlicht am 21. Mai ein Video auf Social Media, das die neue humanitäre Zone definiert.

Im Video ist zu lesen: «Die Schutzzone wurde ausgeweitet – von Deir al-Balah im Norden bis zu den Blöcken 2360, 2371 und 2373 im Süden.» Es wird nicht spezifiert, ob diese Blöcke sicher sind oder nicht.

IDF Video zur neuen «humanitären Zone»

Datum: 21.05.2024

Quelle: IDF/x

Zusätzlich sind die Zonen, die im Video gezeigt werden, fast decklungsgleich im Süden. Was suggeriert, dass Menschen in Tel al-Sultan weiterhin in der humanitären Zone sind.

IDF Video neuen «humanitären Zone» fast Decklungsgleich mit der alten

Datum: 21.05.2024

Quelle: IDF/x

Angriff vom 26. Mai 2024

Fünf Tage später greift die IDF die Zeltstadt an. Durch die Explosion entsteht ein Flächenbrand in der Zeltstadt. Mindestens 50 Menschen verlieren ihr Leben, mehr als 200 werden verletzt.

Tel al-Sultan nach dem israelischen Angriff

Tel Al-Sultan nach dem israelischen Angriff

Datum: 27.05.2024

Quelle: Hani Alshaer/Anadolu

Al-Mawasi am 15. Oktober 2023

Vor der Invasion zählte Al-Mawasi nur etwas mehr als 9000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Datum: 15.10.2023

Quelle: Planetlabs

8. Mai 2024

Heute leben an Gazas Küste 47'700 Menschen auf einem Quadratkilometer. In der Schweiz sind es 223 Menschen pro Quadratkilometer.

Datum: 08.05.2024

Quelle: Planetlabs

Angriffe auf die neue humanitäre Zone

Trotz der hohen Bevölkerungsdichte greift Israel die eigens als «sicher» bezeichnete humanitäre Zone weiterhin an.

Die IDF erschiesst Zivilisten mit weisser Fahne, die sich innerhalb der humanitären Zone neben der Al-Aqsa-Universität aufhalten.

Zivilisten mit weisser Fahne werden vom IDF beschossen. Person liegt tot am Boden.

Datum: 22.01.2024

Quelle: ITV/Video screenshots

Der palästinensische Zivilist Ramzi Abu Sahloul wird durch einen israelischen Scharfschützen getroffen und stirbt. Kameraleute der ITV-Crew vor Ort berichteten von IDF-Fahrzeugen auf einem gegenüberliegenden Hügel. Eine akustisch-ballistische Analyse lässt darauf schliessen, dass die Schützen rund 330 Meter weit entfernt positioniert waren.

Am 22. Januar 2024 weitet die IDF ihre Bodeninvasion auf einen Teil der humanitären Zone aus. Von dort eröffnet sie das Feuer auf Personen, die sich klar als Zivilisten gekennzeichnet haben. Die Militäroffensive in die humanitären Zone wird von Israel vorgängig nicht kommuniziert.

Luftangriffe auf die humanitäre Zone

Die IDF greift die deklarierte humanitäre Zone auch aus der Luft an. Beispielsweise im Mai 2024 in Chan Yunis.

Eine Rakete schlägt in einer Zeltstadt bei Asdaa bei Chan Yunis ein.

Datum: 24.05.2024

Quelle: Telegram / https://t.me/hpress/318144

Weitreichende Zerstörung

Die Analyse von Satellitenbildern zeigt, dass die humanitäre Zone breitflächig bombardiert wurde.

Evakuierung der humanitären Zone

Der Grossteil der Zone steht auch unter einem Evakuierungsbefehl. Einzig die Zonen an der Küste und rund um Dair al-Balah sind noch als «sicher» kategorisiert.

Konzentration der Bevölkerung

Die israelischen Angriffe und Evakuierungsbefehle sowie die systematische Zerstörung von Wohngebäuden lassen der palästinensischen Bevölkerung immer weniger Platz.

Militärische Eindämmung

Um die militärische Kontrolle im Süden bis an die Küste auszuweiten und Gaza aufzuteilen, baut die IDF neue Korridore im Süden.

15. März 2025

Datum: 15.03.2025

Quelle: Copernicus

19. April 2025

Datum: 19.04.2025

Quelle: Copernicus

Korridore

So wie der Netzarim-Korridor im Norden Gaza-Stadt von Rest-Gaza abschneidet, soll auch der neue Morag-Korridor im Süden die Bevölkerung an gewisse Orte leiten.

Humanitäre Stadt

Die vom israelischen Verteidigungsminister Israel Katz vorgeschlagene «Humanitäre Stadt» soll die gesamte verbleibende Bevölkerung Gazas im Süden zwischen der Grenze zu Ägypten und dem neuen Morag-Korridor in den Ruinen von Rafah konzentrieren.

Die nächste Phase

Im August 2025 beginnt Israel mit der Invasion von Gaza-Stadt.

Eine Million Menschen

Inzwischen lebt rund eine Million Menschen in und um Gaza-Stadt. Knapp die Hälfte der Bevölkerung Gazas.

Auf engstem Raum

Gaza-Stadt ist voller Zelte der geflüchteten Bevölkerung, die zwischen den Ruinen Schutz sucht, wie Aufnahmen aus einem jordanischen Flugzeug zeigen.

Durch die rot markierten Gebäude kann der genaue Standort der Aufnahme festgestellt werden.

Zeltstadt in Gaza-Stadt

Datum: 07.08.2025

Quelle: Keystone

Es ist klar ersichtlich, wo die aufgestellten Zelte stehen.

Zeltstadt in Gaza-Stadt

Datum: 07.08.2025

Quelle: Keystone

Neuste Evakuierungsbefehle

Ab dem 6. August 2025 gibt Israel neue Evakuierungsbefehle bekannt. Das Ziel: Die Bevölkerung aus Gaza-Stadt zu vertreiben.

Erneut wir der palästinensischen Bevölkerung befohlen, sich in den Süden zu begeben.

Erneutes unsicheres Ziel

Die Bevölkerung in Gaza-Stadt soll nach Dair al-Balah evakuieren. Der Ort wird von der IDF als «sicher» deklariert.

Raketenangriff vom 21. August 2025

Nur wenige Tage, nachdem die Bevölkerung aufgefordert worden ist, nach Dair al-Balah zu evakuieren, feuert das israelische Militär eine Rakete auf das Gebiet rund um das Al-Aqsa-Spital ab. 10 Menschen werden dabei getötet.

Eine Rakete schlägt in der Nähe des Al-Aqsa-Spitals in Dair al-Balah ein.

Datum: 21.08.2025

Quelle: Reuters

Evakuierungen in Chan Yunis

In Chan Yunis werden am 7. August zwei weitere Blöcke evakuiert. Wenige Tage später schlägt eine Rakete unmittelbar neben der evakuierten Blöcke ein.

Raketenangriff vom 25. August

Ein israelischer Raketenangriff trifft das Nasser-Spital in Chan Yunis, ein Reuters-Journalist wird dabei getötet. Wenige Minuten später trifft ein zweiter Angriff das Spital und tötet mindestens 20 weitere Menschen, die zu Hilfe geeilt sind.

Der zweite Raketenangriff trifft Hilfskräfte.

Datum: 25.08.2025

Quelle: Reuters

Mit den Luftangriffen in Chan Yunis und Dair al-Balah setzt Israel die Angriffe auf die verbleibenden Zufluchtsorte der palästinensischen Bevölkerung fort.

Vorbereitung auf die Bodenoffensive in Gaza-Stadt

Während in weiten Teilen des Gazastreifens vor allem Luftangriffe verübt werden, bereitet sich die IDF mit einem neuen Truppenaufgebot von 60'000 Reservisten auf die Bodenoffensive in Gaza-Stadt vor.

Ende Juni 2025

Der Grenzübergang Karni bei Gaza-Stadt.

Datum: 06.2025

Quelle: Planetlabs

8. August 2025

Israelische Bodentruppen sind beim Grenzübergang positioniert.

Datum: 08.08.2025

Quelle: Planetlabs

Annexion von Gaza-Stadt

Durch die Bodenoffensive in Gaza-Stadt droht die Vertreibung von einer Million Menschen und ultimativ die israelische Besetzung von Nordgaza.

Die Kommunikation des israelischen Militärs, welche Blöcke als «sicher» gelten oder wo sich die humanitären Zonen befinden, ist seit Beginn der Invasion unklar und immer wieder widersprüchlich. Dazu kommt ein verwirrendes Blocksystem, welches für die Bevölkerung Gazas nicht einfach nachvollziehbar ist. Zwar stellt die IDF eine interaktive Karte zur Verfügung, doch bleiben diese Online-Ressourcen wegen der erheblich eingeschränkten Internetverbindung und regelmässigen Stromausfällen oft unzugänglich.

Im Bild links zeigen Palästinenser einen Evakuierungsbefehl von Anfang Mai, der per Luft über Gaza abgeworfen wurde. Das Bild rechts zeigt einen weiteren per Luft überbrachten Evakuierungsbefehl von E ...
Links: Ein Evakuierungsbefehl von Anfang Mai zeigt den Weg nach Chan Yunis als «sichere» Zone. Rechts: Ende Juli wird genau diese vormals als sicher bezeichnete Zone evakuiert. Bild: Rahim Khatib/Anadolu

Der vorsätzliche Effort Israels, der Zivilbevölkerung Gazas lebenswichtige Informationen mitzuteilen, wirkt in Anbetracht der ungenauen Karten, der niedrigen Auflösung und des unverständlichen Blocksystems eher performativ und ist letztlich nicht effektiv genug, die Bevölkerung im Gazastreifen zu schützen.

Heute droht die Bodenoffensive in Gaza-Stadt mehr als eine Million Menschen erneut in den Süden Gazas zu vertreiben. Wo genau die vertriebene Bevölkerung Nordgazas leben soll, bleibt unklar. Ende August publizierte die IDF eine Karte auf Social Media, auf der «leere» Zonen zu finden sind, die von der palästinensischen Bevölkerung aus dem Norden als Zufluchtsorte genutzt werden sollen.

Interview
«Ich war noch nie in einem Krisengebiet, in dem 100 Prozent der Bevölkerung Hilfe braucht»

Bei den «weiten menschenleeren Gebieten», von denen die IDF spricht, handelt es sich um knapp 7,1 Quadratkilometer Land. Der grösste Teil davon, rund 6 Quadratkilometer, liegt zusätzlich in militarisierten Zonen und ist dementsprechend von der palästinensischen Bevölkerung evakuiert worden.

Legende

Zonen ohne Evakuierungsbefehl

Zone mit Evakuierungsbefehl

'leere' Zonen

«Leere Zonen»

Das israelische Militär veröffentlicht am 27. August 2025 ein Video auf Social Media, welches «leere Zonen» in Gaza zeigt. Es soll der palästinensischen Bevölkerung zeigen, wo noch weitere Zeltstädte errichtet werden können.

Social-Media-Post der IDF zeigt die «leeren Zonen».

IDF X-Post Screenshot der die «leere» Zonen zeigt

Datum: 27.08.2025

Quelle: IDF/AvichayAdraee/x

Aber vor allem will die IDF damit gegen die «falschen Gerüchte» vorgehen, dass es im Süden von Gaza keinen freien Platz für Geflüchtete aus Nordgaza und Gaza-Stadt gebe.

Wenige Quadratkilometer

Dafür hat das israelische Militär per Satellitenaufnahmen Gebiete eingezeichnet, die momentan «leer» sind. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 7,1 Quadratkilometern.

Allerdings liegen 6 Quadratkilometer dieser Fläche in Gebieten, die unter einem Evakuierungsbefehl stehen. Die IDF ruft die Bevölkerung trotzdem dazu auf, in diese Zonen zu evakuieren.

Hamad City

Rund um den von Katar gebauten Apartmentkomplex Hamad City liegt die grösste «leere» Zone.

Luftaufnahmen von Hamad-Stadt direkt nach der Fertigstellung 2020. Die «leere» Zone befindet sich rechts im Bild.

Hamad-Stadt gleich nach der Fertigstellung

Datum: 2020

Quelle: Mahmud Hams/getty

12. August 2024

Vor dem Evakuierungsbefehl ist die Zone voller Zelte.

Datum: 12.08.2025

Quelle: Copernicus

Evakuierungsbefehl vom 16. August 2024

Hamad-Stadt Evakuierungsbefehl 16.08.2024

Datum: 16.08.2024

Quelle: IDF

Bombardierung von Hamad City

Noch bevor die Menschen flüchten können, bombardiert Israel unmittelbar nach dem Evakuierungsbefehl am 16. August Hamad City.

Zelte von Vertriebenen gleich vor Hamad City während des israelischen Angriffs. Diese Zone wird heute von der IDF als «leer» und «sicher» bezeichnet.

Zelte bei Hamad-Stadt, Rauch im Hintergrund nach einem israelischen Angriff

Datum: 16.08.2024

Quelle: Doaa Albaz/Anadolu

27. August 2024

Nach dem Evakuierungsbefehl und dem israelischen Angriff sind viele Zelte verschwunden.

Datum: 27.08.2024

Quelle: Copernicus

Wieder sicher?

Noch im gleichen Monat, am 30. August 2024, wird die Zone rund um Block 89 vom IDF wieder als «sicher» bezeichnet.

9. Januar 2025

Erst im Januar kehren die Menschen nach Hamad City zurück. Hunderte Zelte stehen in der «leeren» Zone.

Datum: 09.01.2025

Quelle: Copernicus

Erneute Evakuierung

Am 1. Juli 2025 wird über den Block 89 erneut ein Evakuierungsbefehl verhängt.

18. Juli 2025

Mitte Juli sind bereits fast keine Zelte mehr zu sehen.

Datum: 18.07.2025

Quelle: Copernicus

Die Zone im Block 89, die von der IDF als «leer» und «sicher» bezeichnet wird, steht jedoch unter einem Evakuierungsbefehl. In die Zone zu flüchten ist für Palästinenserinnen und Palästinenser lebensgefährlich.

Extreme Bevölkerungsdichte

Doch selbst wenn alle «leeren Zonen» von Vertriebenen als Zufluchtsort genutzt werden könnten, müssten sich rund 1 Million Menschen, die zurzeit in Nordgaza und Gaza-Stadt leben, auf 7,1 Quadratkilometer zwängen.

Die daraus entstehende Bevölkerungsdichte von 140'845 Menschen pro Quadratkilometer würde unvermeindlich eine weitere humanitäre Katastrophe auslösen und die ethnische Säuberung von Gaza weiter vorantreiben.

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich liess vor ein paar Tagen verlauten, dass die Übernahme von Nord- und Zentralgaza «in nur drei bis vier Monaten erreicht werden kann», sollte die Hamas den bewaffneten Widerstand nicht aufgeben. Die IDF bereitet sich indes mit der Rekrutierung von 60'000 Reservisten auf die Offensive in Gaza-Stadt vor und IDF-Sprecher Avichay Adraee warnte vor wenigen Tagen, dass sich die Angriffe in Gaza-Stadt bald ausweiten werden.

Methodik und Quellen
Daten – Zerstörte Gebäude
UNOSAT sammelt und publiziert seit Oktober 2023 Daten zu zerstörten Gebäuden in Gaza. Mithilfe von Satellitenbildern wird die Zerstörung anhand von Referenzbildern der letzten Jahre festgestellt und so der Zerstörungsgrad analysiert.

Daten – Evakuierungsbefehle/Vertreibung
Gazamaps unterhält eine detaillierte Datenbank über alle Evakuierungsbefehle, Pufferzonen und «Humanitären Zonen», die vom israelischen Militär veröffentlicht werden.

Daten - Tote und Verletzte
UN-OCHA publiziert seit Beginn der Invasion regelmässige Berichte und Zahlen zu Toten und Verletzten in Gaza.

Analyse - Audioforensik
Earshot hat eine detaillierte Audio-Analyse des Angriffs auf Zivilpersonen in der «Humanitären Zonen» vom 22.01.2024 erstellt, welche die genaue Position der IDF-Truppen feststellen konnte.

Daten - Menschen auf der Flucht
Die UNRWA publiziert regelmässig detaillierte Berichte und Zahlen zur humanitären Lage in Gaza.

Mehr zu Palästina
